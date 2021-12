Landkreis Leipzig: Was haben Corona-Kontrollen bislang gebracht?

Landkreis Leipzig

Seit Mitte November sind Kontrollteams, bestehen aus zwei Mitarbeitern der Kreisverwaltung sowie Kräften der Polizei, im Landkreis Leipzig unterwegs, um die Einhaltung der Coronaschutz-Regeln zu überprüfen. In den vergangenen zwei Wochen fanden dabei 124 Kontrollen statt, gab Pressesprecherin Brigitte Laux auf Anfrage bekannt. Dabei seien nur 38 ohne Feststellungen geblieben. In allen anderen Fällen machten sich die Kontrolleure Notizen, gaben Hinweise oder kündigten in 30 Objekten auch Nachkontrollen an.

Einhaltung von 2G-Regel im Fokus

Im Fokus stand insbesondere die Einhaltung der 2G-Regel, von der Teile des Einzelhandels sowie Gaststätten betroffen sind. Zudem ging es auch darum, ob geforderte Dokumentationen zur Kontakterfassung geführt und Maskenpflicht sowie andere Hygienemaßgaben beachtet werden. „Kontrolliert wurden unter anderem Ladengeschäfte, Baumärkte, Supermärkte, Imbisse und Bistros, Friseure und Physiotherapeuten, ebenso Tank- und Raststellen“, berichtet Laux.

Unter anderem habe der Schwerpunkt darauf gelegen, ob die jeweilige Einrichtung über ein Infektionsschutzkonzept verfügt und wie dies umgesetzt wird. „Es zeigte sich, dass die kontrollierten Unternehmen zumeist Probleme mit den Hygienekonzepten hatten“, führt die Pressesprecherin aus. „Diese lagen entweder nicht vor oder waren unvollständig.“ In immerhin 51 Fällen wurde dies beanstandet. Auf Platz 2 der Verstöße folgten fehlende Hinweisschilder, die in insgesamt 40 Einrichtungen bemängelt wurden. So vermissten die Kontrolleure vielerorts Hinweise zur Einhaltung des Mindestabstands, zur Personenbegrenzung, zur Maskenpflicht oder zum Betretungsverbot für Infizierte.

Fehlende oder ungeeignete Desinfektionsmittel wurden in 15 Fällen, eine fehlende Kontakterfassung bei 14 Firmen beanstandet. Elf kritische Anmerkungen gab es, weil Tische zu eng standen und der Mindestabstand nicht eingehalten wurde. In die Bilanz gingen außerdem neun Verstöße gegen die Maskenpflicht ein. Fünf Fälle wurden aktenkundig, weil die 2G- beziehungsweise 3G-Regel nicht kontrolliert wurde.

Bislang noch keine Geldstrafen im Landkreis Leipzig

„Insgesamt erfolgte die erste Kontrolle hinweisend und unterstützend, teilweise wurde auch mündlich verwarnt“, so Laux. Buß- oder Verwarngelder seien in den vergangenen Tagen nicht verhängt worden. Es habe lediglich mündliche Verwarnungen geben. In einem Fall werde geprüft, ob sich daraus ein Verfahren ergebe. Erst bei gravierenden Verstößen beziehungsweise wenn Mängel bis zur Nachkontrolle nicht behoben werden, werde es Geldstrafen geben.

Die 3G-Regel am Arbeitsplatz werde natürlich im Landratsamt selbst kontrolliert, bei anderen Arbeitgebern nur auf Hinweis. In Abstimmung und mit Unterstützung der Busunternehmen habe man auch im ÖPNV ein Auge auf die Regeln. Dies könne aber nur stichprobenartig oder zum Beispiel an Umsteigepunkten erfolgen, betont die Sprecherin. Für die S-Bahnen sei die Bundespolizei zuständig.

