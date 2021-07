Landkreis Leipzig/Borna

“Willst Du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben! Willst du nicht zu früh ins Grab lehne jedes Amt gleich ab“ – mit diesen Worten Wilhelms Buschs eröffnete Landrat Henry Graichen (CDU) am Freitagabend die Verleihung der Ehrenamtspreise 2020 im Stadtkulturhaus Borna. Corona hatte den ursprünglichen Zeitplan, der die Ehrung im Januar vor deutlich größerem Publikum vorsah, heftig durcheinander gewirbelt. Dennoch wollte sich der Kreischef eine würdige Auszeichnung verdienstvoller Bürger nicht nehmen lassen. Vor rund 50 Anwesenden wurden die Preise in sechs Kategorien verliehen – musikalisch umrahmt von Solisten der Musikschule Ottmar Gerster.

Colditzerin telefoniert nachts schon mal mit dem Kultusminister

Für ihr gesellschaftliches Engagement wurde die Colditzerin Katrin Juhrich auf die Bühne gebeten. Sie erwarb sich unter anderem als Elternvertreterin der Grundschule Großbothen und des Gymnasium St. Augustin Grimma Respekt und Anerkennung. „Auch nächtliche Telefonate mit Sachsens Kultusminister Piwarz gehören da schon mal dazu“, berichtete der ehemalige Colditzer Bürgermeister und Laudator Matthias Schmiedel. Außerdem bringe die vierfache Mutter seit 2019 nicht nur weiblichen Schwung in den Colditzer Stadtrat. Sie absolvierte zusammen mit ihrer ältesten Tochter auch eine Grundausbildung bei der Feuerwehr und lotste in dieser Funktion zuletzt Senioren ins Colditzer Impfzentrum.

Nicht auf die Uhr schaut auch Ingolf Szech, Jugendwart der Bornaer Feuerwehr. Welche taffen jungen Leute seine Nachwuchsarbeit hervorbringt, war an diesem Abend live zu erleben. Michelle Fritzsch und Jamie Barthelmann hielten in ihrer Feuerwehruniform eine herzerfrischende Laudatio auf ihren „Chef“, der seit vielen Jahren aufopferungsvoll nicht nur die Ausbildung, sondern auch Ausfahrten und Zeltlager begleitet und für den Nachwuchs immer ein offenes Ohr hat. Seit 1990 ist der Kreisstädter zudem als Kreisjugendwart eine verlässliche Größe.

Sportlich wiederum macht der Eulaerin Mandy Fäustel kaum jemand etwas vor. Kindern vom Kita- bis zum Grundschulalter bringt sie in der Gemeinde Lobstädt das Tanzen bei. „Die Kinder sind so begeistert bei der Sache, dass es eine wahre Freude ist“, begründete der Neukieritzscher Eberhardt Witschewatsch seinen Preis-Vorschlag. Auftritte der Gruppe würden stets mit langem Applaus honoriert.

Junge Röthaer organisieren Einkaufsservice für Senioren

Als Gründungsmitglied des Jugendforums Rötha stand Miriam Roßa im Mittelpunkt. Die 23-Jährige stellt gemeinsam mit ihren gleichaltrigen Mitstreitern Veranstaltungen auf die Beine. Jüngstes Zeichen ihrer Hilfsbereitschaft und Solidarität war ein Einkaufsservice für Senioren, den die Jugendlichen in der Corona-Pandemie organisierten. Laudatorin Doreen Haym betonte, es sei wichtig, den progressiven Einsatz junger Menschen für ihre Heimat zu würdigen. „Im Verein Jugendforum Rötha engagieren sich inzwischen 14 Mitstreiter“, berichtete Roßa, die derzeit Bibliotheks- und Informationswissenschaften an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTWK) in Leipzig studiert.

Begeisterungsfähigkeit musste auch eine andere Preisträgerin mitbringen. Die Markkleebergerin Diana Bergmann schaffte es, ihre Heimatstadt für eine Bewerbung um den Titel „Fairtrade-Stadt“ zu interessieren. Sie überzeugte Gastronomie und Handel, mehr fair gehandelte Produkte zu führen, leistete dabei viel Aufklärungsarbeit und setzte sich für mehr Bildungsarbeit in Schulen ein, lobte Rednerin Maria Hübner. Erstmals 2015 verliehen, konnte der Titel inzwischen mehrfach verteidigt werden. „2019 kam beispielsweise ein fair gehandelter Markkleeberger Städtekaffee auf den Markt“, so die Laudatorin. Und im Rathaus werde nur fair gehandelter Kaffee getrunken.

Heimatmuseum Großzschepa ist Lebenswerk von Gerold Aé

Der Bewahrung dörflicher Kultur und Lebensweise hat sich wiederum der Großzschepaer Ortschronist und Heimatforscher Gerold Aé verschrieben. Der 88-Jährige ist Gründer und Betreiber des örtlichen Heimatmuseums, das inzwischen weit über das Lossatal hinaus bekannt ist. „Kinder erfahren hier, was eine Scheune ist, können Hühner anfassen und schauen, ob sie schon Eier gelegt haben. Das“, würdigte Jürgen Schmidt in seiner Rede, „ist Heimatkunde vom Feinsten.“ Zu Höhepunkten wie dem jährlichen Museumsfest oder der herbstlichen Serenade sei der kleine Ort im Lossatal stets zugeparkt.

Landrat Graichen bedankte sich abschließend noch einmal bei allen Preisträgern, die stellvertretend für Hunderte ehrenamtlich Tätige im Landkreis gewürdigt wurden. Corona habe deren Engagement teilweise ausgebremst. So traten über 700 Kinder und Jugendliche aus Vereinen aus. „Es wird eine große Aufgabe sein, hier gegenzusteuern.“ Gleichzeitig hätten die Feuerwehren personell zugelegt. Im Landkreis kamen 50 Kameraden neu hinzu, so dass deren Zahl auf über 5100 anwuchs. „Diejenigen, die helfen wollen, lassen sich also auch von einer Pandemie nicht abschrecken“, wertete Graichen die Entwicklung durchaus als hoffnungsvolles Signal.

Von Simone Prenzel