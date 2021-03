Lena Stühmeier aus Glasten schenkt sich Einzel-Schau zum Diplom

Bad Lausick/Leipzig

Bilder brauchen Öffentlichkeit. Dass es an der mangelt in Pandemie-Zeiten, Lena Stühmeier verspürt es unmittelbar: Ihr Malerei-Studium an der Leipziger Hochschule will die 24-Jährige aus Glasten nicht nur mit einem Diplom abschließen, sondern zugleich mit der ersten Einzel-Ausstellung ihrer Bilder. Ein Fest der Farben, der Poesie soll sie sein. Eine Bühne. Austausch. Kraftquell. Auf diesen Augenblick arbeitete sie anderthalb Jahre hin. Wenn die Schau – bereits verschoben –, am 13. März in der Galerie Irrgang im Leipziger Stadtzentrum öffnet, müssen Besucher sich anmelden. Kein spontanes Begegnen. Ein weit aufgestoßenes Fenster zur Welt sieht anders aus.

Eines der Bilder, das in der Galerie Irrgang zu sehen sein soll. Quelle: privat

Sammler sind aufmerksam geworden

Dass ihre Malerei gesehen wird, ist Lena Stühmeier wichtig wie der Dialog, der daraus entstehen kann. Wichtiger als der Reiz, ein Bild zu verkaufen. Dabei gelang es ihr bereits im Lauf ihres 2015 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst begonnenen Studiums, einen Kreis aufzubauen, der das Entstehende verfolgt. Die Kunsthalle der Sparkasse Leipzig ihr Bild „Mutter mit Kind“. Sie stellte zusammen mit anderen in der Galerie Irrgang aus. Kontakte zu privaten Sammlern entstanden.

Ausstellung „Pretty Park“ der Mal-Klasse von Professorin Annette Schröter (links, im Gespräch mit Kurator Falk Hartig) im Weißen Haus in Markkleeberg 2018: Das Bild „Erwachen“ (rechts) ist eine Arbeit Lena Stühmeiers. Quelle: André Kempner

Prägendes Studium bei Annette Schröter

Die beiden Jahre des Grundstudiums bei den Professoren für Zeichnen, Malerei, Komposition, Jörg Ernert und Christian Weihrauch, halfen ihr, eine Struktur zu entwickeln und Disziplin. Das Hauptstudium in der Malklasse von Professorin Annette Schröter trug dazu bei, eine Handschrift herauszubilden. Die Kommunikation mit ihr und den Kommilitonen gewann in Corona-Zeiten zusätzlich an Gewicht. Die zählbaren Möglichkeiten des relativ offenen Zwischen-Sommers 2020, in Ateliers, Galerien, bei gemeinsamen Kunstprojekten Horizonte zu weiten, schärften den Blick für das Wesenhafte. Nach einer Zeit in Colditz, wo sie nahe dem Dorf ihrer Herkunft ein Haus herrichtete, zog sie in die Großstadt zurück - ausdrücklich vorübergehend, denn: „Das Leben auf dem Land erfüllt, bereichert, ist ein bewussteres Leben.“

Zur Galerie Fünfeinhalb Jahre Studium an der Leipziger HGB haben die Malerin Lena Stühmeier (24) reifen lassen. Ihre erste Einzelausstellung in Leipzig zeigt diese Vielfalt.

Zeichnen ist wie Tagebuch schreiben

Dabei wohnt die Natur vor dem Fenster ihres Leipziger Ateliers. Das liegt vier Treppen hoch, ist ein Eckzimmer unter einem Gründerzeit-Türmchen. Kein Elfenbeinturm, sondern Arbeitsort, Nordwestseite, woher die Wetter kommen, gefiltert durch Astwerk, sensible Antennen. Bilder an den Wänden sind teils fertig gerahmt, teils verpackt schon, um in die Galerie zu wechseln. An anderen arbeitet Stühmeier noch, übermalt Flächen und Details, fasst präziser. „Ich will Poesie erschaffen“, sagt sie. Das Leise wirkt. Bilder, die sich im Betrachter vollenden, nicht allein im Auge. Auf dem kleinen Tisch stapeln sich Zeichnungen, Bleistift vor allem, kleine Formate, Skizzen: „Ich zeichne jeden Abend, es ist ein bisschen wie Tagebuch, eine Gegenposition zur Malerei.“ Eine Vergewisserung.

„Bilder geben Persönlichstes preis, legen offen, dass man sich kritisch sieht. Der Zweifel gehört dazu“, sagt Lena Stühmeier. Das ist ihre Art von Konsequenz, die dem Betrachter entgegen tritt aus ihren Bildern. Frauen, Männer, die Blicken stand halten, die nicht ausweichen in Unverbindlichkeit, in Posen.

Besichtigung auf Anmeldung

Die erste Einzelausstellung wird zu einer Zäsur, trotz Beschränkungen und ungeachtet der wenigen Tage, die ihr zugemessen sind bis Ende des Monats. „Ich will sehen, dass ich Räume finde, um im Sommer selbst noch etwas zu organisieren“, sagt Stühmeier. Danach möchte sie Meisterschülerin werden, sich möglicherweise der Bildhauerei zuwenden, gern für ein paar Monate andernorts künstlerisch arbeiten. Um zurückzukehren aufs Land. Für das Malen leben und irgendwie auch von ihm, ihren Traum nennt sie es – und: „ein Riesenglück“.

Die Ausstellung „Sehen können“ in der Galerie Irrgang in Leipzig, Dietrichring 6, ist voraussichtlich vom 13. bis 27. März zu sehen. Anmeldung unter tobias.wachter@outlook.com oder telefonisch: 0341/9260148 oder 0157/38839350.

https://galerie-irrgang.com/lena-stuehmeier/

Von Ekkehard Schulreich