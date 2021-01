Lauterbach: Ampel erlaubt PKW-Passage

Bad Lausick/Lauterbach

Später als geplant kommt sie: die Ampel, die das Nadelöhr auf der Staatsstraße nördlich von Bad Lausick zumindest für PKW aufweiten soll. In den ersten beiden Februar-Wochen kümmert sich ein Unternehmen aus Erfurt um ihre Aufstellung in Lauterbach. Während dieser Zeit kommt es zu weiteren Verkehrseinschränkungen im Kreuzungsbereich von Staats- und Kreisstraße samt Baustellen-Ampel. Ab wann PKW die derzeit halbseitig gesperrte Straße zwischen den Steinbrüchen wieder in beide Richtungen passieren dürfen, ist nicht terminiert – offenbar aber nicht vor Mitte Februar.

Ampel wird jetzt aufgebaut

„Wir gehen weiterhin von einer Inbetriebnahme bis Februar aus“, reagiert Franz Grossmann von der Pressestelle des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) am Donnerstag auf eine entsprechende LVZ-Anfrage. Details nannte er nicht. Ursprünglich hatte die Behörde die Ampel im vierten Quartal des vergangenen Jahres aufstellen wollen. Eine Ampel, die aufgrund der komplizierten Verkehrssituation am ehemaligen Lauterbacher Gasthof nicht nur die halbseitig gesperrte Staatsstraße betrifft, sondern die auf einer Kuppe kreuzende Kreisstraße Kitzscher – Großbardau einschließt.

Geht die Ampel in Betrieb, können PKW die Staatsstraße wieder in beide Richtungen nutzen; aktuell wird die Trasse aus Richtung Otterwisch unmittelbar am Lauterbacher Ortseingang zur Sackgasse. Wann allerdings die im Steinbruchs-Bereich nicht mehr ausreichend tragfähige Fahrbahn auch den Schwerverkehr wieder zulässt – Fragezeichen. Laster müssen seit Sperr-Beginn vor einem knappen Jahr einen weiten Umweg über Grethen, Großbardau und Etzoldshain nehmen.

Stützwände tragen die Fahrbahn zwischen den Steinbrüchen – aber nicht mehr im nötigen Maß. Quelle: LVZ

Hultsch: Planungen unbedingt beschleunigen

„Mit diesem ersten Schritt wird endlich der Forderung und dem Wunsch Rechnung getragen, dass wieder Fahrzeuge aus Richtung Leipzig nach Bad Lausick fahren können“, sagt der Bad Lausicker Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Die Straße gehöre schließlich zu den am meisten befahrensten. Dass LKW weiterhin nicht passieren dürfen, nennt er einen Wermutstropfen. „Damit müssen unsere ansässigen und die umliegenden Speditions-, Liefer-, Transport- und Reiseunternehmen weiterhin große Umwege in Kauf nehmen.“ Bis zum Ende des ersten Quartal sollte klar sein, so Hultsch, wie umfangreich die Bauarbeiten sein müssten. „Dann wird absehbar, wie lange wir alle auf eine vollständige Herstellung des Bauwerks warten müssen. Ich hoffe und wünsche, dass nicht nicht noch Jahre der Planung ins Land gehen.“

Mehr Verkehr in Großbardau

Eine Sicht, die im Grimmaer Rathaus geteilt wird. „Die Umleitung durch die Ortsteile Großbardau und Kleinbardau ist hier oft Thema, weil sich Bürger an uns wenden“, sagt Andy Seydel, Leiter des Ordnungsamtes. Messungen des Lasuv hätten allerdings ergeben, „dass der Anteil an Schwerlastverkehr nur zehn Prozent des Gesamtverkehrs ausmacht und keine signifikante Änderung zum Verkehrsaufkommen vor Einrichtung der Umleitungsstrecke vorliegt“. Eine Mehrbelastung gebe es in jedem Fall in der Parthenstraße in Großbardau aus Fahrtrichtung Leipzig festgestellt. Aktuell sei die Verkehrssituation „relativ entspannt“, was möglicherweise an einem Corona-bedingt verringerten Verkehrsaufkommen liege. Das Ordnungsamt habe in den zurück liegenden Wochen und Monaten verstärkt Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen und Anzeigegeräte installiert, die disziplinierten Fahrern ein Lächeln schenkten.

Investitionsstau darf nicht weiter wachsen

Für den Bad Lausicker Bürgermeister hat die Lauterbach-Sperrung eine grundsätzliche Dimension: Das Land stelle seit Jahren kaum ausreichend Geld für den Straßen- und Brückenbau bereit. Dass die Infrastruktrur darunter leide, sei ablesbar. Jetzt gehe es um den sächsischen Haushalt und um Investitionen für 2021 und die folgenden Jahre. Dann werde man sehen, „was dem Freistaat der Bau von Brücken und Straßen wert ist. Aktuell sieht es nicht danach aus, dass dieses Thema im Wirtschafts- und Verkehrsministerium ganz oben steht.“ Das betreffe nicht nur das Lasuv, sondern vor allem die Kommunen, die auf Fördermittel für den Straßenbau warteten. Bad Lausick etwa habe Projekte 2018 und 2019 angemeldet. „Eine Umsetzung ist nicht in Sicht“, so Hultsch und verweist auf das Beispiel Postgasse in Lauterbach. „Bis 2022, so hieß es noch im letzten Jahr, sollten diese Gelder den Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Seit 2020 können wir keine Anträge mehr stellen.“ Damit rückten weitere dringende Vorhaben in eine immer fernere Zukunft.

Dass die Staatsstraßen-Trasse zwischen den beiden Lauterbacher Steinbrüchen samt der Stützwände immer maroder wurde, deutete sich über Jahre an. Wann und wie eine Reparatur der betroffenen 122,5 Meter Fahrbahn erfolgen, ist offen. Als die Sperrung Ende Februar vergangenen Jahres verhängt wurde, war von einem Baubeginn „frühestens 2022“ die Rede. Das war vor Corona.

Von Ekkehard Schulreich