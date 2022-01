Landkreis Leipzig: Wie streng wird die Impfpflicht durchgesetzt?

Landkreis Leipzig

Für Beschäftigte in Kliniken, Pflegeheimen, Arzt- und Zahnarztpraxen, Rettungs- und Pflegediensten, aber auch für Schulbegleiter oder Hebammen ist die Impfpflicht beschlossene Sache. Ab 16. März dürfen ungeimpfte Mitarbeiter die Einrichtungen nicht mehr betreten. Das gilt unabhängig von der Art der dortigen Tätigkeit, etwa auch für Verwaltungsmitarbeiter oder Hausmeister. Ausgenommen von der Impfpflicht sind Personen, die genesen sind oder aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.

Gesundheitsamt muss Impfpflicht im Landkreis Leipzig umsetzen

Den Beschluss des Bundestages muss das Gesundheitsamt des Landkreises vor Ort umsetzen, dessen Mitarbeiter im Übrigen selbst der Impfpflicht unterliegen. Noch habe man keinen abschließenden Überblick über die Höhe der Impfquote im Gesundheits- und Pflegebereich, erklärt Belinda Reg’n, stellvertretende Sprecherin der Kreisbehörde, auf Anfrage. Groben Schätzungen zufolge gehe man von 20 bis 30 Prozent aus, die noch nicht über einen ausreichenden Impfschutz verfügen.

„Erst ab 16. März sind Firmen dazu verpflichtet, ungeimpfte Mitarbeiter an das Gesundheitsamt zu melden“, erläutert Reg’n das Prozedere. „So will der Gesetzgeber allen bisher Ungeimpften die Möglichkeit geben, sich impfen zu lassen.“ Vorher sei eine Meldung nicht notwendig.

Bisher Rückmeldungen von 104 Pflegeeinrichtungen im Landkreis Leipzig

Von den 169 Pflegeeinrichtungen im Landkreis haben dem Gesundheitsamt bisher 104 eine Rückmeldung gegeben, so Reg’n. Bei den Arbeitgebern handele es sich um stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen, Tagespflegen, Kurzzeitpflegen oder Einrichtungen der Behindertenhilfe. „In diesen 104 Einrichtungen sind aktuell 408 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht geimpft“, so das Gesundheitsamt zum vorläufigen Zwischenstand. Die Sprecherin betont, dass es sich nur um eine erste Erhebung handelt. „Wie gesagt, noch müssen uns die Arbeitgeber keine Daten übermitteln.“ Diese Pflicht setze erst ab 16. März ein. Erst wenn Mitarbeiter an diesem Tag noch immer einen Impf-Nachweis schuldig bleiben, müsse dies dem Landratsamt mitgeteilt werden. Was dann passiert, ist für alle Beteiligten aber noch eine große Black-Box.

AfD-Vorstoß zur Impfpflicht in vielen sächsischen Landkreisen

AFD-Landtagsabgeordneter Jörg Dornau beispielsweise sieht in einem Passus des geänderten Infektionsschutzgesetzes erheblichen Spielraum für die Behörde. In einer gleichlautenden Erklärung fordern inclusive Dornau acht Landtagsabgeordnete der AfD ihre jeweiligen Landräte oder Oberbürgermeister zum Handeln auf. Demnach sei im Gesetzestext davon die Rede, dass das Gesundheitsamt einer Person, die die Anforderungen nicht erfüllt, ein Betreten der Einrichtung oder eine Beschäftigung untersagen „kann“. In seiner Petition fordert der Röthaer deshalb Landrat Henry Graichen (CDU) auf, von dieser Kann-Bestimmung keinen Gebrauch zu machen. Die ab Mitte März geltende Impfpflicht werde sonst zu einem massiven Personalmangel und in der Folge einem Kollaps im Gesundheitsbereich und der Pflege führen, so Dornau.

In der Bornaer Behörde stellt man in Aussicht, jeden Fall eingehend zu bewerten. „Es muss jeder Einzelfall individuell angehört und auch vor dem Hintergrund der einrichtungsbezogenen Besonderheiten beurteilt werden. Hierbei kann es sein, dass unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen ein Betretungsverbot in die Einrichtung und ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen werden muss“, so Belinda Reg’n. Zur praktischen Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben liefen aktuell noch Abstimmungen zwischen den sächsischen Gesundheitsämtern und dem Sozialministerium.

Gesundheitsamt in Borna setzt auf individuelle Beratung

Derzeit konzentriere man sich darauf, Beschäftigten für Beratungen zur Verfügung zu stehen. „Im Moment setzen wir auf individuelle Beratungsangebote für diejenigen, die sich hinsichtlich der Impfung noch unsicher sind und Fragen zu möglichen Vorerkrankungen oder Nebenwirkungen haben.“

Bringt Impfstoff von Novavax noch einen Schub?

„Die Ärzte in den Impfzentren in Markkleeberg, Wurzen oder Geithain bieten an, offene Fragen individuell zu beantworten“, informiert das Gesundheitsamt. Für die ärztliche Impfberatung müsse kein Termin vereinbart werden. Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen und Wohnheimen können sich auch im Gesundheitsamt nach entsprechender Terminvereinbarung beraten lassen. Zudem bestehe auch die Hoffnung, dass der neu zugelassene Proteinimpfstoff noch einen kleinen Schub bringt. Gemeint ist damit der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax, dieser werde im Februar erwartet.

Von Simone Prenzel