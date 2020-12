Landkreis Leipzig: Weitere Corona-Bescheide für Schüler in Wurzen, Borna und Böhlen

Landkreis Leipzig

Die Liste der Einrichtungen, für die das Landratsamt des Landkreises Leipzig Quarantäne-Anordnungen erlassen hat, wird von Tag zu Tag länger. Inzwischen wurden 33 Allgemeinverfügungen für Kitas und Schulen erlassen. Teilweise wurden einzelne Klassen in häusliche Isolation geschickt, teilweise aber auch ganz Bildungseinrichtungen geschlossen. Neue Fälle sind unter anderem an de Dinter-Oberschule Borna, an der Oberschule Grimma sowie am Beruflichen Schulzentrum Leipziger Land in Böhlen aufgetreten.

Der folgende Überblick enthält nur Einrichtungen, für die häusliche Isolation über Allgemeinverfügungen des Landratsamtes angeordnet wurde. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Kitas und Schulen, in denen sich die Bescheide an Einzelpersonen richten. Diese werden vom Landratsamt nicht separat veröffentlicht.

Hier ein aktualisierter Überblick (Stand 1. Dezember, 12 Uhr):

– BSZ Böhlen - Schüler des 1. Lehrjahr Verwaltungsfachwirt - bis einschließlich 8.12.2020

– Oberschule Grimma - Änderung der Verfügung vom 26.11.2020 - Verlängerung für Schüler der Klasse 6a - bis einschließlich 9.12.2020

– Dinter-Oberschule Borna - Schüler der Klasse 5a - bis einschließlich 8.12.2020

– Oberschule Frohburg - Schüler der Klasse 5a - bis einschließlich 9.12.2020

– Gymnasium Markkleeberg - Änderung - keine Absonderung für die Schüler der Kl. 7b

– Grundschule Parthenstein - alle Kinder der Klasse 3a - bis einschließlich 10.12.2020

– Kita Spatzennest Frohburg - alle Kinder, Erzieher und Praktikanten, die vom 23.11. bis 26.11.2020 Kontakt zum Inzidenzfall hatten - bis einschließlich 10.12.2020

– Bildungszentrum Püchau - Schüler der Klasse 2a - bis einschließlich 3.12.2020

– Grundschule Bücherwurm Grimma - Schüler der Klasse 2b - bis einschließlich 4.12.2020

– Gymnasium Wurzen - Schüler der Klassenstufe 11 - bis einschließlich 5.12.2020

– Gymnasium Markkleeberg - Schüler und Lehrer mit Ausnahmen - stufenweise Absonderung bis max. einschließlich 11.12.2020 (Näheres siehe Verfügung im Dokumenten Download)

– Grundschule Markranstädt - Schüler der Klasse 1b - bis einschließlich 7.12.2020

– Grundschule Machern - Schüler der Klasse 2b - bis einschließlich 6.12.2020

– Kita Hohburger Zwerge Lossatal - Kinder und Erzieher Gruppe Zwerg Nase - bis einschließlich 8.12.2020

– Lernförderschule Elstertrebnitz - Klasse 4 - bis einschließlich 03.12.2020

– Kita Knirpsentreff Brandis OT Beucha - Fröschegruppe bis 1.12.2020 und Krippengruppe 2 - bis einschließlich 30.11.2020

– Kinderhort Pfiffikus Böhlen - Schüler der Klasse 3a - bis einschließlich 2.12.2020

– Grundschule Markkleeberg West - Schüler der Klassen 4a, 4b (Ethik) und 4d (Musik) - bis einschließlich 4.12.2020

– Oberschule Grimma - Schüler der Klasse 6a - bis einschließlich 1.12.2020

– Gymnasium Brandis - Schüler der Klassenstufe 8 - bis einschließlich 01.12.2020 - Achtung betrifft nur Schüler bestimmter Lerngruppen, die bereits persönlich informiert wurden - Allgemeinverfügung wird derzeit ergänzt.

– Gymnasium Borna - Schüler der Klassen 6/2 und 9/1 - bis einschließlich 01.12.2020

– Grundschule Panitzsch - Schüler der Klasse 1b - bis einschließlich 30.11.2020

– Kita Kunterbunt Bennewitz, Deuben - Kinder und Erzieher Igelgruppe - bis einschließlich 07.12.2020

– Grundschule Clemens Thieme Borna - Schüler der Klasse 2a - bis einschließlich 01.12.2020

– Internationales Gymnasium Geithain - Schüler der Klasse 5a - bis einschließlich 28.11.2020

– Kita Knirpsenland Elstertrebnitz - Kinder und Erzieher der Frosch- und Kükengruppe - bis einschließlich 07.12.2020

– Kita Apfelkörbchen Borsdorf - Kinder und Erzieher - bis einschließlich 01.12.2020

– Kita Böhlener Knirpse - Kinder, Erzieher und Praktikanten - bis einschließlich 07.12.2020.

– Grundschule und Hort Kitzscher - Schüler, Lehrer und Erzieher und Mitarbeiter - bis einschließlich 07.12.2020

– Kita Weltentdecker Naunhof - OT Fuchshain - Kinder, Erzieher und Praktikanten - bis einschließlich 01.12.2020

– Grundschule Mutzschen - Schüler, Lehrer und Erzieher des Schulhortes - bis einschließlich 06.12.2020

– Grundschule Markkleeberg-Großstädteln - Schüler, Lehrer, Horterzieher, Praktikanten und Schulbegleiter - bis einschließlich 01.12.2020 - AUSNAHME für Klasse 2 a, diese war bereits seit 16.11. in Quarantäne - diese endet am 26.11.2020

– Grundschule Lobstädt - nur die Schüler - bis einschließlich 3.12.2020

Bereits beendet sind die Quarantäne-Zeiten bei folgenden Einrichtungen:

– Klassen der Oberschule Grimma - SchülerInnen - bis einschließlich 23.11., 24.11. und einschließlich 26.11. - je nach betroffener Klasse

– Kita Arche Noah in Wurzen - Kinder, Erzieher und Praktikanten - bis einschließlich 25.11.2020

– Grundschule Parthenstein und Hort - SchülerInnen, LehrerInnen und ErzieherInnen - bis einschließlich 20.11.2020 -

Von Simone Prenzel