Leipziger Academixer machen Lossataler zur Comedy-Fabrik

Lossatal/Falkenhain

Die Oberschule Lossatal und das Leipziger Kabarett Academixer haben jetzt den Startschuss für das deutschlandweit erstmalige Projekt „Open Mix – die Comedy-Fabrik“ gegeben. Hierbei erhalten die Schüler der Falkenhainer Bildungsstätte nicht nur interessante Einblicke in die Arbeitsweise eines Kabaretts. Sie dürfen außerdem hinter die Bühne sowie in die Künstlergarderobe schauen und lernen moderne Licht- sowie Tontechnik kennen.

Schüler sollen eigenes Programm auf die Beine stellen

„Das Wichtigste am Projekt ist aber, selbst aktiv zu werden“, sagt Academixer-Chefin Dörte-Solveig Waurick, die sich sehr über die taufrische Partnerschaft mit dem Kollegium um Schulleiterin Ramona Zauner freut. Deshalb bieten die Academixer während des Schuljahres 2020/2021 kostenfreie, wöchentliche Workshops für 15 Mädchen und Jungen an – mit den Darstellern des Ensembles.

„Geübt und geprobt werden unter anderem schauspielerische Szenen, Monologe und Dialoge, aber auch Pantomime, Lyrik, Tanz sowie Musik“, umreißt Waurick den Fahrplan. Das Erlernte soll letztlich Rüstzeug sein, um ein kleines, eigenes Kabarettprogramm auf die Beine zu stellen. Die Premiere sei dann zum Schuljahresende mit Auftritten im Academixer-Keller und im Lossatal geplant, verrät Waurick.

Der eigentliche Auftakt des Projektes findet übrigens am 26. September statt. Ab 14 Uhr sind die Schüler und ihre Familien zu einem Schnuppertag in die Kupfergasse nach Leipzig eingeladen und am selben Abend ab 20 Uhr mit Eltern, Geschwistern und den Lehrern zur Vorstellung „Geile Karre!“.

Schnuppertag mit vielen Stationen zum Ausprobieren

Eigens für den Sonnabendnachmittag haben sich die Academixer natürlich einiges einfallen lassen und Stationen zum Ausprobieren vorbereitet. Unter anderem führen die Kabarettisten selbst durchs Haus und erklären den Unterschied zu einem „normalen“ Theater. Wer gern möchte, darf die Bühne mit Scheinwerfern, Mikrofon und Musik erobern oder an einer Verkleidungschallange teilnehmen. Zur Verfügung stehen Hüte, Perücken, Tücher, Schnurbärte und weitere Requisiten. Kleine Testobjekte löten, tackern, schrauben oder kleben können die Gäste in der Werkstatt zwei sowie Erinnerungsstücke in der Werkstatt eins basteln.

Zum Schluss hält Waurick noch ein kleines Trostpflaster für die Kinder und Jugendlichen bereit, die nicht in die Lossataler Oberschule gehen. „Wir veranstalten für sie in den Herbst- und Winterferien auch einen Workshop im Academixer-Keller.“

Das Projekt „Open Mix – die Comedy-Fabrik“ wird im Rahmen von „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ durch das Programm „Zur Bühne“ des Deutschen Bühnenvereins gefördert.

Von Kai-Uwe Brandt