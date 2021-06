Landkreis Leipzig

Die Zahl der Fälle mit einer Delta-Infektion im Landkreis Leipzig steigt weiter. Wie das Landratsamt am Montag informierte, seien inzwischen fünf Fälle durch einen Laborbefund bestätigt. Damit kamen seit Samstag zwei weitere Fälle hinzu.

Indexfall hat sich bei Auslandsaufenthalt angesteckt

„Der erste Betroffene vermutet, dass er sich bei einem Auslandsaufenthalt angesteckt hat“, so Kreissprecherin Brigitte Laux. „Genaueres ist nicht bekannt.“ Anfangs sei die Ausbreitung in der betroffenen Familie erfolgt. „Mittlerweile sind zwei weitere Personen aus dem außerfamiliären Umkreis betroffen.“ Die Fälle seien in Geithain, aber auch anderen Kommunen verortet.

Geithainer Gymnasium betroffen

Betroffen ist auch das Internationale Wirtschaftsgymnasium in Geithain. Bereits am Wochenende wurden zwei Klassen, Lehrer und Angehörige in Quarantäne geschickt. „Am Montag wurden insgesamt 80 Personen getestet, darunter Schülerinnen und Schüler, Pädagogen sowie weitere Kontaktpersonen“, teilte die Kreisbehörde mit. Die Testungen fanden unter anderem im Bürgerhaus Geithain statt.

Am Dienstag wird über weitere Schritte entschieden

Ob sich die als ansteckender geltende Delta-Variante bereits weiter ausgebreitet hat, wird morgen klar werden: Dann sollen die Ergebnisse der Testungen vorliegen. So lange werde die Quarantäne für die 80 Getesteten andauern, hieß es.

Geithainer Badegäste sollen sich testen

Bereits am Montag forderte das Gesundheitsamt Geithainer Freibadbesucher auf, sich testen zu lassen. „Bei der Kontaktermittlung wurde deutlich, dass eine infizierte Person sich auch mehrfach im Geithainer Freibad aufgehalten hat. Daher werden alle Besucher, die ab dem 14. Juni das Freibad Geithain besucht haben, gebeten, einen Selbsttest zu machen oder sich im Testzentrum Bürgerhaus Geithain zum Schnelltest zu melden. Um ein eindeutiges Bild zu erhalten, sollten sich diese Personen möglichst täglich testen lassen.“

Badegäste, die in den vergangenen Tagen das Geithainer Freibad besucht haben, sollten sich einer Empfehlung des Landratsamtes nach zur Sicherheit testen. Quelle: Jens Paul Taubert

Über das weitere Vorgehen und notwendige Maßnahmen werde am Dienstag entschieden, so die Sprecherin weiter. Ob auch die Schließung der betroffenen Bildungseinrichtung in Erwägung gezogen wird, ließ die Kreisbehörde am Montag noch offen.

Enge Zusammenarbeit mit Mittelsachsen und Leipzig

Im Gesundheitsamt sei die Delta-Variante der absolute Arbeitsschwerpunkt, versicherte Brigitte Laux. Proben würden gezielt auf die Delta-Variante hin untersucht. Zudem arbeite man eng mit den Gesundheitsämter der Landkreise Mittelsachsen und der Stadt Leipzig zusammen.

Auch geimpfte und genesene Kontaktpersonen werden getestet

Da die Delta-Variante als besonders ansteckend gilt, müssten besondere Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung getroffen werden, so die Kreisbehörde. „Die Erfahrungen aus anderen Landkreisen zeigen, dass auch genesene und geimpfte Personen ein Ansteckungsrisiko haben. Das bedeutet, auch dieser Personenkreis wird getestet. Zudem werden auch die „Kontakte der Kontakte“ (sogenannte Kontaktperson der zweiten Kategorie) in das engmaschige Beobachtungs- und Testnetz einbezogen. Insgesamt geht es nun darum, die Infektion möglichst schnell und umfassend abzuriegeln, um die bislang erreichten Freiheiten zu erhalten.“ Das Landratsamt appelliert an die Bürger, bei der Eindämmung der Delta-Variante mitzuhelfen.

Von Simone Prenzel