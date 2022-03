Landkreis Leipzig bereitet sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor

Landkreis Leipzig/Grimma

Im Landkreis Leipzig soll die Hilfe für geflüchtete Menschen aus der Ukraine in geordnete Bahnen gelenkt werden. „Neben den vielen privatrechtlichen Aktivitäten, die gegenwärtig unkonventionelle und schnelle Hilfe leisten, bereitet sich die Landkreisverwaltung und im Besonderen das Ausländeramt intensiv darauf vor, Geflüchtete schnellstmöglich zu unterstützen“, hieß es am Mittwoch aus dem Landratsamt.

Solidarität für die Betroffenen

Die Hilfsbereitschaft, die den ukrainischen Menschen entgegengebracht werde, sei enorm, stellt die Kreisbehörde fest. „Die Unterstützungsangebote für die vertriebenen Menschen aus der Ukraine zeugen von der großen Solidarität für die Betroffenen.“

Die Verwaltung bereite sich auf die Unterbringung und Unterstützung einer größeren Anzahl an Flüchtlingen vor, hieß es am Mittwoch. Zahlen wurden vorerst nicht genannt. „Es ist überhaupt noch nicht absehbar, wie viele Menschen in den Landkreis kommen werden“, so Belinda Reg’n, Pressesprecherin der Kreisbehörde. Vorrangig gehe es jetzt darum, Wohnungen für die Geflüchteten zur Verfügung zu stellen. Hier habe der Kreis jetzt die Koordinierung übernommen.

Borna kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Borna direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die Sitzung des Kreisverbandes des Sächsischen Städte- und Gemeindetags (SSG), die am Mittwoch in Grimma stattfand, wurde vom Krieg in der Ukraine überlagert. An der Zusammenkunft der Bürgermeister nahmen als Gast Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD), SSG-Geschäftsführer Mischa Woitscheck sowie Landrat Henry Graichen (CDU) teil, berichtete SSG-Kreisvorsitzender Matthias Berger im Nachgang. „Die Anfangszeit, in der Einzelne mit Autos Richtung ukrainische Grenze gefahren sind, ist jetzt vorbei“, so Berger. Die Hilfe werde jetzt koordinierter ablaufen.

Grimma bietet ehemalige Oberschule Böhlen an

„Die EU wird voraussichtlich am Donnerstag eine entsprechende Regelung treffen, die den Aufenthaltsstatus der Menschen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet regelt.“ Gebraucht würden vor allem Wohnungen, um die Geflüchteten zu beherbergen. „Auch im SSG war Tenor, dass die Menschen nicht in Gemeinschaftsunterkünften, sondern in Wohnungen untergebracht werden sollen“, unterstrich der Grimmaer OBM. Private Vermieter könnten sich dazu mit dem Kreis in Verbindung setzen. Um zum Beispiel ukrainische Kinder zu unterrichten oder andere Schulungsmaßnahmen zu realisieren, die künftig nötig werden, schlug Berger dem Landkreis die ehemalige Oberschule im Grimmaer Ortsteil Böhlen zur Nutzung vor.

Diese steht seit der Inbetriebnahme des millionenschweren Oberschul-Neubaus vor wenigen Tagen leer. „Zwei weitere Objekte in Seidewitz und Beiersdorf haben wir dem Kreis ebenfalls angeboten.“ Auch die städtischen Wohnungsvermieter stünden Gewehr bei Fuß, um Menschen unterzubringen. Und das nicht nur in Grimma, sondern in zahlreichen anderen Kommunen im Landkreis, versicherte Berger.

Die ehemalige Oberschule Böhlen (Stadt Grimma) Quelle: Thomas Kube

Wenn die EU am Donnerstag wie erwartet die geltende Regelung für den Fall eines „massenhaften Zustroms“ von Vertriebenen in Kraft setzt, erhalten Geflüchtete aus der Ukraine vorübergehenden Schutz in der EU für bis zu drei Jahre, ohne ein Asylverfahren durchlaufen zu müssen.

Landkreis fasst Hilfsangebote zusammen

Die Regelung stammt aus dem Jahr 2001 und sollte damals die Massenzuflucht aus dem ehemaligen Jugoslawien regeln. Allerdings wurde sie bisher noch nie angewandt. Die Entscheidung zum EU-Asyl vorausgesetzt, könnten sich Geflüchtete aus der Ukraine dann zeitnah registrieren lassen und einen Aufenthaltstitel erhalten, betont der Landkreis. Zuständig für die Vertriebenen ist das Ausländeramt des Landkreises Leipzig, Bahnhofsstraße 5, in Grimma oder die Außenstelle in der Stauffenbergstraße 4, Haus 4, in Borna.

Auf seiner Internetseite fasst das Landratsamt ab sofort unter der Rubrik „Hilfe für Menschen aus der Ukraine“ alle aktuellen Hinweise und Hilfsangebote zusammen. Vertriebene aus der Ukraine, die bereits jetzt im Landkreis angekommen sind, werden gebeten, sich beim Ausländeramt zu melden. Dies sei wichtig, um den weiteren Informationsfluss zu gewährleisten.

Freie Wohnungen melden

Ukrainer, die schon angekommen sind, aber noch keine Unterkunft im Landkreis Leipzig haben, sollten sich ebenfalls an das Ausländeramt wenden, so Belinda Reg’n.

Parallel arbeitet der Landkreis daran, die Unterbringungskapazitäten auszuweiten. Da es sich bei den Vertriebenen vornehmlich um Frauen und Kinder handelt, gehe es darum, Wohnungen in den Kommunen zu finden. „Wohnungsunternehmen, Kommunen und Vermieter können freie Wohnungen ab sofort an das Ausländeramt melden“, heißt es.

Zum Thema Spenden verweist das Landratsamt auf Aktionen der Städte und Gemeinden beziehungsweise der Wohlfahrtsverbände. Der Kreis selbst nehme keine Sachspenden an.

Alle Informationen zum Verfahren und Kontaktdaten zum Ausländeramt gibt es auf der Homepage des Kreises unter https://www.landkreisleipzig.de/hilfe_fuer_menschen_aus_der_ukraine.html

Die Wohnungsangebote können an unterbringung.asyl@lk-l.de gerichtet werden.

Von Simone Prenzel