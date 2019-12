Laura ist 20. Sie ist Autistin und hat in Grubnitz bei Wurzen einen Job gefunden. Dass auch Menschen mit Handicaps durchaus zu besonderen Leistungen fähig sein können – darauf macht die bundesweite Aktionswoche der Menschen mit Behinderung aufmerksam.

Laura (l.) und ihre Chefin Kerstin J. Müller am Arbeitsplatz in der Casa Tropicana in Grubnitz bei Wurzen. Quelle: Arbeitsagentur Oschatz