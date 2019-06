Machern

Die Leiche einer männlichen Person wurde bereits am 1. Juni in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Machern gefunden. Das Gebäude in der Wurzener Straße 1 ist bereits seit geraumer Zeit Tummelplatz ungebetener Gäste. Rudolf Hiller, Chef eines angrenzenden Brennstoffhandels, weiß sich seit über einem Jahr keinen anderen Rat mehr, als hin und wieder selbst nach dem Rechten zu schauen. „So war es auch am 1. Juni“, berichtet der Macherner wenige Tage nach seinem grausigen Fund.

Beim Opfer handelt es sich um Vermissten aus Leipzig

Nachdem er das Grundstück mehrere Monate nicht betreten hatte, machte er an jenem Samstag ohne besonderen Anlass mal wieder einen Kontrollgang. „Die Haustür steht immer sperrangelweit offen. Es ist also überhaupt kein Problem, in das Haus zu gelangen.“ Nach nur wenigen Treppenstufen bot sich Hiller an diesem Tag eine böse Überraschung. „In einem Wohnungsflur in der ersten Etage lag der Mann plötzlich vor mir.“ Auf Grund des Zustandes der Leiche schätzt der Macherner, dass der Unbekannte schon mehrere Tage zuvor gestorben sein muss. Den Schrecken in den Gliedern, verständigte der Brennstoffhändler sofort die Polizei.

Zur Galerie Den Macherern ist das leerstehende und verwahrloste Gebäude schon länger ein Dorn im Auge

Uwe Voigt, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, bestätigt, dass die Beamten noch am gleichen Tag die Leiche bargen. „Bei dem Toten handelt es sich um einen 59-jährigen Mann aus Leipzig, der als vermisst gemeldet war“, so Voigt weiter. „Offenbar hat er sich schon längere Zeit in dem Haus aufgehalten, worauf unter anderem eine gefundene Matratze und andere persönliche Gegenstände schließen lassen.“ Einige Tage vor dem Fund der Leiche sei bereits ein Anruf bei den Beamten eingegangen, dass sich ein Mann in dem Gebäude aufhalte. Um Identität und Todesursache zu klären, war der Leichnam in die Rechtsmedizin gebracht worden. „Die Obduktion hat keinen Hinweis auf Fremdeinwirkung ergeben“, erklärte Voigt auf Nachfrage. „Es besteht kein Verdacht auf eine Straftat.“

Verwahrlosung des Gebäudes sorgt für Ärger in Machern

Was Rudolf Hiller dennoch umtreibt, ist die zunehmende Verwahrlosung des Geländes. Türen und auch Fenster stehen offen. Wer es darauf anlegt, hat jederzeit freien Zutritt. Ein Zustand, den Vandalen in letzter Zeit ausgenutzt haben. Zertretende Wohnungstüren, zerdroschene Öfen, heruntergefetzte Tapeten, Scherben, Unrat – auf Schritt und Tritt herrscht im Hausinnern Chaos. Auf dem Hof wächst das Unkraut meterhoch, Müll stapelt sich, das Schuppendach droht einzustürzen.

Zuletzt gehörte das Gebäude der Gerichshainer Bau- und Wohnungsgesellschaft, einer Tochter der Gemeinde. „Bei einer Versteigerung stand es mit einem Mindestgebot von 12 000 Euro zum Kauf“, erinnert sich Rudolf Hiller. Der damalige Bürgermeister Frank Lange wertete es 2011 als Erfolg, dass sich die GBW von einigen leerstehenden Immobilien, darunter der Wurzener Straße 1, trennen konnte. Dass der neue Eigentümer – ein Türke aus Berlin – an seinem Besitz kein gesteigertes Interesse zeigt, ist offensichtlich. Zumindest tut er nichts dafür, dass das Haus nicht herrenlos erscheint.

Feuerwehr musste schon Brand im Dachstuhl löschen

Unmittelbar im Macherner Ortskern gelegen, wird die Immobilie damit immer mehr zum Ärgernis. Abgesehen von dem traurigen Anblick stellt das ungesicherte Grundstück nach Meinung zahlreicher Nachbarn eine permanente Gefahr dar. Erst Anfang des Jahres musste die Feuerwehr einen Brand im Dachstuhl löschen. Dort hatten Unbekannte mehrere Matratzen angezündet. „Auch der Keller hat schon komplett unter Wasser gestanden“, berichtet Hiller, dessen Hoffnungen vor allem auf der Kommune ruhen.

Beauftragter Andreas Dietze sieht nach dem Leichenfund Handlungsbedarf. „Wir werden uns die Sache anschauen. Sollte der Eigentümer nicht dafür Sorge tragen, dass Fremde keinen Zutritt haben, muss es ordnungsrechtliche Auflagen geben.“ In einem ähnlichen Fall sei jetzt auch der Eigentümer eines Grundstücks in Püchau verdonnert worden, sein Anwesen zu sichern.

Von Simone Prenzel