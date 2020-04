Leere Stühle in Wurzen: Wirte im Muldental kämpfen ums Überleben

Muldental

Sie treffen die staatlichen Verordnungen aufgrund der Corona-Krise besonders hart. Seit fast sechs Wochen müssen Gastwirte und Hoteliers ihre Häuser geschlossen halten. Das Ostergeschäft fiel komplett ins Wasser. Ob Pfingsten wieder Gäste bewirtet werden können, ist mehr als fraglich. Vielen Gaststätten- und Hotelinhabern steht das Wasser bis zum Hals. Die jetzt beschlossene Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen im Restaurant sorgt nur bedingt für Erleichterung. Deshalb stellten sie am Freitag leere Stühle auf den Wurzener Markt.

Resignation im Schloss Wurzen

„Wir wollen fernab von jedem Konkurrenzdenken ein Zeichen des Zusammenhaltes setzen, dass wir alle in einem Boot, respektive jetzt mal auf dem Mark sitzen“, sagte Ronny Wedekind vom Schloss Wurzen. Wie er würde eine ganze Branche derzeit keine Umsätze generieren, aber Kosten schultern müssen.Der Restaurant- und Hotelbetreiber könne zudem nicht nachvollziehen, dass seinem Betrieb mit Mitarbeitern über der Zehn-Personen-Grenze keine Soforthilfe zustehe – mit welchem Recht?

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

„Das Wasser steht uns bis zum Hals“, verdeutlicht Andreas Fricke, Inhaber der Firma Reblaus-Catering in Wurzen, die Auswirkungen der immer noch andauernde Zwangspause für die Gastronomie und Hotellerie. Das Unternehmen mit Sitz in der Friedrich-Ebert-Straße 2 A betreibt zwei Bistros sowie die Pension am Markt und versorgt die Gymnasien in Wurzen und Eilenburg mit Schulessen. Bereits seit Beginn der Allgemeinverfügung musste Fricke einen Großteil seiner 17-köpfigen Mannschaft nach Hause schicken, stockt allerdings das Kurzarbeitergeld für diese Mitarbeiter auf 100 Prozent auf. „Das können wir aber nur, weil meine zweite Firma, Fricke Grün, Grünanlagenpflege, dafür einspringt.“ Außerdem, so der 53-Jährige, arbeite jetzt der eine oder andere Koch vorübergehend als Ersatz-Gärtner. Alles in allem büßt Reblaus-Catering pro Monat circa 50 000 Euro ein. Ein Verlust, der kaum zu kompensieren sei. Deswegen beantragte Fricke am 27. März bei der Sächsischen Aufbaubank ein zinsloses Darlehen. „Doch erst jetzt wurde uns der Eingang des Schreibens bestätigt“, wundert sich der Unternehmer über die Dauer der Rückantwort.

Gastronomen von Wurzen protestieren gegen die anhaltende Schließung ihrer Gaststätten. Quelle: Frank Schmidt

Außer-Haus-Verkauf bringt nur geringes Geschäft

Derzeit, fügt Fricke an, sorge einzig und allein der Außer-Haus-Service für ein paar Einnahmen. Jedoch seien sie nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Traditionsbistro Hoffis Menü auf der Liegenbank bietet zum Beispiel von Montag bis Donnerstag für vier Stunden und freitags bis 17 Uhr Speisen zum Abholen oder Liefern an. „Der Umsatz reicht gerade einmal, um die dortigen Mitarbeiter zu bezahlen.“ Ebbe herrsche zudem in der Pension am Markt. In den vergangenen vier Wochen buchten lediglich zwei Monteure von auswärts ein Zimmer für eine Nacht, damit würden sich vielleicht die Stromkosten bezahlen lassen. „Wir stehen alle Gewehr bei Fuß und würden gerne sofort öffnen“, sagt Fricke. Als Caterer würden ihm gerade jetzt zum Schuljahresende viele Abschlussveranstaltungen und Abi-Bälle wegbrechen. „Und dann geht es in die Sommerferien, womit sich für uns der Umsatzverlust noch stärker auswirkt, weil kein Schulessen gebraucht wird.“ Wenig Hoffnung setzt Fricke übrigens in die Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent. „Denn dazu muss man erst einmal Umsatz machen können.“

Eigentlich hätte das Gasthaus Schlosswächter in Colditz in diesem Monat seinen einjährigen Geburtstag gefeiert. Doch die Corona-Krise machte Inhaberin Diana Brendler und ihren fünf Mitarbeitern einen Strich durch die Rechnung. Die Gaststätte unterhalb des Colditzer Schlosses musste wie alle Restaurants im Lande vorübergehend schließen: „Das ist natürlich eine harte Nummer“, sagt die Chefin. Dabei sei das erste Jahr sehr gut gelaufen. Viele Colditzer und ihre Gäste honorierten damit den Mut der Macher, das Haus inmitten der Altstadt liebevoll zu erneuern und umzubauen. Die Speisekarte ist zweisprachig, die Chefin beherrscht Englisch. Das muss sie auch: Weil im Zweiten Weltkrieg alliierte Offiziere auf Schloss Colditz interniert waren, wird die Stadt auch heute noch von Touristen aus Großbritannien, der USA oder Australien besucht. „Einige britische Reisegruppen hatten bei uns bereits fest gebucht und mussten nach Ausbruch der Corona-Epidemie wieder stornieren“, sagt Diana Brendler. Das tue weh, jammern wolle man aber nicht. Auch die fertig gestellte Ferienwohnung im Dachgeschoss des Gasthauses sei gut angenommen worden. Doch auch dort machten sich die Auswirkungen von Corona längst bemerkbar.

LVZ-Aktion: Gemeinsam gegen Coronafolgen Viele Kleinunternehmer in Leipzig und Umgebung wehren sich gegen die drohende Pleite und stellen auf Online- und Lieferservice um. Wir zeigen, wer mitmacht. Gewerbetreibende können sich in unserem Angebot weiter kostenlos eintragen. Hier geht es zur LVZ-Aktion.

Der Obstland Gasthof „Zur alten Salzstraße“ im Grimmaer Ortsteil Dürrweitzschen kann sich mit den Großen der Branche kaum messen. Die Sorgen sind deshalb nicht kleiner. Harry Gatter, der als Alleinunternehmer Restaurant und Hotel betreibt und dabei nur seine mithelfende Ehefrau zur Seite hat, klagt über mehrere Tausend Euro Verlust. „März, April, Mai – da sind nur dicke Striche im Kalender“, sagt der Gastronom, der vor allem von Familienfeiern lebt. Um die anfallenden Nebenkosten begleichen zu können, hat er einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 5500 Euro beantragt und auch unbürokratisch überwiesen bekommen. Seine Gaststätte zählt 30 Plätze, das Hotel 23 Betten. Wenige Einnahmen bringt – meist auf Bestellung der Stammkunden – das Außer-Haus-Geschäft. Am 24. April startet Gatter auch seinen Softeis-Verkauf. In diesen Zeiten sei von Vorteil, sagt er, keine Angestellten zu haben. Dass Gastronomen zu Himmelfahrt wieder öffnen dürfen, glaubt er nicht. Möglicherweise, meint er, kann es zu Pfingsten weiter gehen.

Sieben Prozent: Erleichterung und Kritik

Die jetzt verkündete Senkung der Mehrwertsteuer im Gastronomie-Bereich auf sieben Prozent hält Gatter für wichtig. „Dann bleibt mehr hängen.“ Es sei auch logischer und rein rechnerisch günstiger, sagt er mit Blick auf bislang unterschiedliche Sätze für Hotel und Restaurant. Und fairer: Imbisse ohne Sitzplätze mussten von jeher nur sieben Prozent abführen.

„Die Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent wird uns mit Sicherheit helfen“, meint Gabriela Mroczkowsky, Inhaberin der Gaststätte „Zum Anker“ am Trebsener Markt. Allerdings erst, wenn sie wieder öffnen kann, weshalb sie große Hoffnungen in die Entscheidungen der Bundesregierung in der kommenden Woche setzt, wie es nach dem 3. Mai weitergehen soll. „Ich rechne zwar nicht damit, dass wir gleich aufmachen dürfen, aber vielleicht lässt sich wenigstens das Pfingstgeschäft etwas mitnehmen“, sagt sie. Prüfen will sie außerdem, ob sie vorher schon an den Wochenenden einen Außer-Haus-Verkauf anbietet.

Wirtin fühlt sich durch Politik unfair behandelt

Dass sie ihre Gaststätte weiter geschlossen halten muss, hält sie für etwas übertrieben angesichts der Kundenströme in Baumärkten. „Wir können viel besser die Vorschriften einhalten, indem wir Abstände zwischen den Tischen halten, Desinfektionsmittel bereitstellen und mit Mundschutzmasken arbeiten“, sagt die Chefin. Sollte es Lockerungen geben, plädiert sie dafür, gleich über den gesamten Tag öffnen zu dürfen. „Dann verteilt sich das Publikum aufs Mittag- und Abendessen“, begründet sie.

Der Außer-Haus-Verkauf, den Heidrun Konietzny vom Naunhofer „Gambrinus“ anbietet, läuft sehr schlecht. „Früher haben wir viel für Jugendweihen, Konfirmationen, Hochzeitsjubiläen und runde Geburtstage geliefert. Doch das ist alles weggebrochen“, schildert sie. Zu Ostern haben sich gerade mal zehn Leute Speisen abgeholt, die ansonsten auch mal sonntags zum Essen kommen. Wenn jetzt jemand anruft und sich etwas bestellt, kocht Tochter Cornelia eigens für ihn.

Die Gaststätte Gambrinus in Naunhof ist eine gute Adresse. Derzeit bleibt sie wie alle Lokale geschlossen. Quelle: LVZ

„Die älteste noch existierende Gaststätte der Stadt befindet sich seit 58 Jahren in den Händen unserer Familie“, erklärt Heidrun Konietzny. „Wir hoffen, dass wir sie nicht schließen müssen und werden sehen, wie wir über die Runden kommen. Das Geld fehlt.“ Die Senkung der Mehrwertsteuer könne helfen. „Besser ist es aber, wenn die Gaststätten noch zu sind, bis das Coronavirus keine Gefahr mehr darstellt“, meint die Inhaberin.

Einheitliche Mehrwertsteuer für komplettes Sortiment

Dem widerspricht Mario Ecke von Eckels Eck in Wurzen. Die Absenkung der Mehrwertsteuer bringt nicht viel, weil sie nur auf Speisen greift. „Für Getränke, mit denen wir den meisten Umsatz machen, bleiben die 19 Prozent“, bedauert er. Hilfreich wäre, wenn die Absenkung für alles gilt, was über den Tresen geht. „Aber was soll´s, wenn wir sowieso geschlossen haben, sind sieben Prozent von Null genau so viel oder wenig wie 19 Prozent von Null – alles nur Aktionismus.“

Früher Werbung, jetzt ein Spruch mit bitterem Beigeschmack: Elna Puschendorf will das Naunhofer „Stadtgutcafé“ nicht mehr öffnen. Quelle: Thomas Kube

Aus und vorbei ist es dagegen schon jetzt für Elna Puschendorf vom „Stadtgutcafé“ Naunhof. Sie hatte es bereits nach dem Tod ihres Mannes am 12. Dezember vergangenen Jahres geschlossen und will es dabei belassen. „Corona spielt zwar übel mit, aber meine Entscheidung hat nichts mit dem Virus zu tun, sondern hat persönliche Gründe“, erklärt sie. Schwer trägt sie am Verlust des Partners an ihrer Seite. Damit bleiben in der Kernstadt nur noch die zwei Cafés am Markt und im Bahnhof, die die Bäckerei Wolf betreibt.

Eigentümer der Immobilie ist die Kommune. „Wir bemühen uns, einen neuen Pächter für das ,Stadtgutcafé’ zu finden. Das ist allerdings schwierig in der gegenwärtigen Corona-Krise“, sagt Naunhofs Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos). „Interessenten können sich gerne in der Stadtverwaltung melden.“

Von Frank Pfeifer