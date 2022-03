Lange Zwangspause am Ringelnatzhaus in Wurzen geht zu Ende

Wurzen

Jubel beim Verein, Aufatmen im Stadthaus und beim Planer: Die Sanierung des Ringelnatz-Geburtshauses im Crostigall kann endlich weitergehen. Monatelang ruhten hier die Arbeiten, nachdem das Landratsamt im September 2019 den Bau plötzlich stoppte. Die Zwangspause löste seinerzeit die Stadt Wurzen selber aus, da sie ohne denkmalrechtliche Genehmigung einen massiven Anbau hochziehen ließ, der den Aufzug, die Rettungstreppe, Behindertentoilette und nicht zuletzt einen Zugang zum Dachgeschoss integrieren soll.

Jener Konflikt zog sich bis heute hin und sorgte für viel Frust beim künftigen Betreiber der Immobilie, dem Ringelnatzverein Wurzen. Denn die Eröffnung des Hauses musste deshalb immer wieder verschoben werden. Doch damit ist nun Schluss. Wie Patricia Albrecht, Leiterin des Bauaufsichtsamtes in Borna, mitteilte, wurde der neue Wurzener Bauantrag vom 4. November des Vorjahres zum 23. Februar bestätigt. „Wir haben die Genehmigung erteilt und der Stadt Wurzen jetzt zugestellt.“ Damit herrsche bezüglich der Details mittlerweile Einvernehmen. Insbesondere lobte Albrecht die rasche Zustimmung durch das Landesamt für Denkmalpflege. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht.“ Das Ja-Wort aus Dresden sei schließlich zugleich Voraussetzung für den Fluss der Fördergelder, betonte die Fachfrau auf Anfrage.

Architekt Hartmut Krause kann den Konflikt lösen

„Es gibt auch gute Nachrichten in düsteren Zeiten“, kommentierte der Ringelnatzverein indes die aktuelle Botschaft aus der Kreisbehörde. Noch am 7. Februar saßen alle beteiligten Parteien an einem Tisch und rangen um Einigung. Drei Wochen später durfte der Vorstand verkünden: „Im Streit um den Fahrstuhlanbau ist dank der Hartnäckigkeit der Stadtverwaltung, des Planungsbüros und unseres Vereins eine Lösung gefunden worden, die denkmalschutzrechtlichen Vorgaben entspricht und sicherstellt, dass alle Geschosse barrierefrei an den Fahrstuhl angebunden werden und wir somit auch das Dachgeschoss nutzen können.“ Über den erfreulichen Durchbruch informierte der erste Beigeordnete des Landkreises, Gerald Lehne, die Vereinsvorsitzende Viola Heß telefonisch.

Die Hinteransicht des Geburtshauses von Joachim Ringelnatz: Nachdem hier drei Bäume gefällt wurden, sollen vier neue Exemplare gepflanzt werden. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Vor allem aber ist die Wiederaufnahme der Arbeiten dem ehemalige Wurzener Stadtarchitekten Hartmut Krause zu verdanken. Anfang 2021 übertrug Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) ihm die Verhandlungsvollmacht, da Krause aufgrund seiner früheren Tätigkeit bei den Denkmalpflegern der Landeshauptstadt einen sehr guten Ruf genießt und die Fronten bis dato allzu verhärtet schienen. Sein Vorschlag eines modernen Anbaus, der sich mehr oder weniger am Beispiel des Amtsgerichtes in Grimma orientiert, führte letztlich zum Konsens.

Ihr täglicher Newsletter aus Wurzen Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Wurzen direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Planer hofft mit Abschluss der Arbeiten für Ende des Jahres

Um das Dachgeschoss des Ringelnatz-Geburtshauses für zwei Büroräume sowie Lagerflächen einzubinden und einen entsprechenden Zugang zu schaffen, entsteht laut Planer Hagen Weidemüller eine Stahl-Glas-Konstruktion. „Die Fassade wird dann mit Lärchenholz verkleidet, da es sonst aufgrund der Südseite zu unerwünschten Spiegeleffekten kommt“, fügte er an. Wie alle Beteiligten zeigt sich der Diplom-Bauingenieur froh darüber, dass es weitergeht. Sämtliche Firmen, so Weidemüller, hätten zum Glück ihre Bereitschaft erklärt, wieder loszulegen. „Ich gehe davon aus, dass der Neustart in den nächsten Tagen beginnt und wir Ende des Jahres die Sanierung abschließen.“

Der künftige Ringelnatzpark nimmt langsam Gestalt an. Zur Ausstattung der grünen Oase gehören nach Fertigstellung unter anderem Sitzbänke beziehungsweise Holzliegen und eine Spielkombination. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Weidemüller zufolge werde der Schlussspurt mit dem Innenausbau noch einmal viel Kraft kosten. „Allerdings haben wir während der Zwangspause einiges vorbereitet.“ Das Dach sei gedeckt, und die Fassade bis auf Restarbeiten fast fertig. Im Außengelände zwischen Crostigall und Postgasse nimmt außerdem der künftige Ringelnatzpark allmählich Formen an. Zur Ausstattung der grünen Oase gehören Sitzbänke beziehungsweise Holzliegen und eine Spielkombination. Die Kleinkunstbühne gleich zu Beginn der knapp 5000 Quadratmeter großen Anlage bietet nicht zuletzt Platz für Freiluft-Veranstaltungen.

Im Übrigen werden die Mitte Februar gefällten Bäume gleich hinter dem Geburtshaus durch vier neue Exemplare ersetzt. Der unverhoffte Kahlschlag sorgte damals für jede Menge Aufregung. Um eventuell größere Bäume zu pflanzen, ruft der Ringelnatzverein zu Spenden auf.

Lesen Sie dazu auch:

Wurzen: Denkmalschutz stoppt Schwarzbau am Ringelnatz-Geburtshaus

Prominente Unterstützer fordern Lösung für Wurzener Ringelnatzhaus

Kahlschlag am Ringelnatzhaus in Wurzen bringt Verein auf die Palme

Von Kai-Uwe Brandt