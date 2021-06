Landkreis Leipzig: Werden Rathäuser bald zu mehr Transparenz gezwungen?

Landkreis Leipzig

Für Verfechter einer restriktiven Informationspolitik brechen in Sachsen schwere Zeiten an – Bürger hingegen könnten bald mehr Durchblick erhalten. Es geht um den Umgang mit Rats-Papieren: Derzeit verfahren Verwaltungen mehr oder weniger nach Gutdünken, wenn es um deren Veröffentlichung geht. Einige Rathäuser mauern traditionell und hüten Ratsdokumente wie den heiligen Gral. Andere wie die Stadt Brandis sind freigiebiger. In der 10 000-Einwohner-Kommune werden sämtliche Vorlagen für öffentliche Rats- und Ausschusssitzungen online gestellt - und zwar im Vorfeld der Entscheidung, sobald sie auch den Räten bekannt werden. Der Bürger hat auf diese Weise nahezu den gleichen Wissensstand wie ein Mandatsträger. Bürgermeister Arno Jesse (SPD) hält das auch für nötig: „Abgesehen davon, dass es ein Gebot der Transparenz ist, auch die Bürgerschaft rechtzeitig und umfangreich über die zur Entscheidung anstehenden Vorhaben zu informieren, können sich die Bürger ja nur durch ein rechtzeitiges Bereitstellen der Entscheidungsgrundlagen vor einer Sitzung mit den Stadträten als ihren Vertretern ins Benehmen setzen.“

Bereits seit 2015 setzt die Stadt Brandis auf digitale Wege zur Bürgerbeteiligung. Für Stadtchef Arno Jesse erfüllt die Veröffentlichung von Beschlussvorlagen das Gebot der Transparenz. Quelle: Frank Schmidt

Zahlreiche anderen Orte im Landkreis Leipzig halten mit Informationen hinterm Berg. Bürger müssen sich hier mit öffentlichen Aushängen begnügen, die nur Ort und Zeit der Sitzung verraten. Einzelne Themen lassen sich nur erahnen, verbergen sich teilweise hinter kryptischen Beschlussnummern.

Kommunen könnten bald zur Vorab-Veröffentlichung verdonnert werden

Geht es nach dem Willen der sächsischen Regierungskoalition, soll mit der Geheimniskrämerei bald Schluss sein. Ein Gesetzentwurf aus dem Hause von Innenminister Roland Wöller (CDU) lässt aufhorchen. Darin enthalten ist ein Passus, der den Ortschefs keine Wahl mehr lässt. Im Referentenentwurf heißt es: „Verfügt die Gemeinde über eine Internetseite, soll sie auf dieser Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie die der Tagesordnung beigefügten Beratungsunterlagen veröffentlichen, sobald diese den Mitgliedern des Gemeinderates zur Verfügung gestellt wurden und nicht berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen.“

Das wäre nicht mehr und nicht weniger als ein Paradigmenwechsel. Bürger könnten sich dann schon im Vorfeld über anstehende Baupläne, Satzungsänderungen oder Gebührenerhöhungen informieren. Bisher gibt das die Gesetzeslage noch nicht her.

Gerichtsurteil zum Umgang mit Rats-Vorlagen sorgte für Verunsicherung

Selbst unter Ortschefs, die auf Bürgernähe setzen, hatte ein Gerichtsurteil für erhebliche Verunsicherung gesorgt. Eine Freiberger Stadträtin hatte sich 2016 ihrer eher zugeknöpften Stadtspitze widersetzt und gegen deren ausdrücklichen Willen Stadtrats-Unterlagen vor Eintritt in die jeweilige öffentliche Sitzung publik gemacht. Während sich das Chemnitzer Verwaltungsgericht damals auf die Seite der Parlamentarierin schlug und das Online-Stellen von der Sächsischen Gemeindeordnung gedeckt sah, war das Oberverwaltungsgericht (OVG) Bautzen gänzlich anderer Meinung: Die OVG-Richter untersagten der Grünen-Politikerin, die Bürger auf diese Weise frühzeitig einzubinden. Die Befugnis einer Stadträtin, urteilte das OVG, reiche nicht so weit, dass sie sämtliche Schriftstücke vollständig veröffentlichen dürfe.

Nach OVG-Urteil zu Freiberger Stadträtin schalteten einige Rathäuser auf stur

In Folge des Richterspruchs schalteten einige Rathäuser auf stur und gaben gar keine Dokumente mehr heraus. Andere gerieten ob der unklaren Rechtslage ins Wanken. Im jüngsten Referentenentwurf wird das OVG-Urteil zwar an keiner Stelle erwähnt, in der Begründung ist jedoch zu lesen: Die Regelung soll Ratsmitgliedern das Recht einräumen, „den Inhalt dieser Beratungsunterlagen zur Wahrnehmung ihres Amtes gegenüber Dritten und der Öffentlichkeit bekannt zu geben“. Zudem gehe es um die grundsätzliche Verpflichtung der Gemeinden zur Vorabveröffentlichung von Beschlussvorlagen aus öffentlichen Sitzungen.

Ratsinformationssystem der Gemeinde Lossatal: Vorlagen aus öffentlichen Sitzungen stehen online, so dass sich die Bürger im Vorfeld über Inhalte informieren können. Quelle: Screenshot

Selbst während der Ratsdebatten will die Koalition für mehr Durchblick sorgen. „Die Gemeinde soll in öffentlichen Sitzungen die Beratungsunterlagen im Sitzungsraum für die Zuhörer auslegen, wenn nicht berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen“, heißt es im Entwurf. Zuhörer dürften die ausgelegten Papiere dann sogar vor Ort vervielfältigen. Wenn die Entscheidung fällt, Unterlagen nicht zugänglich zu machen, sei dies bei Sitzungsbeginn zu begründen. Dies könne der Fall sein, wenn Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse „nicht ohne erheblichen Aufwand oder erhebliche Veränderung einer Beratungsunterlage“ zu wahren sind oder der Datenschutz dagegen spricht.

Entscheidungen sollen zeitnah veröffentlicht werden

Geht es nach dem Willen der Koalition, soll auch die Veröffentlichung von Entscheidungen schneller als bisher erfolgen: „Die in einer Sitzung gefassten Beschlüsse hat die Gemeinde im Wortlaut oder in Form eines zusammenfassenden Berichts innerhalb einer Woche nach der Sitzung auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.“ Bisher besteht für Kommunen nur die Auflage, Beschlüsse im Amtsblatt bekanntzugeben.

„Ich hätte mit der Regelung überhaupt kein Problem“, zeigt sich der Markkleeberger Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) offen. Die Stadt Markkleeberg stelle aktuell bereits Ratsvorlagen online. „Eine klare gesetzliche Regelung wäre für die Kommunen hilfreich. Bisherige rechtliche Bewertungen zu diesem Thema waren ja eher zwiespältig.“

Lesen Sie auch: Otterwischs Bürgermeister in der Kritik: Kauerauf regiert alleine durch

Groitzsch steht Veröffentlichung positiv gegenüber

Auch in Groitzsch steht man dem Anliegen positiv gegenüber. Bereits jetzt leite man der LVZ alle öffentlich zu behandelnden Ratsunterlagen vor der eigentlichen Beschlussfassung zu, erläutert Bürgermeister Maik Kunze (CDU). „Es spricht somit nichts dagegen, dies über unsere Homepage auch allen Bürgern direkt zur Verfügung zu stellen.“ Somit hätten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich im Vorfeld mit für sie interessanten Themen auseinanderzusetzen, um dann gegebenenfalls in der Sitzung nachfragen zu können. Vieles erklärt sich aber auch schon aus den Begründungen zu den Beschlüssen, welche ja bislang nie veröffentlicht wurden. Diesen Part übernahm dann meist die Presse mit weiteren Zusatzinformationen. Da die Stadt Groitzsch schon viele Jahre über ein Ratsinformationssystem verfügt, müsste dieser Baustein dann nur noch angepasst werden.“

Vorbildlich agiert auch der Landkreis. Was die Kreisräte öffentlich verhandeln, ist bereits seit Jahren keine geheime Verschlusssache mehr. Dass es auch anders geht, zeigt sich zum Beispiel im benachbarten Landkreis Mittelsachsen. Beschlussvorlagen für den dortigen Kreistag dürfen vorab nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Doch auch diese als „Maulkorberlass“ kritisierte Mehrheitsentscheidung des Kreistages dürfte mit den neuen sächsischen Regelungen passé sein.

Künftig mehr Einwohnerversammlungen geplant

Wann das „Dritte Gesetz zur Fortentwicklung des Kommunalrechts“ in Kraft tritt, ist derzeit noch offen. Neben den einzelnen Landtags-Fraktionen werden sich auch die Kommunen während der Anhörung erst noch äußern. Gesprächsbedarf dürfte es zu zahlreichen Neuerungen geben. So legt der Referentenentwurf auch die Latte bei Einwohnerversammlungen höher. Diese sollen in Zukunft jährlich zwei- statt einmal stattfinden. Für Bürgerbegehren und -entscheide sollen zudem die Quoren sinken.

Von Simone Prenzel