Landkreis drückt aufs Tempo: Jetzt kommt auch das Wurzener Land in Fahrt

Wurzen

Die Einwohner der vier Gemeinden des Wurzener Landes können jetzt die Zukunft des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV mitgestalten. Dafür müssen sie sich lediglich an der aktuellen Befragung beteiligen, die der Landkreis Leipzig, die Regionalbus Leipzig GmbH sowie das Planungsbüro PTV auf den Weg gebracht haben.

Ziel der Aktion ist es, „nach der Neugestaltung des Busverkehrs im Rahmen der Projekte ,Muldental in Fahrt‘ im Jahr 2017 sowie ,Südliches Leipziger Neuseenland‘ 2019 nun auch ein tragfähiges Konzept für das Wurzener Land zu erarbeiten“. Im Fokus stehen dabei die Busverkehre in der Stadt Wurzen und in den Gemeinden Bennewitz, Borsdorf, Lossatal, Machern sowie Thallwitz. Sie sollen vor allem die überregionale Anbindung sichern.

„Bürger für Wurzen “ rufen zur Teilnahme auf

„Wir begrüßen ausdrücklich das Vorhaben und hoffen natürlich auf eine große Resonanz bei der Umfrage“, sagte Thomas Schumann, Vorsitzender der Stadtratsfraktion „Bürger für Wurzen“ (BfW). Schließlich lud die unabhängige Wählergemeinschaft bereits im Oktober erstmals zu einem Ideen-Treff ein, damit die Muldestadt „kein weißer Fleck auf der ÖPNV-Karte bleibt“. Damals übten die Teilnehmer der Runde unter anderem Kritik an fehlenden Buslinien in Wurzen und den Ortsteilen.

August 2017: Der symbolischer Banddurchschnitt anlässlich der Aktion "Muldental in Fahrt" in Grimma. Quelle: Thomas Kube

„Mit dem Aufruf des Landkreises Leipzig im Wurzener Stadtjournal bietet sich nunmehr für die Menschen der Region eine gute Gelegenheit, Einfluss auf die zukünftige Ausrichtung des Öffentlichen Personennahverkehrs zu üben“, betonte Schumann. Allein schon deshalb wünschen sich die BfW ein breites Echo und zahlreiche Vorschläge.

Der ausgefüllte Fragebogen kann noch bis zum 10. Januar entweder in der Stadtverwaltung Wurzen, Friedrich-Ebert-Straße 2, abgegeben oder per E-Mail unter dem Betreff „ Befragung Wurzener Land in Fahrt“ an c.hanspach@wurzen.de gesendet werden.

Live-Chat im virtuellen Konferenzraum am 20. Januar

Im Anschluss planen die drei Organisatoren für den 20. Januar ab 18 Uhr eine Bürgerbeteiligung, die aufgrund der Corona-Pandemie in einem virtuellen Konferenzraum stattfindet, der Platz für 500 Zuhörer ermöglicht.

Zu Beginn der Veranstaltung stellt das Planungsbüro PTV die bisherigen Ergebnisse sowie eventuelle Varianten für das überarbeitete Netz vor. Danach erfolge ein Live-Chat. Wer an diesem Abend gern seine Vorschläge einbringen möchte, sollte sich allerdings beizeiten einen Platz unter der Internetadresse www.regionalbusleipzig.de/wurzener-land-in-fahrt reservieren.

Im Übrigen werde der PTV-Vortrag auf der Projekthomepage veröffentlicht. Zudem sei laut Kreisbehörde der Fragebogen ebenso ab 20. Januar als Online-Version verfügbar. „Der Landkreis Leipzig, die Regionalbus Leipzig GmbH und das Planungsbüro PTV hoffen auf ein reges Interesse Ihrerseits“, wünscht sich zuletzt Landrat Henry Graichen ( CDU) im offiziellen Einladungsschreiben.

Das Planungsgebiet des Wurzener Landes mit Borsdorf und Machern umfasst eine Fläche von 350 Quadratkilometern sowie eine Einwohnerzahl von 45 731.

Weitere Informationen zur Befragung und der virtuellen Bürgerbeteiligung am 20. Januar unter www.regionalbusleipzig.de/wurzener-land-in-fahrt

Von Kai-Uwe Brandt