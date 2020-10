Leitungen kreuzen Deich in der Püchauer Muldenaue

Machern/Püchau

An einem neuralgischen Punkt sind die Arbeiten zum Hochwasserschutz in der Püchauer Muldenaue angekommen. Hier kreuzen zwei überregionale Trinkwasserleitungen die Deichlinie, was größere Herausforderungen mit sich bringt. Zum einen handelt es sich dabei um Anlagen der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz (FWV) mit Sitz in Torgau. Zwei Stränge der Fernwasserleitung, über die der Südraum von Leipzig sowie anteilig die Städte Leipzig und Halle versorgt werden, verlaufen im Bereich des neuen Deiches. Außerdem führt die Fernwasserleitung der Kommunalen Wasserwerke Leipzig von Canitz aus kommend durch die Muldenaue.

Umfangreiche Wasserhaltung in der Muldenaue

„Besonders im Bereich Püchau liegen die Versorgungsleitungen sehr tief, so dass eine umfangreiche Wasserhaltung und Wasseraufbereitung installiert werden muss“, erläutert Thomas Zechendorf, Projektleiter der Landestalsperrenverwaltung (LTV), Betrieb Rötha. Dazu seien bereits mehrere Kilometer Rohrleitungen in der Aue verlegt worden. Im Vorfeld waren Umweltauswirkungen zu beleuchten. Insbesondere für nahegelegene Gewässer wie den Schusterbusch mussten Schutzmaßnahmen entwickelt werden, um schädlichen Folgen wie dem Absenken des Wasserstandes zu begegnen. Die Maßnahmen, so Zechendorf, sollen im März 2021 abgeschlossen sein.

Neue Deichüberfahrt entsteht bei Püchau

Parallel dazu liegen die Arbeiten im dritten von insgesamt fünf Deichbauabschnitt in den letzten Zügen. Aktuell wird die neue Deichüberfahrt in Höhe Püchau hergestellt und ein Siel nahe der Fischerwiesen errichtet. Dieser Deichabschnitt soll im November fertiggestellt werden.

Unter Strich fließen rund zwölf Millionen Euro aus dem Nationalen Hochwasserschutzprogramm des Bundes in das Vorhaben. Nach Beendigung aller Baumaßnahmen wird sich der neue Deich auf fünf Kilometern Länge von Bennewitz bis Püchau erstrecken. Die Barriere soll einerseits die Ortschaften schützen. Zudem entsteht ein wichtiger Retentionsraum für die Mulde zwischen Wurzen und Eilenburg, um dem Fluss im Hochwasserfall mehr Raum zu geben.

Von Simone Prenzel