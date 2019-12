Landkreis sucht die Besten zur Sportlerwahl

Naunhof

Schon jetzt neigt sich die erste Etappe für die Wahl der „ Sportler des Jahres 2019“ dem Ende zu. Bis zum 12. Dezember können Vereine und Verbände ihre Besten und Erfolgreichsten dafür nominieren. Das Ziel wird erst in gut drei Monaten erreicht, und es ist auch bei dieser zwölften Auflage im Landkreis Leipzig ein doppeltes. Die Auszeichnung für den Nachwuchs findet am 19. März 2020 statt. Die Ehrung bei den Erwachsenen folgt am 28. März mit einer Premiere – der Würdigung in einer neuen Kategorie.

Wahl der besten Sportler in sechs Kategorien

„Im Mittelpunkt der gemeinsamen Aktion von Kreissportbund, Leipziger Volkszeitung und Sparkassen stehen natürlich die kleinen und großen Sportler“, sagt Cheforganisator Jörg Heidemann. Deshalb werden an sie erneut sechs Titel vergeben: drei bei den Erwachsenen für Sportlerin, Sportler und Mannschaft ab der Altersklasse A-Jugend beziehungsweise ab 17 Jahre sowie drei bei der Jugend für Nachwuchssportlerin, Nachwuchssportler und Nachwuchsmannschaft bis zur Altersklasse B-Jugend beziehungsweise bis 16 Jahre. Acht bis maximal zehn Kandidaten sollen je Kategorie auf dem Stimmzettel stehen, so der stellvertretende KSB-Geschäftsführer.

Das Logo zur Sportlerwahl 2019. Quelle: Patrick Moye

Denn erneut werden die Fans und Freunde des Sports im Landkreis dazu aufgerufen, ihre Favoriten zu benennen. Die LVZ veröffentlicht zum Start der eigentlichen Wahl im Februar wieder die Beilage „Treffpunkt Sport“, in der die Bewerber vorgestellt und der Coupon für die Entscheidungen abgedruckt werden. Weitere Veröffentlichungen des Stimmzettels in der Tageszeitung und das Online-Voting sollen möglichst vielen die Teilnahme ermöglichen. Zudem wird eine Fachjury 50 Prozent zur Gesamtwertung beitragen.

Auszeichnung für verdienstvolle Ehrenamtliche

Wie in den Vorjahren lädt der KSB seine mehr als 330 Vereine auch dazu ein, besonders rührige Funktionäre und Übungsleiter zu benennen. „Die Wertschätzung des Ehrenamts ist für uns ebenso wichtig wie die von besonderen sportlichen Leistungen“, sagt Heidemann. Deshalb sollen wieder zehn Frauen und Männer, die das Leben in den Gemeinschaften organisieren und am Laufen halten, eine spezielle Anerkennung bekommen.

Premiere für den Unterstützer-Preis

Ganz neu ist hingegen der Unterstützer-Preis. „Wir haben uns schon länger mit solchen Gedanken getragen“, meint der Vize-Geschäftsführer. Schließlich komme wohl kaum noch ein Verein ohne Hilfe von Unternehmen aus, egal ob Geld-, Sachspenden oder Bereitstellung von Fahrzeugen und Räumen. Die Firmen müssen einen regionalen Bezug haben und den Sportlern mindestens drei Jahre zur Seite stehen. In Abstimmung mit Constanze Weiß vom Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Region Leipzig, werde eine Jury jeweils ein Unternehmen in den Größenordnungen bis zehn, bis 100 und über 100 Angestellte aus den Vorschlägen auswählen.

Zwei Auszeichnungsveranstaltungen im März 2020

Zur Krönung der Sportlerwahl sieht der KSB dann erneut zwei Veranstaltungen vor. Beim „Sportchamp 2019“ werden die genauso genannten Pokale an den Nachwuchs vergeben. Der trifft sich dazu am 19. März im „Kinderparadies“ Grimma, wo nach dem offiziellen Teil die Möglichkeiten der Freizeithalle aktiv genutzt werden können. Festlich geht es beim Sportlerball am 28. März in der Stadthalle Zwenkau zu. „Dort soll es einen bunten Mix aus Kultur und Sport geben, bei möglichst gestraffter Ehrung“, kündigt Jörg Heidemann schmunzelnd an. „Als Moderatorin ist wieder Diana Schell dabei, die im Vorjahr überzeugt hat.“

Moderatorin Diana Schell, hier bei der zurückliegenden Auflage, führt erneut durchs Programm des Sportlerballs in Zwenkau. Quelle: Thomas Kube

Von Olaf Krenz