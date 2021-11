Landkreis Leipzig

Erst waren es die Corona-Maßnahmen wie Schulschließungen und Wechselunterricht, die Schüler und Eltern besonders hart trafen, jetzt geht es mit den Folgen des Mangels an Lehrkräften weiter. Nach einer Umfrage unter Eltern wendet sich der Kreiselternrat (KER) des Landkreises Leipzig an das Kultusministerium und das Landesschulamt (Lasub).

Seit das Schuljahr 2021/2022 im Gang ist, würden den KER wieder vermehrt Anfragen von Eltern erreichen. Deren Sorgen und Ängste beträfen in erster Linie den Unterrichtsausfall an den Schulen im Landkreis.

Erschreckend, sagt Elternratsvorsitzende Yvonne König, sei die Situation an allen Schulen. „Ganz besonders fallen jedoch die Grundschulen auf. Ganze Klassenstufen werden wegen Lehrermangel ins Homeschooling geschickt.“ Eltern seien erneut gefordert gewesen, mussten Betreuung und Beschulung der Kinder neben dem Job leisten

Lehrermangel trifft viele Schulen im Landkreis

Zahlen aus einer Umfrage des Kreiselternrates zum Unterrichtsausfall zeigen, dass der Lehrermangel sehr viele Schulen im Landkreis Leipzig trifft. Zwar hätten, räumt König ein, das Lasub und das Kultusministerium nur bedingt Einfluss auf die Verfügbarkeit der eingestellten Lehrer.

Die Frage sei jedoch: „Was wird getan, damit der Mangel an Lehrern – aus welchen Gründen auch immer – abgefangen werden kann? Was wird getan um dem Lehrermangel vor allem auf dem Land entgegenzuwirken?“ Die Befürchtung des Kreiselternrates: Sind die Kinder auf dem Land bald Kinder zweiter Klasse, weil die ihnen zustehende Bildung nicht vermittelt werden kann?

Kreiselternrat fragt nach Anreizen für Lehrer

Der Kreiselternrat listet einige Gründe auf, die aus seiner Sicht zum Mangel an Lehrkräften führen. Planstellen an Schulen sind Wunschvorstellungen, heißt es da. Die an Schule geplanten Lehrer fallen aus, sei es durch Weiterbildungsmaßnahmen, zusätzliche Aufgaben, Langzeiterkrankung, Elternzeit, Beschäftigungsverbot. Doch, so König weiter: „Egal welcher Grund für die Abwesenheit des Lehrers an Schule steht, Fakt ist: Der Lehrer fehlt!

Gefragt werde daher, welche Anreize für Lehrer geschaffen würden, in Sachsen zu bleiben. Und welche, an eine Schule im ländlichen Raum zu gehen?

Auch für die Bereitschaft, schulartübergreifend zu unterrichten, sollte es Anreize geben. Schließlich fragt der Kreiselternrat, warum Kompetenzen ausgebildeter Lehrer gebunden würden, indem die direkt im Lasub beschäftigt werden. Wörtlich heißt es in dem Brief: „Warum gehen die Lehrer aus dem Lasub nicht an die Schulen, um in Hochzeiten des Lehrermangels den Unterricht mit abzusichern? Der Kreiselternrat fordert Ministerium und Schulbehörde auf, Konzepte zu entwickeln und umzusetzen.

