Landkreis Leipzig

Eine Statistik, die Zahlen von 2011 bis 2019 auswertet, macht deutlich: Deutschlands Problemkinder werden immer mehr – 6,6 Prozent betrug zuletzt der Anteil der jungen Menschen, die keinen Schulabschluss schafften. Das sind knapp ein Prozent mehr als noch 2011.

Der Trend im Landkreis Leipzig ist zwar besser, zahlenmäßig unterscheidet sich die Quote aber kaum vom deutschlandweiten Durchschnittswert. Das Statistische Landesamt legt dazu folgende Zahlen vor: 2011 verließen noch knapp neun Prozent der Jugendlichen die Schule ohne einen Abschluss. In den Folgejahren verbesserte sich dies und liegt mit Stand Dezember 2019 bei 6,5 Prozent. Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie in diesem Bereich hat, werden erst künftige Statistiken zeigen; aktuellere regionale Zahlen liegen derzeit noch nicht vor.

Kreis Leipzig auf Platz 197 im bundesweiten Vergleich

Im bundesweiten Vergleich steht der Kreis Leipzig auf Platz 197 einer Rangliste bis 403 in der Bundesliga der Abschlusslosen. Die niedrigste Quote und damit Platz 1 hat der Kreis Main-Spessart mit 2,3 Prozent junger Menschen ohne Schulabschluss. In ganz Sachsen verließen 8,7 Prozent der Mädchen und Jungen die Schule, ohne einen Hauptschulabschluss in der Tasche zu haben.

Diese Grafik zeigt, wie sich im Landkreis Leipzig die Zahl der Abiturienten und die Zahl der Schulabgänger ohne Abschluss entwickelte. Quelle: ZdS

Für die Betroffenen ist damit der Weg in Ausbildung oder Beruf jedoch nicht versperrt. Sie haben zahlreiche Möglichkeiten, zu einem wenn auch späten Abschlusszeugnis zu kommen, zum Beispiel in Fern-, Abend- oder Volkshochschule. Möglich sind außerdem ein Berufsvorbereitungsjahr oder ein Bundesfreiwilligendienst. Die Kommunalen Jobcenter bieten zudem verschiedene Maßnahmen an, um Jugendliche ohne Job, Ausbildung und Schulabschluss in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

32,7 Prozent Abiturienten in der Region

Dennoch meinen Kritiker, dass sich die Bildungspolitik noch immer zu viel im Glanz junger Menschen mit Abitur sonnt. Deren Anteil liegt bundesweit bei 34,6 Prozent. Verglichen damit ist die Quote im Landkreis Leipzig mit 32,7 Prozent etwas niedriger, das heißt, ein Drittel der Schülerschaft macht hierzulande den höchsten Schulabschluss.

In der Bundesliga der Abiturienten kommt die Region auf Platz 196 unter den 403 im Regionalatlas ausgewerteten Städten, Kreisen und Stadtstaaten. Spitzenreiter mit einer Abiturientenquote von 64 Prozent ist in diesem Vergleich Neustadt an der Weinstraße.

Im Landkreis Leipzig stieg die Zahl der Abiturienten von 2011 bis 2019. Waren es 2011 noch 27,7 Prozent, lag die Quote 2017 bei 30 Prozent und 2019 bei 32,7 Prozent. Dabei gilt nach wie vor in Deutschland, dass vor allem Kinder von Eltern mit Abitur aufs Gymnasium wechseln. „Mehr als sieben von zehn Kindern, von denen mindestens ein Elternteil Abitur oder Fachhochschulreife hat, erreichen diesen Abschluss ebenfalls“, heißt es in der Bildungsstatistik.

Von Teja Banzhaf und Claudia Carell