Landkreis Leipzig erreicht bei 7-Tage-Inzidenz Spitzenwert

Der Landkreis Leipzig nimmt einen traurigen Spitzenplatz bei der 7-Tage-Inzidenz in Sachsen ein. Den Angaben des Landratsamtes zufolge lag dieser Wert am Donnerstag bei 1729, das entspricht 4467 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen. Im Vergleich zum Vortag (1533) war die Inzidenz um knapp 200 gestiegen. Das entspricht 958 Neuinfektionen von Mittwoch zu Donnerstag. Zum Vergleich: In Sachsen betrug die 7-Tage-Inzidenz 1154 (Stand Mittwoch). Ähnlich hohe Inzidenzen wie der Landkreis weisen Meißen (1385), Nordsachsen (1304) und die Stadt Leipzig (1301) aus. Görlitz (984), Erzgebirge (950) und Chemnitz (804) rangieren weit darunter.

Wie der Landkreis weiter mitteilte, befinden sich derzeit 7.441 Personen in Quarantäne, darunter 5.082 Infizierte. Besonders stark wütet das Virus im Lossatal (156 Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen, Inzidenz bei knapp 2600), Thallwitz (89, 2500) und Groitzsch (182, 2400). In größeren Städten wie Wurzen (384) und Grimma (526) liegt die Zahl der Neuinfektionen ebenfalls hoch. Aber durch hohe Einwohnerzahlen fallen hier die Inzidenzen niedriger aus. Wurzen erreicht immerhin noch 2374, Grimma 1870. Lediglich Elstertrebnitz landet bei der Inzidenz unter 1000 und ist eine der weniger von der Corona-Pandemie betroffenen Kommune. Bad Lausick, Naunhof, Geithain, Trebsen und Böhlen rangieren zwischen 1300 und 1100.

Omikron-Variante überwiegt bei Neuinfektionen

Seit Anfang März 2020 wurden inzwischen 52.660 Infektionen im Kreisgebiet über PCR-Tests nachgewiesen, mittlerweile überwiegend durch die Omikron-Variante, wie es in der Mitteilung des Landratsamtes weiter heißt. Bislang wurden im Landkreis Leipzig 522 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus bekannt.

Bei Fragen zu Corona-Infektionen ist der Landkreis Leipzig über ein Corona-Bürgertelefon erreichbar: Telefon 03433 241 55 66. Es ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr besetzt. Fragen werden auch per E-Mail an corona-hotline@lk-l.de beantwortet.

