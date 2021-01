Lernsax abgewählt: Gymnasium Borsdorf unterrichtet über eigenen Server

Borsdorf

„… drei, zwei, eins, null!“ Uwe Bismark zählt den Countdown für den Start der Englischstunde am Computer an. In virtuelle Welten aufgebrochen ist man am Freien Gymnasium Borsdorf (FGB) aber schon vor Jahren, lange bevor Bundeskanzlerin Angela Merkel 2013 mit ihrem Satz „Das Internet ist für uns alle Neuland“ für Schmunzeln sorgte.

„ Digitalisierung ist bei uns nicht nur ein Wort, sondern gelebte Wirklichkeit“, sagt Bismark. Schon bei Eröffnung des Gymnasiums 2008 waren zwei Klassenräume mit interaktiven Tafeln ausgestattet. Jedes Jahr kamen für jede neue Klasse welche dazu. Als 2015 der Neubau eingeweiht wurde, erhielt jeder Raum eine solche. In der Schule steht der eigene Server mit Glasfaseranschluss, WLan ist selbstverständlich, ein hauseigener Systemadministrator kümmert sich um die Wartung. „Im Februar werden wir aus den Mitteln des Digitalpaktes“ – die das Freie Gymnasium genauso anzapfen kann wie staatliche Schulen – „ bereits die vierte Generation Tafeln bekommen, außerdem werden alle Kollegen mit Laptops ausgestattet, und wir können Schülern weitere Leihgeräte zur Verfügung zu stellen“, berichtet Bismark.

„Ein wunderbares Arbeitsmittel“

„Aber die Tafeln sind nicht nur Projektion und Schreibfläche“, betont der Lehrer. Er kann das Tafelbild speichern und seinen Schülern als PDF schicken. Und umgekehrt könne auch, was die Kinder in ihren Laptop tippen, an der Tafel erscheinen. In dem auf ihr aufgeschlagenen Lehrbuch lassen sich Aufgaben lösen und - was sich im Englischunterricht anbietet – Texte anhören….. „Es ist ein wunderbares Arbeitsmittel“, lautet sein Fazit. „Ich habe seit fünf Jahren kein Stück Kreide mehr in der Hand gehabt.“

Uwe Bismark kann an der Tafel unter anderem im Lehrbuch blättern. Quelle: Thomas Kube

Gymnasium setzt auf eigene Lernplattformen

Aktuell unterrichtet auch Bismark aus dem Home-Office. Aber mit denselben technischen Möglichkeiten wie in der Schule, nur vom Laptop aus. „Am Tag des ersten Lockdowns im März hatten wir schon unser eigenes LernSax, da wussten viele noch nicht einmal, dass es so etwas gibt“, sagt er. Schüler können am FGB gleich über zwei Plattformen mit ihren Lehrern kommunizieren – Microsoft Teams und Moodle. Angesichts des Totalausfalls von LernSax zu Unterrichtsbeginn Anfang Januar 2021 wegen Überlastung des Servers – die Plattform hat über 308.000 Nutzer - ist er froh über diesen eigenen Weg. Natürlich habe es anfangs auch ein bisschen geruckelt, räumt er ein, „aber ab Mitte April lief in der ersten Schulschließung alles flüssig“. Auch Eltern hätten sich inzwischen organisiert, das Angebot des FGB, Laptops auszuleihen, wurde nicht in Anspruch genommen, berichtet Schulleiterin Kai Hakl. „Es liegt dort weniger an der Ausstattung als an schnellem Internet, weil wir mit großen Datenmengen arbeiten.“

FGB auf drei Unterrichtsvarianten vorbereitet

Die Schulleitung habe nicht nur hinsichtlich der Tools vorgedacht, berichtet Bismark, sondern schon vergangenes Schuljahr einen digitalen Stundenplan erarbeitet. „Wir waren immer auf alle drei Varianten – normaler - und Hybridunterricht sowie Home-Schooling – vorbereitet.“ Für den digitalen Unterricht braucht Bismark nun nur noch eine Teamsitzung in den Kalender einzutragen, und automatisch werden seine Schüler per E-Mail - jeder der 40 Lehrer und 374 Schüler verfügt über eine eigene Adresse - dazu eingeladen; per Klick auf den Link klinken sie sich in den Unterricht ein. „Der einzige Unterschied ist, dass wir uns nicht von Angesicht zu Angesicht gegenübersitzen und ich mich darauf verlassen muss, dass sie dem Unterricht folgen.“ Denn Bismark kontrolliert die Anwesenheit nur anhand einer Namensliste, seine Schüler haben im Gegensatz zu ihm selbst aus Datenschutzgründen ihre Kameras nicht aktiviert.

„In diesen Klassenteams habe ich – wie viele andere Kollegen auch – Unterteams gebildet, die dann Gruppenarbeit machen können, indem sie sich untereinander vernetzen“, erzählt er. „Ich als 'Besitzer' dieser Teams kann diese beobachten und bekomme über alle Aktivitäten Nachricht. Es ist zu erkennen, dass dies zunehmend genutzt wird. Und was mich als Fremdsprachenlehrer besonders freut: Sie kommunizieren auf Englisch miteinander, ohne, dass der Lehrer das initiiert.“ Damit die Schüler nicht zu lange vor dem Monitor sitzen, habe man übrigens die Unterrichtsstunde in der Sekundarstufe I von 45 auf 30 Minuten verkürzt, bei Doppelstunden von 90 auf 60 Minuten. Bei Bedarf werde aber auch, vor allem in der Sekundarstufe II, die normale Unterrichtszeit genutzt.

Leistungssteigerung statt verlorener Generation

Auf das zweite Tool, Moodle, greift Bismark zurück, um Arbeitsblätter abzulegen, auch Audio- oder Videodateien. Hier können Tests geschrieben werden, Schüler können Fragen zum Beispiel zu Präsentationen und Hausaufgaben einreichen. „Ich kann diese Dokumente auf meinem Laptop bearbeiten und zurückschicken“, erklärt er.

„Es wird immer von einer verlorenen Generation gesprochen – das schließe ich für unsere Schule kategorisch aus“, sagt Bismark. „Wir verzeichnen sogar eine Leistungssteigerung“, sagt er und hat dafür auch eine Erklärung. „Wenn Hausaufgaben im Präsenzunterricht anhand eines Beispiels korrigiert werden, nehmen die Schüler das auf und vergessen es wieder. Jetzt wird jeder mit seinen eigenen Fehlern konfrontiert. Und der Faktor der Peinlichkeit, etwas nicht richtig gelöst zu haben, entfällt.“ Anders als im Klassenraum könne sich auch keiner mehr mit nicht erledigten Aufgaben durchmogeln, fügt er mit Augenzwinkern an.

Eltern zeigen sich begeistert

„Die Eltern finden es unisono toll, dass ihre Kinder nicht nur mit dem Ausfüllen von Arbeitsblättern beschäftigt werden“, weiß Hakl. So wie der Macherner Bodo Senkbeil, dessen Sohn Linus (18) am FGB die 12. Klasse besucht. „Es ist sensationell, wie das Gymnasium das Home-Schooling organisiert hat“, ist er begeistert. Dass Eltern der Nutzung neuer Wege aufgeschlossen gegenüber stehen, habe auch der Informationselternabend für die neuen Fünften im vergangenen Jahr gezeigt, berichtet Bismark. „Diesen haben wir erstmals digital durchgeführt - mit mehr als 100 Teilnehmern.“

„Es braucht jemanden, der das Ganze vorantreibt“

„Wir haben alles, was man braucht, um mit unseren Schülern zu kommunizieren“, lautet Bismarks Fazit. Aber“, und das betont er besonders, „man braucht jemanden, der das Ganze vorantreibt.“ Das habe die Schulleitung getan – „nicht immer zur Freude aller Kollegen“, wie Bismark einräumt. Er selbst habe sich überzeugen lassen, dass die Digitalisierung mehr Vor- als Nachteile hat. „Man kann damit viel Zeit sparen.“ Um auch als Lehrer immer auf dem neuesten Stand zu sein, geben technikaffine junge Kollegen den älteren „Nachhilfe“. Oder die Schulleitung schickt zu Schulungen. „Bei einer Fortbildungsveranstaltung 2011 in Dresden zu E-Learning war ich der einzige Teilnehmer aus dem Landkreis Leipzig“, erinnert sich Bismark.

2015 wurde der Neubauteil des Freien Gymnasium Borsdorf,eröffnet. Quelle: Ines Alekowa

Der Blick über den Tellerrand

Schulleiterin Kai Hakl hat von Anfang an über den Tellerrand geschaut. Sie pflege freundschaftliche Kontakte nach Amerika, dort sei die Ausstattung mit Laptops Standard, erzählt sie. „Und in Dänemark werde das Abitur schon seit 15 Jahren nur noch digital geschrieben. „Wenn wir Schule besser machen wollen, müssen wir auch die Digitalisierung im Blick haben“, betont sie und freut sich, dass die Volkssolidarität als Träger des FGB dieses Anliegen unterstützt und immer darauf geachtet habe, dass das FGB die neueste technische Ausstattung erhält. „Sich der Zukunft zu verschließen, wäre fatal“, sagt die Leiterin des Gymnasiums, das im Übrigen mit der Universität Leipzig kooperiert. „ Wir wollen die Schüler lebensfähig entlassen, mit Kompetenzen, die sie später gut gebrauchen können.“ Wenn die Universität jetzt eine Veranstaltung anbietet, wie Powerpoints erstellt werden, kann sie darüber nur den Kopf schütteln. „Das bringen wir unseren Kindern schon in der 6. Klasse bei.“

Von Ines Alekowa