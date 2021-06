Landkreis Leipzig sucht Pflegeeltern

Landkreis Leipzig/Grimma

Ein Informationsabend für potenzielle Pflegeeltern findet am 29. Juni, 17 Uhr im Jugendamt in Grimma (Karl-Marx-Straße 22, Haus 2, Zufahrt und Parkplatz über und am Prophetenberg) statt. Eingeladen sind alle, die sich vorstellen können, einem Kind oder Jugendlichen ein Zuhause auf Zeit zu geben.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Pflegekinderdienstes geben einen Überblick, erklären das Bewerberverfahren und beantworten individuelle Fragen, teilt das Landratsamt mit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Von lvz