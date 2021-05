Leipziger Muldenland: Ohne Jugendliche geht es nicht voran

Muldental

Zwei Veranstaltungen nehmen das Thema Jugendbeteiligung in der Leader-Region Leipziger Muldenland in den Blick. Jugendliche, die sich für Mitbestimmung interessieren, können an einem kreativen Online-Barcamp am 29. Mai ab 11 Uhr ihre Sichtweise einbringen. Gremienvertreter, die entweder bereits Jugendbeteiligung praktizieren oder dies planen, haben am 5. Juni ab 9 Uhr die Gelegenheit, bei einer vielseitigen und aktivierenden Online-Konferenz mehr über gelungene Jugendbeteiligung zu erfahren.

In der Stadt und im Landkreis Leipzig haben sich bisher sechs Kommunen aufgemacht, Jugendparlamente und ähnliche Strukturen zu etablieren. „Da geht noch mehr!“ ist Matthias Wagner, Regionalmanager im Leipziger Muldenland, überzeugt. „Viele Jugendliche haben Lust, in ihrer Region etwas zu bewirken. Die Gremien sind bereit. Aber dennoch hakt es manchmal und geht nicht so richtig voran“, beobachtet Wagner.

Jugendliche fühlen sich oft nicht angesprochen

Die Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Jugendbeteiligung können vielfältig sein. Mal gibt es formale Hürden, mal gibt es keine oder selten erreichbare Kontaktpersonen für das Thema. Die Jugendlichen fühlen sich nicht angesprochen oder haben Sorge, dass die Beteiligung in zu viel Arbeit neben Schule oder Lehre ausartet. Um sowohl Jugendliche als auch Vertreter von kommunalen und sonstigen Gremien, die sich Jugendbeteiligung auf die Fahnen geschrieben haben, zu unterstützen, wurde das Projekt „Ju&Be – Jugend-Beteiligung im Leipziger Muldenland“ entwickelt. Das Modellvorhaben wird durch Leader gefördert und von Cluster Projekte aus Hildesheim umgesetzt.

Termin soll locker ablaufen und zu nichts verpflichten

Beim Online-Barcamp am 29. Mai ist es egal, welche Erfahrungen man mitbringt. „Bei einem Barcamp bringen die Teilnehmenden selbst die Themen ein, es ist locker und spaßig und man verpflichtet sich zu nichts“, erläutert Lena Wagner, die derzeit die 9. Klasse des Gymnasiums Wurzen besucht und das Barcamp federführend mit organisiert. Nur das Oberthema steht fest: Jugendbeteiligung eben.

Die Erwachsenen, die sich allgemein für Jugendbeteiligungsarbeit interessieren, kommen bei einer digitalen Konferenz am 5. Juni ab 9 Uhr auf ihre Kosten. „Unser Ziel ist es, in informativen Vorträgen und interaktiven Workshops die unterschiedlichen Interessen abzudecken“, erläutert Matthias Wagner vom Regionalmanagement. „Hinzu kommt der Vernetzungsgedanke, denn die Gremien in der Region sind einander teilweise kaum bekannt.“

Um das Programm hochkarätig zu gestalten, kooperiert das Vorhaben mit der Servicestelle Jugendbeteiligung Sachsen, der Partnerregion Wesermünde-Süd, mit Fridays for Future und der Deutschen Vernetzungsstelle für ländliche Räume.

Für das Barcamp können sich Jugendliche unter der Nummer 0159 0194 56 92, auch per Signal, melden. Außerdem sind alle Unterlagen und Informationen für beide Veranstaltungen unter www.cluster-sozialagentur.de/funkelnagelneu; per Mail an persson@cluster-sozialagentur.de oder telefonisch unter 05121 9359343 abrufbar.

Von lvz