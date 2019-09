Lange Nacht in der Volkshochschule Muldental

Grimma/Wurzen

Deutschlandweites Jubiläum: Mit kostenfreien Workshops, Vorträgen sowie Mitmachangeboten hat die Volkshochschule ( VHS) Muldental für den 20. September eine reich gedeckte Tafel an Veranstaltungen für ihre Geburtstagsgäste organisiert. Denn die erste Adresse der Erwachsenenbildung wird 100 Jahre alt. Wer also beim Programm ab 16 Uhr in der Grimmaer VHS-Geschäftsstelle im Wallgraben 21 dabei sein will, dürfte die Qual der Wahl haben.

Expedition zu Grimmas Hochwasserschutz

Zunächst startet es halbwegs sportlich und gut zu Fuß in die „ Lange Nacht der Volkshochschulen“. Von der Klosterkirche geht es ab 17 Uhr per pedes mit Exkursionsleiter Rudolf Brendel zur Hochwasserschutzanlage. Auf dem Weg dorthin und vor Ort erfahren seine Begleiter mehr über die architektonische Einbindung in das historische Grimma. Bereits ab 16 Uhr heißt es für eine Stunde und 15 Kilometer entfernt „Curious Colditz Castle“ – eine Führung im Schloss Colditz auf Englisch. Weitere Höhepunkte sind:

Kunsthistorischer Vortrag „Kubismus“: Die Kunsthistorikerin Marianne Risch-Stolz berichtet über eine der bedeutendsten Stilrichtungen der Moderne. Ein kleiner Ausblick auf die weitere Entwicklung hin zur abstrakten Malerei rundet das Bild der Kunst zu Anfang des 20. Jahrhunderts ab. Beginn: 17.15 Uhr in der VHS, Wallgraben 21, Grimma.

Vortrag „Meine Reise durch Europa“: Valeriya Korchagina nimmt die Besucher mit auf eine Reise durch Europa. Geboren im russischen Jekaterinburg ist Korchagina früh ins europäische Ausland gezogen, um ihren Weg zu finden. Dieser führte sie unter anderem nach Deutschland, über England und Frankreich und wieder zurück nach Deutschland. Dabei immer im Gepäck: Fremdsprachenkenntnisse und Neugier auf andere Kulturen. Zurzeit lebt sie in Leipzig, arbeitet als Übersetzerin und ist Kursleiterin für Französisch, Englisch und Russisch an der VHS Muldental. Beginn: 17.30 Uhr in der VHS, Wallgraben 21, Grimma, Raum 02.

Sprachenstammtisch in Restaurantatmosphäre: Alle, die Sprachkenntnisse in Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch haben, können diese in lockerer Runde ausprobieren. Zum Stammtisch geben Moderatoren in den jeweiligen Sprachen genügend Anregung fürs Gespräch und stellen sich dabei auf Vorkenntnisse ein. Von 17 bis 18.30 Uhr im Ristorante-Trattoria Pane & Vino II ( Lange Straße 31 –­ 33) in Grimma.

Schaudrechseln & Raku-Brand: ab 17.30 Uhr in der VHS, Wallgraben 21, Grimma.

Smartphone-Sprechstunde: von 17 bis 18.30 Uhr, Starmobile in Grimma, Lange Straße 54.

Bewerbungsmappen-Check: in der VHS, Wallgraben 21, Grimma sowie

Weiterbildungsberatung zur Bildungsprämie: in der VHS, Wallgraben 21, Grimma.

Den Schlusspunkt im Saal der Musikschule, Schulstraße 72, setzen dann ab 19 Uhr Live-Musik, amüsante Geschichten aus dem Buch des Kabarettisten Bernd-Lutz Lange „Das gab’s früher nicht“, vorgetragen von Mechthild Scrobanita, Schauspielerin am Theater Altenburg/Gera, und ein Diavortrag – „ Cuba – La vida es un carnaval“. Britt Gappa erzählt über Menschen, die trotz vieler Probleme auch heute noch behaupten, dass das Leben ein Karneval sei. Kuba hat Tabakbauern, heiße Salsa-Rhythmen, Rum und Oldtimer. Es wird spannend, temperamentvoll und so ganz nebenher auch hier und da etwas spanisch.

Ursprung der Volkshochschule Muldental liegt in Grimma

Die Lange Nacht gehört zum Jubiläumsprogramm anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Volkshochschulen in Deutschland und findet am 20. September erstmals bundesweit statt. Die VHS Muldental ist übrigens die älteste der heute 16 sächsischen Bildungsstätten und wurde 1910 gegründet. Der Ursprung liegt in Grimma beim Arbeiter-Bildungs-Verein für Grimma und Umgebung. Wurzen folgte mit einer Einrichtung erst 1945 – der „Franz-Mehring-Volkshochschule“.

Von Kai-Uwe Brandt