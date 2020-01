Leipziger Firma wird Generalplaner für neues Musikschulzentrum in Wurzen

Wurzen

Der Fahrplan für die Sanierung sowie den Umbau des Wasserturmes am Clara-Zetkin-Platz zu einem Musikschulzentrum steht fest und mittlerweile ebenso, wer die Generalplanung dafür übernimmt. Die Entscheidung fiel bereits Mitte Dezember zur Sondersitzung des Stadtrates – allerdings mit einem denkbar knappen Votum und kritischen Nachfragen.

Den Zuschlag erhielt die Ingenieurgemeinschaft Setzpfandt GmbH & Co. KG (IGS Ingenieure). Laut Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) habe die Stadtverwaltung Ende Oktober das Leistungspaket europaweit ausgeschrieben und sich aufgrund des „komplexen Vorganges“ mit Rechtsanwältin Anne-Katrin Seyfarth von der Leipziger Kanzlei HMW juristischen Beistand ins Boot geholt.

IGS Ingenieure bleibt einziger Bewerber der Ausschreibung

Die IGS blieb der einzige Bewerber und reichte bis zur Fristsetzung am 25. November die geforderten Unterlagen ein. Wie Rechtsanwältin Seyfarth dem parlamentarischen Gremium mitteilte, erfolgte danach durch das Unternehmen die Abgabe des Angebotes bis zum 13. Dezember und am Vormittag des 17. Dezember, dem Tag der Ratssitzung, das Bietergespräch mit einem Vortrag über eine Dreiviertelstunde.

„Die Anforderungen des Auswahlverfahrens wurden dabei vollumfänglich erfüllt“, betonte die Anwältin. Ferner wies die IGS mit Standort in Leipzig „geeignete Referenzobjekte“ vor, welche die fachliche Kompetenz und Zuverlässigkeit der Firma einmal mehr unterstrichen hätten. Zu den Aushängeschildern gehörten demnach die denkmalgerechte Sanierung des Magdeburger Rathauses sowie des Landgerichtes Erfurt. Zum Schluss informierte Seyfarth noch über die Kosten für den Generalplaner – unterm Strich 665 000 Euro brutto.

Der 32 Meter hohe Wasserturm wurde am 18. Januar 1894 eingeweiht und soll in Zukunft den Konzertsaal der Musikschule mit 75 Plätzen beherbergen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Fraktion Bürger für Wurzen kritisiert Ausschreibungsverfahren

Vorbehalte, insbesondere was die Eile des Ausschreibungsverfahrens und die Informationspolitik der Kommunalverwaltung gegenüber den Abgeordneten betraf, äußerte in der Debatte danach vor allem Thomas Zittier, Fraktionschef der Bürger für Wurzen. Zumindest die Bedenken eines zu raschen Tempos versuchte Fachdienstleiter Michael Zerbs aus dem Weg zu räumen. Wie er betonte, befinde sich das Wasserturmprojekt im vorgeschriebenen Zeitrahmen. Das Stadthaus rechne daher mit der Baugenehmigung seitens der Kreisbehörde schon im März/April, „spätestens aber im Mai“. Daran zweifelte allerdings Andreas Kewitz, CDU-Stadtrat und Diplom-Bauingenieur mit eigenem Büro in Wurzen: „Ich glaube nicht, dass sie die Baugenehmigung bis dahin bekommen.“

Letztlich votierten nur zehn Volksvertreter für die Vergabe an die IGS, sieben stimmten dagegen und drei enthielten sich.

Aldi will Discounter-Markt schon Mitte 2021 eröffnen

Im Übrigen sollenab Juli die Abrissarbeiten der Nebengelasseauf dem Gelände und parallel dazu der Aufbau einer neuen Sportanlage für die benachbarte Pestalozzi-Oberschule beginnen. Die derzeitige 80-Meter-Laufbahn muss weichen. Als Adäquat erhält die Bildungsstätte eine 50-Meter-Anlage. In Phase zwei werden die Zufahrtsstraßen des Karrees neu gestaltet, vor allem der Kreuzungsbereich Martin-Luther-/ August-Bebel-Straße.

Bereits ab Juli dieses Jahres soll der Abriss der Nebengelasse am Clara-Zetkin-Platz erfolgen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Nächste Etappe sind die Außenanlagen und der Parkplatz inklusive zweier Ladesäulen für E-Autos sowie die Errichtung des Aldi-Marktes. Denn der Discounter möchte die künftige Filiale bereits Mitte 2021 eröffnet. Dafür wird die Zweigstelle in der Dresdener Straße geschlossen. Und schließlich stünden nach Wunsch der Stadtverwaltung Ende 2021 die sanierte Villa sowie der 1894 eingeweihten Wasserturms für den Umzug der Musikschule von der Ringelnatz-Grundschule an den Clara-Zetkin-Platz zur Verfügung.

Mit der IGS bekommt Wurzen einen erfahrenen Generalplaner an die Hand. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und beschäftigt bundesweit circa 240 Mitarbeiter in 17 Niederlassungen.

Von Kai-Uwe Brandt