Landkreis Leipzig: Wer rückt für verstorbenen Kreisrat Falk Jahr nach?

Landkreis Leipzig/Neukieritzsch

Die jüngste Kreistagssitzung in Neukieritzsch begann mit einer Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen Kreisrat Falk Jahr aus Böhlen. Jahr gehörte seit Beginn der Legislatur der AfD-Fraktion an. Nachdem er im Vorjahr aus der Partei ausgetreten war, wechselte der Böhlener in die Reihen der fraktionslosen Abgeordneten und bildete hier mit Susann Müller (Frohburg), Lars Herrmann (Parthenstein) und Thomas Illig (Markkleeberg) ein neues Quartett.

Ersatzmann für Falk Jahr kommt aus Böhlen

Nachdem der Kreistag auf seiner jüngsten Zusammenkunft das Ausscheiden des 53-Jährigen noch formal feststellen musste, stellt sich die Frage, wer für ihn ins Kreisparlament nachrückt: Nach Angaben von Frank Rübner, Büroleiter von Landrat Henry Graichen (CDU), handelt es sich bei dem Ersatzmann ebenfalls um einen Böhlener: Hans-Jürgen Krebs. Der Rentner, der für die AfD ebenso im Böhlener Stadtrat sitzt, hatte bei der Kreistagswahl im Mai 2019 im Wahlkreis 2 (Böhlen, Zwenkau, Rötha) nach dem verstorbenen Falk Jahr die meisten Stimmen bekommen und gilt demzufolge als Ersatzperson.

Die AfD-Fraktion verweigerte der jüngsten Tagesordnung ihre Zustimmung, weil sie zeitnah auch die Nachfolge von Falk Jahr im Aufsichtsrat der Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig (Kell) GmbH sowie in der Trägerversammlung der Sparkasse Leipzig geklärt wissen wollte.

AfD war gegen Abstimmungsniederlage juristisch zu Felde gezogen

Nach Jahrs Parteiaustritt hatte sich AfD-Kreisfraktionsvorsitzender Bodo Walther vehement dafür eingesetzt, den Böhlener aus beiden Gremien zu verdrängen und durch eigene Leute zu ersetzen. Jahr sei gerade wegen unterschiedlicher Ansichten zum Thema Abfallentsorgung aus der Fraktion ausgeschieden, begründete Walther damals seinen Vorstoß. Die Kreistagsmehrheit votierte jedoch dafür, Jahr im Beirat der Kell zu belassen. Auch der Trägerversammlung der Sparkasse gehörte er zum Leidwesen seiner einstigen Fraktion weiterhin an. Gegen diese Abstimmungsniederlage war die AfD zwischenzeitlich zu Felde gezogen und hatte am 28. Dezember 2020 einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gestellt, um die Besetzung gerichtlich prüfen zu lassen.

Graichen: Nachfolge in Aufsichtsgremien wird noch geregelt

Wer dem verstorbenen Kreisrat im Aufsichtsgremium der Kell sowie in der Trägerversammlung der Sparkasse nachfolgt, werde im Rahmen des nächsten Geschäftsganges zu entscheiden sein, erklärte Landrat Henry Graichen. Die Zeit für nötige Vorberatungen habe nicht ausgereicht, so der Kreischef, um diese Frage schon auf der März-Sitzung des Kreistages zu klären.

Von Simone Prenzel