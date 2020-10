Laqua macht Pläne für zweite Amtszeit in Bennewitz

Bennewitz

Der Bennewitzer Bürgermeister Bernd Laqua bleibt für weitere sieben Jahre im Amt. Bei der Wahl am Sonntag erhielt der als unabhängiger Bewerber angetretene Leulitzer 1649 der 1677 abgegebenen gültigen Stimmen, das entspricht 98,3 Prozent. Für den Rathauschef ein Zeichen, „dass ich vieles richtig gemacht habe“. Mit der Wahlbeteiligung von 42,6 Prozent zeigt er sich zwar zufrieden. „Aber dass nicht alle Einwohner von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben, stimmt mich schon nachdenklich.“ Eine Ursache sieht Laqua darin, dass nur ein Kandidat auf dem Zettel stand – 2013 gingen 67,8 Prozent der Wahlberechtigten an die Urne, um sich zwischen zwei Bewerbern zu entscheiden. „Auf alle Fälle spornt es mich an, künftig jeden Bürger zu erreichen“, sagt Laqua.

Sorgfältige Prüfung braucht Zeit

Dass es dennoch bis kurz vor 21 Uhr gedauert hat, bis ein vorläufiges Wahlergebnis feststand, lag nicht an zu wenig Wahlhelfern, wie Laqua betonte. „Die Wahllokale waren hervorragend besetzt.“ Sondern an der dem Wähler bei nur einem Kandidaten eingeräumten Möglichkeit, auf dem Stimmzettel weitere Vorschläge zu unterbreiten. Das waren am Ende 22, von denen allerdings nur zwei mit drei Nennungen übrig blieben. „Wenn der Name unleserlich ist oder nicht eindeutig einer Person zugeordnet werden kann, weil zum Beispiel nur ,Müller’ geschrieben wurde – ein Name, der mehrfach in der Gemeinde vorkommt –, ist die Stimme ungültig“, erklärt der Bürgermeister. „Das hat der Wahlausschuss im Detail geprüft.“

Laqua war der Erste im Wahllokal

Laqua selbst hatte im Wahllokal in Altenbach seine Stimme abgegeben – als erster um 8 Uhr. Als gutes Beispiel voran zu gehen, „darauf lege ich Wert“, betont er. Dann habe er, wie immer Sonntagvormittag, seine Tour durch die Gemeinde gemacht. „Die Bürger wissen schon, wo sie mich für ein Gespräch antreffen.“ Diesmal war es auch ein gutes Mittel sich abzulenken. „Man ist schon etwas aufgeregt, auch wenn man allein auf dem Stimmzettel steht“, gesteht Laqua. Er habe auch darauf verzichtet, am Abend die Stimmauszählung im Rathaus zu verfolgen, sondern das Ergebnis ins Forsthaus Waidmannsheil in Schmölen übermittelt bekommen, wo er anschließend mit rund 70 Verwandten, Freunden und Weggefährten, auch aus dem Leader-Gebiet und dem Wurzener Land, den Wahlsieg feierte und weitere Glückwünsche per Video entgegennahm.

Straßenbau und Schule obenan auf der Agenda

Bernd Laqua, Bürgermeister der Gemeinde Bennewitz Quelle: privat

Der Montagmorgen sah Laqua schon wieder im Dienst. Jetzt heißt es, die Wahlversprechen umzusetzen. Obenan stehe zunächst der Abschluss der begonnenen Straßenbaumaßnahmen, sagt Laqua – die in der Straße An der Teeplantage in Altenbach soll im Sommer 2021 beendet werden, da ist für die in Bennewitz im Zuge der Kanalerneuerung erst Halbzeit. „Ab Mitte nächsten Jahres startet dann der Breitbandausbau“, nennt der Bürgermeister das nächste Großprojekt. „Und in der Grundschule geht es um die Umsetzung des Digitalpaktes, damit den Schülern die verbesserte Ausstattung nach den Sommerferien 2021 zur Verfügung steht.“ Auch die bauliche Erweiterung der Grundschule, mit der eigentlich schon im Juni begonnen werden sollte, habe er nach wie vor im Auge. „Wenn wir einen geeigneten Fördertopf finden, geht es sofort los“, versichert er. „Auch bei der Oberschule müssen wir dran bleiben, das ist das große strategische Ziel, für das bis 2023 das Puzzle zusammengesetzt sein muss.“

Gemeinde mit stabilen Ortskernen sind das Ziel

Am Ende seiner zweiten Amtszeit wolle er einer Gemeinde mit stabilen Ortskernen vorstehen, in der die Bereiche Wohnen, Arbeiten und auch Erholung weiter vorangebracht wurden, sagt Laqua. Seine feierliche Amtseinführung wird wahrscheinlich im Dezember und damit kurz vor der am 1. Januar beginnenden zweiten Amtszeit stattfinden.

