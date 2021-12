Böhlen

„Hänsel und Gretel“ ist für viele Menschen die erste Begegnung mit der Oper. In coronafreien Zeiten steht das populärste Werk von Engelbert Humperdinck in der Weihnachtszeit auf den Spielplänen vieler Opernhäuser. Deshalb lag es nahe, dass die Musiker des Leipziger Symphonieorchesters (LSO) zu Musik auf dieser Oper griffen, als sie jetzt unter Leitung ihres Chefdirigenten Robbert van Steijn ein Video mit weihnachtlichen Weisen einspielten. Ein Gruß in Zeiten, in denen die Musiker zumindest nicht vor Publikum im Konzertsaal spielen dürfen.

„Hänsel und Gretel“ und die „Fledermaus“

Derzeit sind sie Kurzarbeit, wobei ihnen Proben unter Einhaltung aller Hygieneregeln gestattet sind, wie LSO-Intendant Wolfgang Rögner sagt. Bei der Produktion des Weihnachtsvideos, das noch vor Heilig Abend auf der Homepage des Orchesters stehen soll, sitzen sie mit erkennbarem Abstand voneinander auf der Bühne des großen Saals des Kulturhauses Böhlen.

Neben der Pantomime aus „Hänsel und Gretel“ haben sie auch die Tik-Tak-Polka von Walzerkönig Johann Strauss, ein Stück mit Motiven aus der „Fledermaus“ und den Trepak aus dem „Nussknacker“ von Peter Tschaikowski auf den Pulten. Zudem haben sie mit „Have yourself a merry little Christmas“ eins der bekanntesten amerikanischen Weihnachtslieder eingespielt. Es entstand in den 40er-Jahren wurde und zuerst vom damaligen Hollywoodstar Judy Garland gesungen.

Schon den Cancan eingespielt

Es ist nicht das erste Video, das das LSO in Zeiten der Pandemie einspielt. Während der ersten Lockdowns nahmen die Musiker den berühmten Cancan aus Jacques Offenbachs Operette „Orpheus in der Unterwelt“ auf. Im vorigen Jahr hatten sich die Musiker zu kleineren Ensembles zusammengefunden und weihnachtliche Stücke produziert, die dann hinter den Türen eines virtuellen Adventskalenders zu finden waren.

Lebenszeichen der Musiker

Für die Musiker, die über die Feiertage und zum Jahresbeginn eigentlich neunmal im Leipziger Gewandhaus spielten sollten, ist das Video, das unter der Aufnahmeleitung des ersten Klarinettisten Bernd Nörenberg produziert wurde, ein Lebenszeichen. Das wollen sie auch nach den Feiertagen aussenden, wenn auf der LSO-Homepage ein musikalischer Neujahrsgruß des Orchesters zu hören und zu sehen ist.

Von Nikos Natsidis