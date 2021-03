Leulitzer sammeln säckeweise Müll

Bennewitz/Leulitz

„Corona macht vieles anders! Der Dreck aber bleibt!“, sagen die beiden Leulitzer Ulrike und Joe Böhme. Deshalb hatten sie auch in diesem Jahr wieder zum Müllsammeln aufgerufen, nachdem es coronabedingt 2020 das erste Mal seit 20 Jahren ausgefallen war. Das Echo war wie immer groß. Am Sonnabend trafen sich am Alten Gutshof rund 30 Dorfbewohner zur „Waldfege“.

Von hier aus schwärmten sie, meist in Familiengruppen, in alle Richtungen der Leulitzer Flur aus, bewaffnet mit Müllsäcken und Handschuhen, um vor allem entlang der Straßen und der Waldwege die Hinterlassenschaften von Umweltsündern aufzusammeln. „Wir sind einfach daran interessiert, dass unser Dorf sauber ist“, beschrieben Hella und Karsten Schmidt, die von Anfang an dabei sind, ihre Motivation. In der Aktion widerspiegele sich auch das Gemeinschaftsgefühl im Ort, und das gefällt den beiden Wahl-Leulitzern.

Schon die Kinder machen mit

Gunter Schramm hatte zusammen mit Sohn Ferdinand die Nachlese am zur Rehaklinik Zeititz führenden Muldentalweg übernommen. Dem Fünfjährigen entging auch nicht das kleinste Stück Unrat. Im Sack landeten Folienschnipsel, Kronkorken, Minischnapsflaschen… „Er macht schon seit drei Jahren mit“, erzählte Gunter Schramm. „Und als die Aktion im vergangenen Jahr ausfiel, sind wir privat losgezogen.“ Schramm will sich nicht über die Unachtsamkeit anderer aufregen. „Gegen die Vermüllung hilft nur, selber etwas zu tun und vor allem die Kinder von klein an einzubeziehen.“

„Zusammen mit den anderen hat das Müllsammeln sogar Spaß gemacht“, lachte Luke Wagner. Auch der Elfjährige beteiligte sich am Sonnabend. „Auf dem Knochenberg hat unsere Gruppe fünf Säcke gefüllt und noch dazu eine ganze Rolle Zaunsdraht gefunden“, erzählte er und fügte hinzu. „Man sollte so etwas nicht in die Wildnis schmeißen.“

Der Container auf dem Alten Gutshof war am Ende gut gefüllt. Quelle: Ines Alekowa

Container wird auch mit Kleinmüll voll

„Es freut uns, dass so viele Kinder mitmachen“, sagte Ulrike Böhme. In der Regel 14 Tage vor Ostern ruft sie die Leulitzer zu dieser Aktion. „In den ersten Jahren“, erzählte sie, „sah es so schlimm im Wald aus, dass wir uns mit Kleinkram gar nicht abgegeben und nur das Grobe, zum Beispiel alte Autoreifen, mitgenommen haben.“ Inzwischen hebe man auch solche Dinge wie Kronkorken auf. Trotzdem war der Container, dessen Entsorgung der Landkreis bezahlt, am Ende gut gefüllt - mit rostigem Metall wie einer alten Auspuffanlage, Bauschutt, Plaste und säckeweise besonders ekligen Hinterlassenschaften: vollen Windeln. Eine Decke war wohl beim Picknick im Wald „vergessen“ worden. „Die Leute essen Bio, aber sie handeln nicht umweltfreundlich“, sagte Joe Böhme. „Manche wollen auf diese Weise einfach die Gebühr für eine Mülltonnenleerung sparen“, meinte seine Frau. „Allerdings“, relativierte sie, „ist auch nicht alles böswillig hingeworfen. Manches weht auch mal ein Sturm weg.“

Der Kuriosum des Tages fand Ulrike Böhme. Das Schild mahnt zur Sauberkeit. Quelle: Ines Alekowa

Ein kurioser Fund

Der Bennewitzer Bürgermeister Bernd Laqua, selbst Leulitzer, wollte eine solche Entschuldigung nicht gelten lassen. „Mich ärgert der Müll“, sagte er. „Erst in der vergangenen Woche hat unser Bauhof zusammen mit der Straßenmeisterei Wurzen teilweise ganze Berge Müll vom Straßenrand eingesammelt, insgesamt mehrere LKW-Fuhren“, verdeutlichte er die Dimension des Problems.

Bei der anschließenden Runde Bier für die Erwachsenen und roter Brause für die Kinder - die sonst übliche Stärkung aus Fettbemmen und Wiener Würstchen fiel coronabedingt aus – freuten sich alle deshalb umso mehr, gemeinsam wieder für etwas Ordnung gesorgt zu haben. Hinter ihnen hatte Ulrike Böhme ein Schild, den wohl kuriosesten Fund des Tages, an die Wand gepinnt. Es mahnt: „Haltet die sanitären Anlagen in sauberem Zustand.“

Von Ines Alekowa