Landkreis Leipzig stockt Gesundheitsamt weiter auf

Landkreis Leipzig

Ihre Arbeit ist mit der von Detektiven vergleichbar: Seitdem die Infektionszahlen wieder steigen, sind Mitarbeiter des Gesundheitsamtes pausenlos damit beschäftigt, Kontakte von Corona-Infizierten nachzuverfolgen. Denn je schneller und umfassender das gelingt, um so wirkungsvoller können Infektionsketten unterbrochen werden. Auch im Landkreis Leipzig wird es immer schwieriger, mit der Ausbreitung des Virus Schritt zu halten.

Allein am Donnerstag vermeldete der Kreis 63 Neuinfektionen. „Der Arbeitsaufwand ist hoch“, erklärte dazu Belinda Reg’n, stellvertretende Pressesprecherin der Kreisverwaltung. „Aber derzeit gelingt es, alle Kontakte zeitnah nachzuverfolgen.“ Seit Ausbruch der Pandemie, fügt die Sprecherin hinzu, seien bereits 9400 Kontaktpersonen von rund 550 Infizierten ermittelt worden.

Anzeige

Weitere Unterstützung vom RKI

Aktuell seien im Gesundheitsamt rund 25 Personen allein damit beschäftigt, Kontakte von positiv getesteten Personen zu erfassen. Unterstützung von außen ist in dieser Zahl mit neun Soldaten und medizinischen Kräften der Bundeswehr bereits eingepreist. Unter den externen Helfern befindet sich auch ein sogenannter Containment Scout des Robert-Koch-Instituts ( RKI). Zu dessen Aufgaben gehört es ebenso, Covid-19-Patienten per Telefon zu möglichen Kontakten zu befragen. Diese müssen dann wiederum ausfindig gemacht und eingeordnet werden. „Auch vom RKI werden wir in der kommenden Woche weitere Unterstützung erhalten“, kündigte Reg’n an. Wie viele zusätzliche Kräfte das Gesundheitsamt in den nächsten Tagen insgesamt erreichen, könne sie noch nicht sagen. „Aber wir werden auf jeden Fall personell weiter aufgestockt.“ Auch innerhalb der Kreisbehörde wird dem Gesundheitsamt unter die Arme gegriffen. „Hierbei geht es aber vor allem darum, das Bürgertelefon, das wieder deutlich mehr Anfragen erreichen, zu besetzen.“

Gesundheitsamt Grimma Quelle: Simone Prenzel

Inzidenzwert war bisher das Maß aller Dinge

Ein Wert, der in den vergangenen Tagen das Maß aller Dinge war, dürfte nun wieder an Bedeutung verlieren. Wenn Gaststätten und andere Einrichtungen im November ohnehin schließen müssen, ist es nicht mehr erheblich, ob der Wert über 35 oder 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liegt. Danach hatte sich zuletzt gerichtet, mit vielen Gästen man im Lokal feiern durfte oder wann die Sperrstunde begann. Das ist mit dem nun verhängten Teil-Lockdown alles Schnee von gestern.

Verzögerungen in der Meldekette

Der Landkreis erläutert trotzdem noch einmal, wie sich der Inzidenzwert errechnet: Die Zahl der Neuinfektionen, dividiert durch die Einwohnerzahl des Landkreises, werde mit 100 000 multipliziert. Was nach einfacher Mathematik klingt, erbrachte dennoch in den vergangenen Tagen unterschiedliche Ergebnisse. Hierzu klärt die Sprecherin auf: „In den vergangenen Tagen waren die auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts veröffentlichten Zahlen nicht deckungsgleich mit denen des Landratsamtes. Das lag an Verzögerungen in der Meldekette.“ Das RKI frage die Zahlen nicht bei den örtlichen Gesundheitsämtern, sondern zentral bei den Landesuntersuchungsanstalten (LUA) der Länder ab. Dorthin melde das Gesundheitsamt zuvor seine Daten. In der Meldekette gebe es also Verzögerungen, die für unterschiedliche Ergebnisse verantwortlich sind.

Lesen Sie auch:

Von Simone Prenzel