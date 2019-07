Landkreis Leipzig/Borna

Aufträge für zwei Baumaßnahmen an Kreisstraßen sowie die Erweiterung der Robinienhofschule Borna stehen auf der Agenda des Bau- und Vergabeausschusses des Kreises. Dieser kommt am 4. Juli um 17 Uhr zu einer Sondersitzung im Bornaer Landratsamt, Stauffenbergstraße 4, zusammen.

Gemäß Kreistagsbeschluss vom Dezember 2018 wurden die Planungsleistungen für die Erweiterung der Bildungseinrichtung in der Bornaer Pawlowstraße ausgeschrieben. Zwei Firmen reichten ein Angebot ein. Empfohlen wird der Zuschlag an die Firma S & S Sahlmann Planungsgesellschaft aus Leipzig für eine Bruttosumme von rund 280 000 Euro. Geplant sei, das Gebäude an der Nordseite durch zwei Anbauten zu erweitern. Ein eingeschossiger Trakt soll um ein weiteres Geschoss aufgestockt werden. Somit könnten in einem Ritt vier neue Klassenräume und sechs Gruppenzimmer entstehen. Auch ein Aufzug ist vorgesehen, um die nötige Barrierefreiheit zu garantieren. Durch die einzelnen Maßnahmen soll die Schule rund 900 Quadratmeter Fläche hinzugewinnen.

Straße nach Waldpolenz wird für 220 000 Euro erneuert

Während es in der Pawlowstraße vorerst um Planungen geht, macht der Landkreis bei zwei weiteren Bauvorhaben Nägel mit Köpfen. Für rund 220 000 Euro soll die Fahrbahn der Kreisstraße 8366 in Höhe des ehemaligen Brandiser Flugplatzgeländes erneuert werden. Zwölf Bieterangebote liegen dazu vor. Laut Vergabevorschlag habe die Firma Höptner Straßen- und Tiefbau OHG aus Liebschützberg, Ortsteil Terpitz, die wirtschaftlichste Offerte abgegeben. Geplant ist eine Fahrbahnerneuerung mit einseitiger Randverbreiterung auf einer Länge von 700 Metern. Der Bau beginnt an der Kreuzung in Höhe der einstigen Kommandatenvilla und führt bis zum Standort der ehemaligen Wache in Waldpolenz.

Ausbau zwischen Schkeitbar und Seebenisch

Ein weiteres Bauvorhaben wird zwischen Schkeitbar und Seebenisch realisiert. Hier soll für 1,1 Millionen Euro die Kreisstraße 7960 grundhaft ausgebaut werden. Ausgefahrenen Bankette, fehlende Fußwege und ein insgesamt desolater Zustand sollen nach Beendigung der Baumaßnahme der Vergangenheit angehören. Der Ausbau erfolgt auf einer Länge von rund 1400 Metern und einer Breite von sechs Metern. Da für diesen Zweck Bäume gefällt werden müssen, sind auf separaten Flächen der Stadt Markranstädt Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. Sechs Firmen hatten sich an der Ausschreibung beteiligt. Vergeben werden soll das Vorhaben an die Kemna Bau Ost Gesellschaft aus Leipzig.

Von Simone Prenzel