Landkreis Leipzig: Wechsel an der Spitze des Gesundheitsamtes

Landkreis Leipzig

Personelle Veränderungen gibt es an der Spitze des Gesundheitsamtes im Landkreis Leipzig. „Die kommissarische Leiterin Silke Schäpling nimmt künftig wieder gutachterliche Aufgaben im Öffentlichen Gesundheitsdienst wahr“, erklärt Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, auf Nachfrage. Das Amt werde interimsweise von Diplommedizinern Bärbel Hartmann, Leiterin des Sachgebiets Amtsärztlicher Dienst, geführt.

Laux : Silke Schäpling hat Gesundheitsamt hoch engagiert geleitet

„Diplommedizinerin Silke Schäpling hat das Gesundheitsamt amtierend seit Beginn vergangenen Jahres fachlich sehr versiert und hoch engagiert geleitet“, so die Kreissprecherin. „Ihr gilt großer Dank für die geleistete gute Arbeit während dieser arbeitsintensiven und aufreibenden Monate.“

Anzeige

Änderungen im Gesundheitsamt wurden einvernehmlich abgestimmt

Der Landkreis strebe strukturelle Änderungen an, um den Herausforderungen der Pandemie noch besser gewachsen zu sein, heißt es weiter. Vor dem Hintergrund dieser strategischen Planungen seien in den letzten Tagen einvernehmlich mit allen Beteiligten eine ganze Reihe Änderungen im Gesundheitsamt abgestimmt worden. In der Folge dieser Gespräche soll die Stelle der Amtsleitung Gesundheitsamt zeitnah ausgeschrieben werden, kündigt Laux an. Zudem sei geplant, die fachliche Arbeit des Gesundheitsamtes von den Verwaltungsaufgaben zu trennen. Dafür soll es zusätzlich zur Amtsleitung einen weiteren Bevollmächtigten mit Führungsverantwortung geben.

Silke Schäpling (2.v.l.) bei Gesprächen mit Vertretern der Bundeswehr, die den Landkreis seit mehreren Monaten bei der Bekämpfung der Pandemie unterstützen. Quelle: Landratsamt

Landkreis will von bundeseinheitlichem Meldewesen profitieren

Obwohl der Landkreis sich im Vorjahr aus eigener Kraft eine Datenbank schuf, um bei der Verfolgung von Infektionsketten nicht nur auf Papier und Excel-Tabellen angewiesen zu sein, gilt die fehlende IT-Ausstattung nach wie vor als Achillesferse. Große Hoffnung setzt der Landkreis deshalb auf den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, auf den sich der Bund und die Länder Ende 2020 geeinigt haben.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Voraussichtlich können im Freistaat Sachsen 225 neue Stellen geschaffen werden, die der Bund bis 2026 finanziert. Dementsprechend strebt der Landkreis Leipzig bis Ende 2021 fünf zusätzliche über Bundesmittel finanzierte Stellen an. Damit soll die Pandemiebekämpfung unterstützt, aber in erster Linie die Arbeitsfähigkeit und Effizienz des Gesundheitsamtes nachhaltig gestärkt und die Digitalisierung vorangebracht werden“, so Laux.

Stellen für IT und das Sachgebiet Hygiene

Der Pakt ermögliche es, die Standards für ein bundeseinheitliches Berichts- und Meldewesen umzusetzen. Für schnelle und einfachere Meldeverfahren sollen zentrale Plattformen geschaffen und deren konsequente Nutzung vorangetrieben werden. „Dazu bedarf es Schnittstellen und vereinheitlichter Systeme sowie der Mittel für eine IT-Stelle im Gesundheitsamt. Darüber hinaus“, so die Sprecherin der Kreisverwaltung in Borna, „ist eine Stellenaufstockung im Sachgebiet Hygiene angedacht.“

Lesen Sie auch:

Von Simone Prenzel