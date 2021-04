Landrat Graichen und SSG-Vorstand wettern gegen die Notbremse

Landkreis Leipzig

Zu einem Krisengespräch traf sich der Kreisvorstand des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) mit Landrat Henry Graichen (CDU), um zu den Auswirkungen des geänderten Infektionsschutzgesetzes zu beraten. Insbesondere die Auswirkungen auf die Kindertageseinrichtungen und Schulen standen im Fokus. Durch das Bundesgesetz droht ab einer 7-Tage-Inzidenz von 165 die Schließung von Kindertageseinrichtungen und Schulen. Derzeit dürften Kitas und Schulen im Landkreis Leipzig zwar weiter öffnen, die Situation könne sich aber schnell ändern. Grundschulen zwischen Thallwitz und Geithain mussten am Montag erstmals in den Wechselunterricht gehen, da die 7-Tages-Inzidenz von 100 in der Region überschritten war.

Bürgermeister sehen in Bundes-Notbremse einen deutlichen Rückschritt

Die Stadt- und Gemeindeoberhäupter sehen im Bundesgesetz einen deutlichen Rückschritt im Vergleich zur bisherigen sächsischen Praxis. SSG-Kreischef Matthias Berger (parteilos), zugleich Oberbürgermeister der Stadt Grimma, kritisiert: „Das Infektionsschutzgesetz des Bundes nimmt den Regionen jegliche Spielräume, auf lokale Hotspots flexibel zu reagieren. Das Infektionsgeschehen vor Ort spielt leider keine Rolle mehr.“

Der Thallwitzer Ortschef Thomas Pöge (parteilos) fügt hinzu: „Mit dem jetzigen Bundesgesetz wird ein eindeutiger Rückschritt im Umgang mit der Pandemie deutlich.“ Landrat Graichen betont: „Bisher war es im Freistaat Sachsen möglich, dass Kitas und Schulen inzidenzunabhängig öffnen konnten. Diese Öffnung wurde durch ein wirksames und vertretbares Testkonzept begleitet.“ Durch das umfangreiche und regelmäßige Testen der Schüler hätten Infektionen sehr schnell erkannt und deren weitere Verbreitung gestoppt werden können, hieß es. Sachsenweit seien bisher lediglich 0,17 Prozent der getesteten Schüler positiv gewesen.

Bitte an die Bürger: Kontaktbeschränkungen und Hygiene-Regeln einhalten

Bürgermeister und Landrat bitten die Bevölkerung eindringlich die Kontaktbeschränkungen, Mindestabstände und Hygieneregeln einzuhalten. „Wir haben es selbst in der Hand, ob sich die Infektionen nach oben bewegen und dadurch die Schließung von Schulen und Kindertageseinrichtungen droht.“ Darüber hinaus bestärken die Kommunalvertreter die sächsische Staatsregierung, auf eine Änderung im Bundesgesetz hinzuwirken. „Das Ziel muss eine inzidenzunabhängige Öffnung von Kindertageseinrichtungen und Schulen sein“, so Graichen im Namen der kommunalen Vertreter.

Auch Sachsens SSG-Präsident Bert Wendsche hatte die Notbremse bereits scharf kritisiert. Die Regelungen stellten nicht nur einen Eingriff in die Zuständigkeit der Länder dar, sondern würden auch wirksame Hygienekonzepte und regelmäßige Testungen, die gerade an Sachsens Schulen eingeführt wurden, missachten.

Von Simone Prenzel