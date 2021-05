Laubenpieper zählen im Landkreis Leipzig Piepmätze: Spatz ist der König der Vögel

Landkreis Leipzig

Während die Menschen weiter mit Corona kämpfen, scheinen zumindest die Blaumeisen über den Berg zu sein. Was kaum einer weiß: Im Frühjahr 2020 dezimierte eine ebenfalls neuartige Lungenkrankheit den Bestand der putzigen Piepmätze mit dem blauen Köpfchen arg. Die 17. „Stunde der Gartenvögel“ gibt nun vorsichtig Entwarnung: Demnach hätten sich die Blaumeisen vom Einbruch des Vorjahres gut erholt. Offenbar konnten erfolgreiche Bruten die Verluste weitgehend ausgleichen, heißt es.

René Sievert vom Naturschutzbund (Nabu) Sachsen bestätigt den bundesweiten Trend bei den Blaumeisen auch für den Landkreis Leipzig: „Nach Verlusten von über 20 Prozent im vergangenen Jahr verzeichnen wir hier einen Anstieg von 37 Prozent.“ Die Angabe beruht auf den vorläufigen Ergebnissen der diesjährigen bundesweiten Vogelzählung. Am verlängerten Himmelfahrts-Wochenende beteiligten sich daran gut 112 000 Freiwillige. Aus reichlich 77 000 Gärten und Parks wurden dem Nabu über 2,5 Millionen Vögel gemeldet.

Lust am Mitmachen wächst stetig

Zuletzt waren die Teilnehmerzahlen stets gestiegen, sagt Nabu-Landesvorsitzender Bernd Heinitz. Corona habe den Trend noch verstärkt: „Allein 2020 haben doppelt so viele Vogelfreunde mitgezählt wie im Jahr zuvor.“ Zwar können die Beobachtungen noch bis zum 24. Mai gemeldet werden, doch stehe schon jetzt fest, dass die Lust am Mitmachen auch diesmal ungebrochen sei, so René Sievert, Vorsitzender vom Nabu-Regionalverband Leipzig: „Mehr als 400 Bewohner aus dem Landkreis Leipzig übermittelten Daten. Fast 11 000 Piepmätze wurden gemeldet.“

Die Blaumeise hat sich wieder stabilisiert. Quelle: dpa

Und so funktionierte die Zählung: An einem ruhigen Plätzchen, auch auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus, wurde von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig gesichtet wurde. Von den über 300 grundsätzlich möglichen Arten seien jedoch nur die häufigsten 30 statistisch verlässlich und für die „Stunde der Gartenvögel“ relevant, sagt Sievert. Gemeinsam mit der „Stunde der Wintervögel“ handele es sich um Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmach-Aktion.

Nabu hilft Verwechslungen vorzubeugen

230 Arten seien insgesamt gemeldet worden, informiert Vogelschutzexperte Lars Lachmann: „Natürlich können die Laien nur einen Teil der Vögel bestimmen. Daher gehen uns einige Arten durch die Lappen.“ Um Verwechslungen vorzubeugen, biete der Nabu im Internet entsprechende Hilfen: „Unter anderem erarbeiteten wir Porträts der 40 häufigsten Gartenvögel.“ Der Feldsperling habe zum Beispiel eine braune Kappe, das Männchen des Haussperlings dagegen eine graue.

Der Haussperling führt das Ranking an. Quelle: dpa

Der Haussperling machte bundesweit das Rennen. Wie nicht anders zu erwarten, entfielen auf diesen geselligen Zeitgenossen die meisten Nennungen. Gefolgt wurde er von der Amsel. „Sie profitierte mit Sicherheit vom derzeit sehr wechselhaften und eher kühlen Wetter“, sagt Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. „Wenn es feucht ist, kommt sie viel besser an ihre Leibspeise – die Regenwürmer.“ In über 92 Prozent der Zählungen konnte sie entdeckt werden. Platz drei belegte die Kohlmeise, gefolgt von Star, Feldsperling und Blaumeise.

Spitzenreiter und Sorgenkinder

In der Stadt Leipzig landete der Mauersegler auf Rang fünf, berichtet René Sievert: „Das entspricht der städtischen Vogelwelt.“ Diese unterscheide sich von der dörflichen: „Im Landkreis Leipzig belegt zwar auch der Spatz den ersten Platz. Dahinter kommt aber schon der Star ein, der sich an Viehweiden wohl fühlt.“ Dritter werde die Kohlmeise, Fünfter die Amsel, Sechster die Blaumeise. Rang vier gehe an den Feldsperling, der besonders die Nähe von Hühnerhaltungen suche.

Das Rotkehlchen ist der Vogel des Jahres. Quelle: dpa

Sorgenkinder blieben Mauersegler, Mehlschwalbe, Grünfink und Zaunkönig. Sie verharrten auf Höhe der schlechten Ergebnisse aus den Vorjahren. Miller: „Eine Trendwende ist bei ihnen nicht in Sicht.“ Mehr als sonst entdeckten Laubenpieper das Rotkehlchen. Sievert führt dies auch auf den Promi-Bonus zurück: „Das Rotkehlchen ist Vogel des Jahres.“ Erstmals wurde dieser öffentlich gekürt. Der Wahlkampf nahm zuweilen bizarre Züge an: So outete sich Schriftsteller Sasa Stanisic als Ultra des Goldregenpfeifers. Keine Twitter-Stunde ohne Vogel-Meldung!

Von Haig Latchinian