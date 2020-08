Landkreis Leipzig: Wo wohnen die meisten Corona-Sünder?

Landkreis Leipzig

Nicht eingehaltener Mindestabstand, unzulässige Partys oder Ausflüge außerhalb des zugelassenen Bewegungsradius’ – besonders während des Lockdowns gab es strenge Regelungen, an die man sich zu halten hatte. Wer die Corona-Auflagen auf die leichte Schulter nahm, bekam das mitunter im eigenen Portemonnaie zu spüren.

Auch zwischen Mulde und Pleiße musste das Landratsamt vielfach Verstöße gegen die behördlichen Vorgaben ahnden. „Bisher sind im Landkreis Leipzig 347 Verstöße gegen die jeweils geltenden Verordnungen registriert worden“, teilt Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes, mit. Davon wurden 322 Fälle im Landkreis direkt festgestellt. Weitere 25 „Vergehen“ leisteten sich Landkreis-Bewohner in der Stadt Leipzig. In der Folge wurden insgesamt 38.850 Euro von den Ordnungswächtern der Kreisbehörde verhängt.

Nicht alle Anzeigen mündeten auch in einer Zahlungsaufforderung, wie die Sprecherin erklärt. Inzwischen seien 71 Verfahren wieder eingestellt worden, teilt Laux mit. „Dies erfolgte, weil zum Beispiel der Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit nicht vorlag.“ Nicht weiter verfolgt wurden zum Beispiel Fälle, bei denen Radfahrer oder Spaziergänger am Markkleeberger beziehungsweise Cospudener See von Polizeistreifen notiert wurden, da sie sich weiter als fünf Kilometer entfernt vom häuslichen Umfeld aufhielten. Da diese Regelung später auf einen Radius von 15 Kilometern erweitert wurde, habe man von der Ahndung abgesehen.

Die meisten Verstöße in Borna , Grimma und Markkleeberg

Die meisten der erfassten Verstöße gehen auf das Konto von Einwohnern in Borna, Grimma und Markkleeberg. Hier stehen jeweils 50 bis 60 Verfahren zu Buche, während es im Mittelzentrum Wurzen nur acht aktenkundige Verfehlungen gibt. Nennenswerte Fallzahlen – etwa 30 Verstöße – erreicht auch die Gemeinde Neukieritzsch.

Verstöße nach Kommunen Böhlen 6 Borna 53 Borsdorf 3 Brandis 8 Colditz 6 Frohburg 5 Geithain 4 Grimma 55 Großpösna 15 Kitzscher 6 Markkleeberg 54 Markranstädt 21 Naunhof 11 Neukieritzsch 31 Pegau 2 Rötha 21 Trebsen 6 Wurzen 8 Zwenkau 7

„Das liegt zum Teil daran, dass sich hier beliebte Ausflugsziele zum Sport treiben wie die Seen befinden und dort auch vermehrt Kontrollen erfolgten“, begründet Laux. Der Rest der Verstöße verteilt sich relativ gleichmäßig über den gesamten Landkreis.

Im deutlich zweistelligen Bereich liegen noch Markranstädt, Großpösna, Naunhof und Rötha. Einstellig ist die Zahl der Sünder in Böhlen, Borsdorf, Brandis, Colditz, Frohburg, Geithain, Kitzscher, Pegau, Trebsen und Zwenkau. Keinerlei Fehltritte wurden nach Auskunft des Landkreises zum Beispiel aus Groitzsch bekannt. Auch Bennewitz oder Elstertrebnitz stehen mit weißer Weste da.

Unerlaubte Grüppchenbildung wurde mitunter teuer

In vielen Fällen habe es sich um Zusammenkünfte gehandelt, die den aktuellen Verordnungen widersprachen. Dabei sei es sowohl um Verletzungen der Ausgangsbeschränkungen, die anfangs mit 500 Euro Bußgeld belegt waren, als auch Ansammlungsverbote gegangen. So hätten Betroffene Haus oder Wohnung ohne triftigen Grund verlassen oder sich in größeren Gruppen mit Personen getroffen, die nicht zum eigenen Hausstand gehörten. „Die Verstöße“, ergänzt Laux, „wurden hauptsächlich im öffentlichen Raum festgestellt, wenn die Personen dort angetroffen wurden.“ Solche Grüppchenbildungen zählten zu den häufigsten Vergehen.

Die Höhe der Verwarngelder beträgt 55 Euro, Bußgelder beginnen ab 150 Euro aufwärts. Am tiefsten mussten bisher zwei Uneinsichtige mit jeweils 600 Euro in die Tasche greifen. Diese bislang höchste Corona-Strafe wurde in zwei Fällen verhängt. Beide Male, weil die Personen nicht einsichtig waren und sich wiederholt nicht an die Regeln hielten.

Sachsen bittet Maskenmuffel in Zukunft mit 60 Euro zur Kasse

Verfahren wurden auch eingestellt, weil die Maskenpflicht in Sachsen zwar bislang im Nahverkehr oder in Geschäften bestand, Verstöße dagegen aber kein Bußgeld nach sich zogen. Damit gehörte der Freistaat neben Bremen, Brandenburg, Hamburg und Sachsen-Anhalt zu den wenigen Bundesländern, in denen Maskenmuffel noch ungeschoren davonkamen. Doch auch Sachsen zieht jetzt nach. Der Freistaat entschied, Maskenverweigerer auch auf Grund der wieder steigenden Infektionszahlen ab 1. September mit 60 Euro zur Kasse zu bitten. Ein Umstand, der möglicherweise auch der Kreisbehörde in den nächsten Wochen mehr Fälle beschert.

