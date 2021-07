Leipziger Symphonieorchester: Mit neuem Chef in die neue Spielzeit

Böhlen

Erstmals ein Konzert im Freibad Böhlen, Schülerkonzerte, italienische und klassische Nächte: Wolfgang Rögner, Intendant des Leipziger Symphonieorchesters (LSO) hat das Programm für die kommende Saison vorgestellt – und das ist umfangreich. „Wir kommen auf etwa 120 Konzerte“, erklärte Rögner am Freitag im Kulturhaus Böhlen. Damit sei allerdings die Schmerzgrenze des Orchesters erreicht, „mehr geht nicht“.

Die Leitung für zahlreiche Konzerte der kommenden Spielzeit wird der neue Chefdirigent des LSO, Robbert van Steijn, übernehmen. Er tritt zum September die Stelle an und war sowohl für die Musiker als auch für Rögner der Wunschkandidat. „Das Votum des Orchesters stimmte mit meinem Votum überein. Darüber bin ich ganz glücklich“, betonte der Intendant. Zumal sich beide schon seit einigen Jahren kennen.

Anstellungen in Dessau, Halle und Amsterdam

Mit van Steijn wird ein niederländischer Dirigent die Orchesterleitung übernehmen. „Der Osten hat mich schon immer angezogen“, sagte er. Er sei nicht nur in Dessau am Anhaltinischen Theater gewesen, sondern auch an der Staatskapelle Halle als Erster Kapellmeister sowie an der Oper Halle als Kapellmeister. Dazwischen machte van Steijn Station unter anderem an der legendären Hoofdstadt Operette Amsterdam, übernahm die musikalische Leitung der Nationalen Musical-Tour-Produktionen für Stage Entertainment und war zehn Jahre als Assistent-Dirigent, musikalischer und Chorleiter bei der Nederlandse Reisopera tätig. Auch nach Bayreuth verschlug es van Steijn bereits. 2011 hatte er dort die Studienleitung der Festspiele übernommen.

Ungewöhnliche Vertragsunterzeichnung: Erst bei der Vorstellung des neuen Dirigenten unterzeichnt Robbert van Steijn seinen Vertrag. Quelle: Julia Tonne

Spätestens in seiner Zeit in Halle lernte er auch das LSO kennen. Und arbeitete mit diesem im Jahr 2019 erstmals zusammen. Unter seiner Leitung nahm das LSO die Musik zu dem Animationsfilm „Latte Igel und der Wasserstein“ (Originaltitel: Latte and the Magic Waterstone) auf, der Anfang 2020 in die Kinos kam. „Und dann hatte ich durch durch Zufall erfahren, dass das Orchester einen Dirigenten sucht“, erinnert sich van Steijn. Die entsprechende Bewerbung habe er dann kurzerhand per Mail verschickt.

Dirigent stellt sich Publikum beim Freibad-Open-Air vor

Nicht nur für Musiker und Rögner ist der neue Chefdirigent ein Glücksgriff. Auch Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt sieht das LSO bei van Steijn in guten Händen. „Wir sind stolz auf das Orchester. Es ist aber wichtig, dass es einen guten Dirigenten hat“, machte der Rathauschef deutlich.

Das Publikum lernt den neuen Generalmusikdirektor des LSO zum ersten Mal am 29. August ab 18 Uhr kennen. Doch damit sind die Premieren an dem Tag noch nicht erschöpft. Vielmehr gibt es noch etwas zum ersten Mal: ein Open-Air-Konzert im Böhlener Freibad. Zu hören sein werden unter anderem Stücke aus „Carmen“, aus der Fledermaus und ungarische Tänze von Brahms. „Der Eintritt ist frei“, sagt Rögner, Musikfans sollten unter anderem Decken, Badesachen und Campingstühle mitbringen.

LSO eröffnet Landesgartenschau und spielt Symphonic Rock

Auch die im September beginnende Spielzeit hat dann – neben den Anrechtskonzerten und Auftritten in Schulen, Kirchen, Kulturhäusern der Region – einige Sonderkonzerte zu bieten. So bietet das LSO am 4. September auf dem Schlossplatz in Torgau eine italienische Nacht, spielt am 17. Oktober ein Gedenkkonzert an die Völkerschlacht am Völkerschlachtdenkmal und eröffnet am 24. April 2022 die Landesgartenschau in Torgau mit einem Konzert. Auch eine zweite Auflage des Symphonic Rock auf dem Volksplatz in Borna wird es geben. Spielt das LSO jetzt am 17. Juli Stücke von Led Zeppelin und Deep Purple, stehen im kommenden Jahr am 16. Juli Titel von Pink Floyd und Genesis im Fokus.

Eine Veranstaltung fehlt auf dem Saisonplan: das NeuSeenLand Musikfest in Zwenkau. „Aber das Programm, das wir gespielt hätten, übernehmen wir nun eins zu eins ins nächste Jahr“, sagte Rögner. Dass es aber trotz der einen oder anderen Absage wieder losgeht, freut Orchester und auch die Fördervereins des LSO gleichermaßen. „Die Lust auf Konzerte ist riesig, schade nur, dass ausgerechnet jetzt die Urlaubszeit beginnt“, sagte Hornistin Anke Jansen. Und Hans-Jürgen Hornisch von der Gesellschaft der Freunde und Förderer des LSO betonte, es sei für alle Musikfans ein Glück, dass es endlich wieder mit Konzerten losgehe.

Von Julia Tonne