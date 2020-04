Während der Bund eine Lockerung des internationalen Tourismus in weiter Ferne sieht, hoffen regionale Unternehmen der Branche auf das Geschäft in diesem Sommer. Wie Volker Bremer, Chef von Leipzig Tourist Service, sagte, könnte für viele Menschen der Sommerurlaub in der Region stattfinden. Hier sieht er zahlreiche Hotspots für aktive Erholung.