Landkreis Leipzig: Tausende Führerscheine laufen in wenigen Tagen ab

Landkreis Leipzig

Wer bislang noch nicht gehandelt hat, sollte sich sputen: Denn für die ersten Jahrgänge läuft in wenigen Tagen die Frist zum Umtausch des alten Führerscheins ab. Bis 19. Januar müssen sich alle Führerschein-Inhaber der Jahrgänge 1953 bis 1958 von ihrem alten „Lappen“ trennen. Das ist quasi der erste Umtausch-Schwung. Als nächsten folgen die Jahrgänge 1959 bis 1964, die noch bis 19. Januar 2023 Zeit für den Dokumentenwechsel haben.

Hintergrund der ganzen Aktion ist eine EU-Richtlinie, die Deutschland umsetzen muss. Deren erklärtes Ziel ist es, das Nebeneinander unterschiedlicher nationaler Regelungen und der mehr als 110 verschiedenen Führerscheine innerhalb Europas zu beenden.

Für Senioren gilt eine besonders lange Frist

Bei Führerscheinen, die bis 1998 ausgestellt wurden, ist das Geburtsjahr des Inhabers entscheidend. Bei Führerscheinen, die ab 1999 erlangt wurden, richtet sich die Umtauschfrist nach dem Ausstellungsjahr des Führerscheins. Am meisten Zeit lassen können sich Autofahrer, die ihre Fahrerlaubnis von Anfang 2012 bis zum 18. Januar 2013 erworben haben – ihr Stichtag liegt erst im Januar 2033. Eine besonders lange Frist gilt zudem für Senioren: „Fahrerlaubnisinhaber, die vor 1953 geboren wurden, müssen den Führerschein ebenfalls erst bis zum 19. Januar 2033 umtauschen, unabhängig vom Ausstellungsjahr des Führerscheins“, teilt das Landratsamt des Landkreises Leipzig dazu mit. Zu dem Zeitpunkt wären die Betroffenen über 80 Jahre alt. Was im Landkreis nach aktuellen Schätzungen immerhin rund 52 000 Kraftfahrer betrifft.

Aktuell gültige Fristen für den Umtausch der Führerscheine. Quelle: Fahrerlaubnis-Verordnung

12 000 Führerscheine müssen im Landkreis Leipzig in der ersten Phase umgetauscht werden

Um Wartezeiten zu vermeiden, hatte die Kreisbehörde erstmals im Jahr 2020 auf die Zeitschiene hingewiesen. Zumal im Landkreis Leipzig insgesamt rund 135 000 Dokumente umgetauscht werden müssen. Damals bestand die Hoffnung, dass sich das Prozedere durch einen stufenweisen Umtausch entzerren lässt und die Behörde so nicht Tausende Vorgänge auf einen Schlag bewältigen muss. Heute – kurz vor Toresschluss der ersten Umtauschfrist – ist man klüger: „Die Leute sind einfach nicht genommen“, berichtet Landrat Henry Graichen (CDU). „In den ersten Monaten, als wir mit aufgestocktem Personal schon auf einen größeren Bedarf gefasst waren, blieben die Antragsteller aus. Viele warten scheinbar bis auf den letzten Drücker.“ Bis 19. Januar müssen nach vorsichtiger Kalkulation 12 000 Dokumente im Landkreis Leipzig umgetauscht werden. „Bisher hat allerdings erst die Hälfte davon den Weg in die Führerscheinstelle gefunden“, so der Kreischef.

Die Umstellung der Papierführerscheine kann nur nach vorheriger Terminvereinbarung über das Online-Portal erfolgen. Fragen zum Umtausch können außerdem per E-Mail an fahrerlaubnis@lk-l.de oder unter den Telefonnummern 03433/241 2050 (Borna) und 03437/984 2051 (Grimma) geklärt werden. Bürger, die keinen Internetzugang oder auch keine Angehörigen haben, die das für sie übernehmen, können die genannten beiden Nummern nutzen. Die Kollegen übernehmen neben der Beratung auch die Buchung über das Portal für die Betroffenen.

„Zu Stoßzeiten kann es immer wieder zu Wartezeiten kommen, zum Beispiel wenn alle Mitarbeiter gerade in der telefonischen Beratung sind.“ Kritik von Bürgern auf Grund schlechter Erreichbarkeit weist Graichen indes zurück: Die Anrufer würden zwar ein Freizeichen hören und hätten deshalb den Eindruck, dass niemand an den Apparat gehe. Dies sei aber nicht der Fall, sondern auf Grund der Gruppenschaltung einfach technisch bedingt.

Termine im Online-Portal werden täglich mit einem Vorlauf von acht Wochen freigegeben, informiert die Kreisbehörde. Aktuell könnten beispielsweise ab 24. Februar freie Kapazitäten angeboten werden. „In anderen sächsischen Behörden ist die Terminlage nicht anders“, informierte Kreissprecherin Brigitte Laux am Mittwoch. Anderenorts wären Termine oftmals erst ab April oder sogar erst ab Juni verfügbar. Für den Umtausch hat sich der Landkreis Leipzig mit sechs zusätzlichen Stellen gerüstet. „Diese werden bis 1. Februar vollständig besetzt sein.“ Mitarbeiter aus anderen Bereichen würden die Führerscheinstelle zudem unterstützen, in dem sie das Servicetelefon übernehmen oder Mails beantworten.

Frist wird wegen Corona verlängert

Corona spielt dabei allen Säumigen in die Karten. Da der Zugang zu den Ämtern vielfach erschwert war, dürften Umtauschpflichtige jetzt nicht die Leidtragenden sein. Deshalb zeigte die Verkehrsministerkonferenz vor wenigen Tagen ein Einsehen: Vorerst, so die Botschaft, soll von einem Verwarngeld abgesehen werden, wenn die betreffenden Jahrgänge nach dem 19. Januar mit abgelaufenen Dokumenten in eine Kontrolle geraten. Für ein halbes Jahr – also bis 19. Juli 2021 – wird nun auf Grund der Corona-Pandemie eine letzte Galgenfrist für den Umtausch gewährt.

Von Simone Prenzel