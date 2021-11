Landkreis Leipzig richtet wieder Impfzentrum ein

Landkreis Leipzig

In den letzten Tage des Impfzentrums in Borna war dort kaum noch was los. Impfwillige wurden schon von Weitem mit Namen begrüßt. Jetzt wird wieder ein zentrale Anlaufstelle gebraucht für Leute, die sich den kleinen Pieks abholen wollen.

Impfen in der Sana-Klinik

Das Sana Klinikum Borna ist ab Donnerstag temporäres Impfzentrum im Landkreis Leipzig, teilte das Landratsamt mit. Egal, ob Erst-, Zweit- oder Drittimpfung (Boosterimpfung): Jeder, der sich impfen lassen möchte wird gebeten im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren, gab die Behörde weiter bekannt.

Am einfachsten gehe dies online. Auf der Internetseite der Sana-Klinik finden interessierte Bürgerinnen und Bürger den Link zur Web-Anmeldung. Dort einfach den Anweisungen folgen, die Terminbestätigung erfolgt per E-Mail. Ebenfalls auf der Anmeldeseite zu finden sind der Anamnesebogen, die Einwilligungserklärung und ein Infoblatt zum Datenschutz,

Auch telefonische Anmeldung möglich

Wer sich nicht online anmelden möchte, kann dies auch telefonisch tun. Unter der Telefonnummer 03433 -211140 kann man werktags von 9 bis 12 Uhr telefonisch einen Impftermin buchen. Weitere temporäre Impfzentren im Landkreis Leipzig sind geplant, gab die Behörde weiter bekannt.

Impftermine für mobile Teams In folgenden Städten sind die Impfteams vom 18. bis 23. November unterwegs: Donnerstag: Zwenkau Kap, Kartoffelhaus von 9-17 Uhr. Donnerstag: Grimma, Auenpassage, Platz der Einheit 1 (ehem. Schlecker) von 9-17 Uhr. Freitag: Naunhof, Bürgersaal im Stadtgut, 8.30 bis 15.30 Uhr. Freitag: Grimma, Auenpassage, Platz der Einheit 1 (ehem. Schlecker) von 9-17 Uhr. Sonnabend: Pösnapark, Großpösna, 9-17 Uhr. Sonnabend: Espenhain, Sportplatz von 9-17 Uhr. Montag: Borsdorf, Sportlerheim von 9 bis 16 Uhr 22.11.2021 Groitzsch, Rathaus von 9 bis 16 Uhr. Dienstag: Borsdorf, Sportlerheim von 9 bis 16 Uhr. Dienstag: Groitzsch, Rathaus von 9 bis 16 Uhr. Chipkarte, Ausweis oder Pass, sowie - falls vorhanden - gelbes Impfbuch mitbringen

Künftig wird es auch in Wurzen, Grimma und Markkleeberg feste Anlaufstellen geben, an denen an drei Tagen in der Woche geimpft wird. So wird ein temporäres Zentrum in Markleeberg im Lindensaal eingerichtet. Alle Informationen dazu werde die Kreisbehörde in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

Mobile Impfteams weiter unterwegs

Darüber hinaus werde es auch weiterhin in den Städten und Gemeinden Impftermine geben. In enger Absprache zwischen dem Landratsamt, dem DRK und den Stadt- und Gemeindeverwaltungen wird derzeit an einem neuen Terminplan gearbeitet. Aktuell sind im Landkreis zwei Impfteams mit jeweils zwei Ärzten und vier medizinischen Mitarbeitern im Einsatz.

Hier können Sie Ihren Termin für Borna buchen

Von Heiko Stets