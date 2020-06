Leipziger Studenten entwickeln Visionen für Wurzen

Wurzen

Die Neugierde ist geweckt – vor allem bei Marcel Buchta und Victoria Lehmann. Das Duo vom Verein Standortinitiative Wurzen & Wurzener Land (SiW) organisierte Anfang des Jahres ein Projekt, das Impulse und Zukunftsstrategien für Wurzen entwickeln soll. Daran beteiligt sind 25 Studentinnen und Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig.

Arbeitsgruppen präsentierten jetzt den Zwischenstand

„Zum Glück hat die Corona-Krise dem Vorhaben keinen Strich durch die Rechnung gemacht“, berichtet Lehmann. Lediglich die Anzahl der Arbeitsgruppen schrumpfte von einst geplanten acht auf nunmehr sechs. „Uns ging es darum, mit Hilfe der Uni Leipzig eine Analyse des Wandels in der Handelslandschaft speziell für Wurzen erstellen zu lassen“, erläutert Buchta den Hintergrund der Aktion. Zugleich untersuchen die Studenten aber auch die Bereiche Wohnen, Kultur, Mobilität sowie Identität und lernten die Muldestadt teils bei Exkursionen vor Ort kennen.

Anzeige

Victoria Lehmann und Marcel Buchta von der Standortinitiative Wurzener Land. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Weitere LVZ+ Artikel

Bislang starteten die Teilnehmer Umfragen in verschiedenen Foren oder sammelten Basisdaten. Buchta und Lehmann halfen, wo es ging – zum Beispiel mit einer Liste von Ansprechpartnern. „Vorige Woche erfolgte ein interner Zwischenstand der jeweiligen Arbeitsgruppen.“ An der Präsentation konnten sich die beiden SiW-Vertreter per Online-Konferenzschaltung vom Ist-Stand überzeugen.

Abschluss des Projektes findet im Schweizergarten statt

„Die Arbeiten sind vielversprechend und alle sechs Gruppen auf dem richtigen Weg“, verrät Lehmann, die bei ihrem Studium der Wirtschafts- und Sozialgeografie ebenfalls an einem Modul des Institutes für Stadtentwicklung und Bauwirtschaft mitwirkte. Der eigentliche Höhepunkt und Abschluss des Projektes findet übrigens in knapp anderthalb Monaten am 6. August statt.

„Bis vor Kurzem war aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht ganz klar, ob das Finale überhaupt durchgeführt werden kann. Insbesondere, weil wir hierbei gern die Öffentlichkeit einbeziehen wollen“, so Buchta. Doch mittlerweile sei klar: Was die Studenten während ihrer Forschungsarbeit ermittelten und welche Schlussfolgerungen sie daraus ziehen, wird in Wurzen dargeboten – auf Freiwilligenbasis. „Dazu fragen die beiden Modulverantwortlichen im Laufe der Woche alle teilnehmenden Studenten noch einmal ab“, informiert Lehmann. Wunsch der 31-Jährigen ist es, die Veranstaltung öffentlich im Kulturhaus Schweizergarten durchzuführen. Zumindest habe sie den Termin schon einmal reserviert und könne sich vorstellen, bis dato mit kleinen informellen Appetithappen für regen Publikumsverkehr am 6. August zu sorgen.

„Wir sind jedenfalls sehr gespannt, welche Leitbilder und Zukunftsstrategien es für Wurzen gibt, zumal ein wichtiger Aspekt die Auswirkung der Digitalisierung nicht nur auf die Stadt, sondern im Wesentlichen auf die Handelsräume sein wird“, betont Buchta zum Schluss.

Von Kai-Uwe Brandt