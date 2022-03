Borna

Flüchtlinge aus der ukrainischen Partnerstadt Irpin dürfen in Borna bleiben, sofern sie in der Stadt Unterkunft finden. Das hat Landrat Henry Graichen (CDU) auf LVZ-Anfrage bestätigt. Generell sei es allerdings so, dass die Vertriebenen aus der Ukraine im gesamten Landkreis verteilt werden. 91 Flüchtlinge waren am Dienstag in Borna registriert. Dennoch bleibt unklar, ob damit alle Personen erfasst sind, die in den letzten Tagen oftmals auch privat von der polnisch-ukrainischen Grenze in den Landkreis gebracht wurden.

Auf der Flucht aus der Bornaer Partnerstadt Irpin. Die Stadt wird mittlerweile evakuiert. Quelle: privat

„Derzeit gibt es viele helfende Hände“, so Graichen weiter. „Es gibt aber auch ein Morgen, das zusätzlich organisiert werden muss.“ Entsprechend den Prognosen der Bundesregierung würden 1,5 Millionen Ukrainer in Deutschland erwartet. Das wären für den Landkreis etwa 5000 Flüchtlinge, „etwa doppelt so viele wie 2015/16“, so Graichen.

Grundsätzlich müssten sich alle Ukrainer unter der Adresse unterbringung.asyl@lk-l.de anmelden. Das sei die Voraussetzung für den Erhalt von Leistungen aus dem sogenannten Asylbewerberleistungsgesetz. Das gelte auch für die Flüchtlinge aus der Ukraine, die ausdrücklich nicht als Asylbewerber gelten, sondern als Vertriebene. „Dabei geht es um Leistungen wie Taschengeld und Krankenversicherung“, sagt der Landrat weiter.

Derzeit gebe es in freien Wohnungen im Landkreis etwa 100 Plätze für Flüchtlinge aus der Ukraine. Weil im Gegensatz zur Flüchtlingswelle vor sechs, sieben Jahren unter den Neuankömmlingen sehr viele Kinder sind, gehe es auch um die Betreuung in Kindertagesstätten und Schulen, die ohnehin am Limit seien.

Eine Kostenerstattung für die zahlreichen privaten Helfer, die seit Kriegsbeginn in der Ukraine auf eigene Faust aufgebrochen sind, um Flüchtlinge von der polnischen Grenze abzuholen, ist nicht vorgesehen. So heißt es in einem Schreiben aus dem Landratsamt an die Bürgermeister im Landkreis: „Jegliche Form der Unterbringung, die gegenwärtig in eigener Initiative organisiert wird, ist als Nachbarschaftshilfe zu verstehen, aus der kein Kostenersatzanspruch gegenüber dem Landkreis erwächst.“

Das gilt auch für die Bornaer, die seit mehr als einer Woche etwa 60 Frauen und Kinder aus der Partnerstadt Irpin geholt haben. Womöglich erhalten sie einen Obolus von dem Geld, das auch weiterhin in beträchtlicher Höhe auf dem städtischen Spendenkonto „Hilfe für Irpin“ landet. Dort waren bis Montagabend 26 645 Euro eingegangen. Die Situation in der Bornaer Partnerstadt hat sich weiter verschlechtert. Wie in sozialen Netzwerken bestätigt wurde, begann am Montag die Evakuierung der verbliebenen Bewohner in Irpin.

