Geithain/Grimma

Weg vom Land des Roten Porphyrs, hin zum Leipziger Muldenland: Diese zumindest mittelfristige Kurs-Korrektur der Stadt Geithain in der Leader-Förderung, die der Stadtrat auf der Dezember-Sitzung einhellig beschloss, sorgt im Leipziger Muldenland für Irritationen.

Laqua : Es gab keinerlei Gespräche mit uns

„Es gab keinerlei Gespräche mit unserem Regionalmanagement“, reagiert Bernd Laqua, Vorsitzender der LAG Leipziger Muldenland und Ortschef von Bennewitz, auf den jüngsten LVZ-Beitrag. „Die Zusammensetzung der Region hat sich absolut bewährt! Wir wollen die Zusammenarbeit der 14 Kommunen aus den vergangenen 13 Jahren fortsetzen.“ An eine Erweiterung des Fördergebietes um das Geithainer Territorium sei nicht gedacht.

Anzeige

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir planen langfristig mit der bisherigen Trägerstruktur. Regionalentwicklung ist nichts von heute auf morgen. Unsere LAG verfügt über eine langfristige Finanzierungsvereinbarung zwischen den Kommunen, klare Arbeitsstrukturen, sehr gute Erfahrungen mit den Leader-Geldern und langfristige Projekte wie überregionale Kooperationen, Gewässerentwicklung oder die RegioApp für regionale Produkte und Gastronomen.“

Daran wolle man unverändert festhalten.Erst im September hatten sich die Mitgliedskommunen Bad Lausick, Bennewitz, Borsdorf, Brandis, Colditz, Grimma (ohne die Ortsteile der ehemaligen Stadt Mutzschen), Lossatal, Machern, Naunhof, Otterwisch, Parthenstein, Thallwitz, Trebsen und Wurzen auf ein erneutes Bündnis verständigt. Dazu gebe es einen einstimmigen Beschluss der Mitgliederversammlung, dass der bisherige Zuschnitt der Region unverändert weitergeführt wird.

Leipziger Muldenland Quelle: LAG

Geithain will sich neu orientieren

Geithains Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG) hatte dem Stadtrat kürzlich vorgeschlagen, sich in den Jahren 2021 und 2022 noch im Land des Roten Porphyrs – getragen vom Tourismusverein Borna und Kohrener Land und dem Heimat- und Verkehrsverein Rochlitzer Muldental – zu engagieren. Diese Zeit sollte man aber nutzen für eine grundsätzliche Neuorientierung. Er, sagte Rudolph, sehe seine Stadt im Leipziger Muldenland, in Gänze zum Landkreis Leipzig gehörend, sicher besser aufgehoben – nicht zuletzt im Hinblick auch auf die touristische Ausrichtung. Der Stadtrat beschloss zudem, demnächst mit Vertretern beider Leader-Regionen zu sprechen und sie in eine der nächsten Sitzungen einzuladen. Rudolph: „Dann werden wir sehen.“

Lesen Sie auch:

Von Ekkehard Schulreich und Simone Prenzel