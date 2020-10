Landratsamt: Verdi ruft in Borna zum Warnstreik auf

Landkreis Leipzig

Zu einem eintägigen Warnstreik ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am 7. Oktober die Mitarbeiter des Landratsamtes in Borna auf. „Wir hoffen, dass sich möglichst viele Tarifbeschäftigte, Auszubildende und Praktikanten an der Maßnahme beteiligen“, erklärte Sebastian Viecenz, Bezirksgeschäftsführer von Verdi, im Vorfeld. Die Bürger müssten sich darauf einstellen, dass Dienstleistungen am Streiktag nur eingeschränkt zur Verfügung stehen, so der Gewerkschafter.

Höhere Löhne gefordert

Nachdem auch die zweite Verhandlungsrunde für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen ergebnislos geblieben war, ruft Verdi bundesweit zu Warnstreiks auf. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 100 Euro pro Monat angehoben werden.

Anzeige

„Neben den genannten Forderungen erwarten wir von der Arbeitgeberseite auch ernst gemeinte Vorschläge zur Angleichung der wöchentlichen Arbeitszeit im Tarifgebiet Ost an das Tarifgebiet West“, so Viecenz. Bereits in der Vorwoche waren Mitarbeiter der Muldentalkliniken dem Aufruf von Verdi gefolgt und hatten eine bessere Bezahlung gefordert.

Von Simone Prenzel