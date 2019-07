Wurzen

Mit dem Kauf der denkmalgeschützten Villa Staake in der Freiligrathstraße 9 will die in Leipzig ansässige SWA Immobilien GmbH jetzt eine Niederlassung in Wurzen etablieren. „Wir haben vor, das Objekt zu sanieren und im Erdgeschoss unser Büro einzurichten“, sagte SWA-Geschäftsführer Franz Zangemeister beim Vororttermin. Für die beiden oberen Etagen des Hauses mit der roten Klinkerfassade und dem auffälligen Ziergiebel plant das Unternehmen zudem zwei Wohnungen – „eine Vier-Raum-Wohnung sowie ein Appartement“.

Sanierung der Marienstraße 10 kostete eine Million Euro

Der Immobiliendienstleister mit Sitz in der Ferdinand-Lassalle-Straße streckte bereits im Vorjahr seine Fühler nach Wurzen aus. So übernahm Zangemeister und sein Team von derzeit 32 Mitarbeitern im Mai 2018 das Immobilienbüro Jens Lehmann am Jacobsplatz und erwarb von der Wurzener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH drei Mehrfamilienhäuser – die Marienstraße 10 und 20 sowie Lessingstraße 11. Zwei Monate später besuchten Zangemeister und SWA-Prokurist Falk Naumann im Stadthaus Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) und stellte das Projekt vor. Schon damals kündigten sie an, am Standort Wurzen klare Wachstumsziele zu verfolgen.

Die markante Villa mit der Klinkerfassade wurde 1902/1903 erbaut. Besitzer war der Mädchenschullehrer Reinhold Staake. Die SWA Immobilien will über eine halbe Million Euro in die Sanierung des Objektes stecken. Quelle: Kai-Uwe Brandt

„Aktuell haben wir eine Million Euro in die Sanierung der Marienstraße 20 gesteckt“, berichtet der gebürtige Wurzener Naumann. Während der vergangenen neun Monate entstanden hier Zwei- und Vier-Raumwohnungen mit familienfreundlichen Grundrissen, moderner Ausstattung wie Fußbodenheizung und großen Balkonen. „Um der Nachfrage nach großem Wohnraum gerecht zu werden, folgen die Marienstraße 10, die Lessingstraße 11 und natürlich die Freiligrathstraße 9 – alles in allem sind das 2500 Quadratmeter Wohnfläche.“

SWA kaufte im April die Wurzener Firma HSB Brauer

Darüber hinaus kaufte die SWA im April des Jahres die Firma Hausverwaltungs- & Servicebüro (HSB) Beate Brauer in der Schweizergartenstraße 1 d. „Die bisherige Inhaberin Beate Brauer suchte aus Altersgründen einen leistungsstarken Nachfolger. Sowohl mehr als 400 Wohneinheiten als auch alle Mitarbeiter von HSB wechseln daher zu SWA Immobilien. Die Angestellten arbeiten erst einmal in der Filiale am Jacobsplatz“, informiert Zangemeister. Angaben des 35-Jährigen zufolge bewirtschafte das Unternehmen heute circa 900 Wohneinheiten in Wurzen und Umgebung. „Wir sind somit der größte private Wohnungsverwalter in Wurzen.“

Leipziger wollen mit ihrem Engagement Impulse geben

Mit ihrem Engagement in der Region hoffen Zangemeister und Naumann nicht zuletzt, Impulse zu geben. Schließlich besitze die Muldenstadt in Sachen Immobilien jede Menge Potenzial. „In Leipzig“, verdeutlicht der 36-jährige SWA-Prokurist, „steigt der Druck auf den Wohnungsmarkt, weshalb wir beobachten, dass junge Familien in die nahen Kleinstädte ausweichen.“ Allein die Suche nach einem Kita-Platz gestalte sich in der Großstadt äußerst schwierig und führe dann oft zu langen Wegen.

Die schöne Holzveranda gehört dem Bruchsteinsockel, den Segmentbogenfenstern und dem straßenbildprägenden Schweifgiebel zu den Besonderheiten der Villa Staake. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Wann es mit der Kernsanierung der neuen Niederlassung in der Freiligrathstraße 9 losgeht, weiß Zangemeister momentan nicht. „Wir warten noch auf die Baugenehmigung.“ Erworben hat die SWA das 1902/1903 von Mädchenschullehrer Reinhold Staake erbaute Objekt für 200 000 Euro aus Privathand und lässt sich die Komplettmodernisierung 550 000 Euro kosten. Circa 150 Quadratmeter umfasst in Zukunft die Wurzener SWA-Zweigstelle, zu der zehn Angestellte und ein Azubi gehören.

Villa Staake zählt zu den bedeutenden Baudenkmalen

Die Villa Staake zählt zu den bedeutenden baugeschichtlichen Denkmalen der Stadt Wurzen mit einer schönen Holzveranda, Bruchsteinsockel und Segmentbogenfenstern. Im Haus wohnte unter anderem für kurze Zeit der Unternehmer Adolf Schütz, Sohn von Gustav Adolf Schütz und Mitinhaber der Maschinenfabrik Schütz & Hertel. Bis in die 1940er-Jahre blieb die Villa im Besitz von Anna Staake, der Witwe des Bauherrn.

Von Kai-Uwe Brandt