Landkreis Leipzig muss den Sparstrumpf plündern

Unter ungünstigen Vorzeichen muss der Landkreis Leipzig seinen Doppelhaushalt für die nächsten beiden Jahre auf den Weg bringen. Ähnlich wie bei den Städten und Gemeinden kommt auch beim Kreis weniger Geld des Landes an. „Auch wir sind von rückläufigen Schlüsselzuweisungen betroffen, die uns vor Probleme stellen“, erklärt Landrat Henry Graichen ( CDU) im Vorfeld der kommenden Kreistagssitzung.

Am 9. Dezember tagen die Kreisräte in der Neukieritzscher Parkarena. Das Zahlenwerk, welches den Fraktionen an diesem Tag vorliegt und das die Weichen für die nächsten beiden Jahre stellt, hält dabei einige böse Überraschungen parat. „Sowohl für 2021 als auch 2022 weist der Ergebnishaushalt jeweils ein Defizit aus“, erklärt der Kreischef. Heißt: Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben klafft gewaltig auseinander.

Noch nie seit Bestehen des Landkreises war die Lage so angespannt

Im kommenden Jahr fehlen 10,5 Millionen Euro, 2022 sogar 12,5 Millionen, um die laufenden Aufgaben zu bestreiten. „Dieses Defizit können wir nur ausgleichen, in dem wir auf unsere Liquidität zurückgreifen und die Gelder aus der Rücklage entnehmen.“ Noch nie seit Bestehen des Landkreises Leipzig sei die Situation so angespannt gewesen, schätzt Graichen ein. Sicher habe man seit 2008 schon immer mal herausfordernde Haushaltslagen zu bewältigen gehabt und den Rotstift zücken müssen. „Aber zehn Millionen Euro jährlich“, schüttelt der Landrat den Kopf, „das sind Größenordnungen, die kann keiner so einfach wegkonsolidieren.“ Deshalb der Griff in den Sparstrumpf.

Erhöhung der Kreisumlage scheidet aus

Keine Alternative stellt es aus Sicht des Kreischefs dar, für laufende Aufgaben neue Schulden zu machen. „In diesem Bereich werden wir keine Kredite in Anspruch nehmen“, bekräftigt er. Auch eine Erhöhung der Kreisumlage sei nicht konsensfähig, zeigt sich der Landrat überzeugt. Mit der Umlage werden die Kommunen an der Finanzierung der Aufgaben des Landkreises beteiligt. Sie war zuletzt 2018 erhöht worden und liegt seitdem bei 33,69 Prozent. „Wenn wir die Umlage noch weiter anziehen, würde das etliche Gemeinden überfordern.“

