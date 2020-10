Landwirt aus Prießnitz bei „Bauer sucht Frau“

Kohren-Sahlis/Prießnitz

Wenn Landwirte wie Lutz Kuhne (52) eine Frau fürs Leben suchen, sind Inka Bause und das Privatfernsehen nicht weit. Am Montag, 26. Oktober, beginnt mit dem Rinderzüchter aus Prießnitz die 16. Staffel der RTL-Kuppel- und Liebesshow „ Bauer sucht Frau“. Zu seiner eigenen Fernsehpremiere sucht der gesellige Naturbursche aber lieber die Einsamkeit und verkrümelt sich in ein gemütliches Hotel. „Meine Familie versteht das, sie hält sich lieber im Hintergrund.“

Drei Damen zum Kennenlernen

Am Pfingstmontag wurde Kuhnes Bewerbungsvideo in einer Sondersendung von „ Bauer sucht Frau“ ausgestrahlt – und rief zahlreiche interessierte Damen auf den Plan. „Mein letztes Date ist schon eine Weile her. Mein Herz bubbert und ich hoffe sehr, dass eine fürs Leben dabei ist“, so der 52-Jährige, der drei Frauen zum Kennenlernen nach Hause eingeladen hat. Als erstes begrüßt der Schottlandfan Erzieherin Steffi (54) aus dem Ruhrgebiet und Einzelhandelskauffrau Larysa (53) aus Hamburg stilecht im Kilt. Mit etwas Verspätung trudelt noch Kosmetikerin Lyane (51) aus Karlsruhe auf dem Hof ein.

Schottenrock und Gastgeschenke

Aber wie kommt der Schottenrock überhaupt bei den drei Damen an? Und wie findet Lutz die Gastgeschenke seiner Auserwählten? „Es wird spannend“, lässt Pressesprecherin Maren Mossig durchblicken. „Man sieht, wie er sich auf die Begegnungen vorbereitet und wie nervös er ist.“ Insgesamt zehn Bauern machen sich in der neuen Staffel auf die Suche nach einem Partner oder Partnerin fürs Leben.

Millionenpublikum jeden Montag

Mit dabei ist auch wieder eine Frau: Pferdewirtin Denise (32) hat sich unter anderem einen echten Dating-Profi auf den Hof eingeladen. Bademeister Till (31) aus Kiel hat schon in diversen TV-Formaten wie „Bachelorette“, „ Love Island“, „ Temptation Island“ nach der passenden Frau gesucht. Meint er es überhaupt ernst oder sucht er nur Ruhm?

Bis zum 21. Dezember läuft die 16. Staffel und lockt Montagabend für Montagabend ab 20.15 Uhr ein Millionenpublikum vor den Fernseher. Die finale Frage, ob „der mit dem Kilt“ seine Herzdame findet, lässt Maren Mossig unbeantwortet. „Das können wir natürlich nicht verraten.“

Herr über Hochlandrinder, Schweine und Ziegen

Geboren und aufgewachsen ist der sympathische Rinderzüchter auf dem elterlichen Hof in Prießnitz – ein Landei durch und durch. Der Blondschopf mit den schulterlangen Haaren liebt seine Arbeit in einer Agrargesellschaft und ist Herr über 80 Hochlandrinder, fast zwei Dutzend Schweine, ein paar Ziegen, Hunde und Katzen. Die Tiere, die Arbeit und seine Familie sind Kuhnes Ein und Alles. Auf dem Hof lebt er mit seiner Mutter und der Familie seines Bruders zusammen, seine eigenen drei Kindern sind bereits aus dem Haus.

„Ich sehe alles ganz locker“

Geselligkeit ist ein großer Motor im Leben des 52-Jährigen. „Ich bin einer, der tanzen will“, sagte er mal in einem früheren LVZ-Interview. Wenn andere an die Bar gehen und ein Bierchen trinken, steht Kuhne lieber auf der Tanzfläche. Nur zu Hause rumsitzen ist nichts für ihn. Dennoch, gerade auf dem Land sei es nicht einfach, eine Frau zu finden, die das Interesse an den Tieren teilt. Der Landwirt probierte es übers Fernsehen. „Es ist doch eine wunderschöne Sache, ich sehe das alles ganz locker.“

Steine- und Baumstammwerfen

Einen Namen gemacht hat er sich in der Region bereits mit den jährlichen Weidefesten und Highland Games. Dahinter verbergen sich kraftvolle Wettkämpfe wie Steine- und Baumstammwerfen, die Teilnehmer aus ganz Deutschland in die sächsische Provinz locken. Unter dem Teamnamen „MacGregor“ nimmt der Schottlandfan mit seiner Familie und weiteren Mitstreitern selbst daran teil, organisiert zudem Dudelsackmusik, Grillhütte, traditionelles Handwerk und Historiengruppen. Die „echten“ MacGregors aus Schottland haben einen Familienzweig in Deutschland und dem gehört Kuhne an. Er darf sogar den Tartan des Clans auf seinem Kilt tragen.

Von Kathrin Haase