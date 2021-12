Liebe Kinder: Der Polarexpress fährt durch Grimma

Grimma

Liebe Erwachsene. Wenn Ihr das lest, reicht die Zeitung bitte gleich weiter an Eure Kinder. Denn dieser Artikel ist nicht für Euch bestimmt. Bestimmt nicht! Sondern nur für uns Kinder. Wir sind eh gescheiter als Ihr denkt. Jedenfalls müssen wir uns nicht jeden Tag streiten. Echt mal. Es geht einem langsam auf den Zeiger. Alle habt Ihr Angst. Andauernd nur schlechte Laune. Seid nur noch am Schimpfen – Nachbarn, Polente, Regierung. Immer nur: die, die, die.

Dazu das Wetter. Ätzend. Ihr erzählt uns jeden Tag was vom Pferd und meint doch nur das Virus. Dabei wüssten wir schon, wie wir das winzige Kerlchen besiegen könnten. Nur, Ihr schnallt es einfach nicht. Kinder haften für ihre Eltern: So werden wir auch nächstes Jahr noch mit Maske sitzen und raten, was uns die maskierten Lehrer sagen wollen. Immerhin, wir sind die erste Generation, die dem Lehrer ungestraft die Zunge rausstrecken darf. Der sieht sie einfach nicht.

Gebt den Kindern das Kommando

Plötzlich sind Eure Freunde nicht mehr Eure Freunde. Geht’s noch?! Zofft Euch nur weiter. Dann übernehmen wir am Ende wirklich noch die Macht. Hatte das nicht mal so ein alter Schlager-Fuzzi geträllert: Gebt den Kindern das Kommando oder so. So, nun aber zur Sache: Liebe Kinder, wir müssen reden. Wenn Ihr in Grimma und Umgebung wohnt, solltet Ihr am Sonntagabend unbedingt zu Hause bleiben. Nein, nicht wegen der Krankheit. Gääähn.

Der Grimmaer Polarexpress soll Licht in die dunklen Zeiten bringen. Quelle: privat

Besser, viel besser. Ihr kennt doch alle den Film „Der Polarexpress“, oder? Wenn nicht, hier ein kurzes Update: Es ist Weihnachtszeit. Es hat viel geschneit. Ein kleiner Junge liegt im Bett und kann nicht schlafen. Er lauscht ganz angestrengt, will den Weihnachtsmann im Pferdeschlitten nicht verpassen. Doch im Zimmer ist es mucksmäuschenstill, so still, dass er nur das Rauschen in den Ohren hört.

Wir glauben nicht an den Weihnachtsmann

Plötzlich steht der Polarexpress, ein sooooo langer Zug, vor seinem Haus. Und ein Schaffner bittet ihn einzusteigen. Die Reise soll zum Nordpol gehen. Wahrscheinlich zum Weihnachtsmann. Naja, Ihr wisst ja, wie die Erwachsenen, selbst die vom Film, ticken. Denken immer noch, wir glauben an den Osterhasen. Die Wahrheit ist: Wir glauben nicht mal mehr an den Weihnachtsmann! Aber psssst! Sonst gibt’s am Ende keine Geschenke.

Hohoho, liebe Kinderlein, ich bin der Weihnachtsmann. Quelle: Thomas Kube

Keine Schokoäpfel, keine Zuckerwatte, kein Weihnachtsmarkt. Alles abgeblasen. Und die Erwachsenen? Sind am Ningeln. Klar, was sonst. Bedauern, sich nicht mit Glühwein zuprosten zu können. Und wer denkt eigentlich an uns Kinder? Wir verraten es Euch: Oliver Seliga, Daniel Eisermann und Siegmar Leipnitz. Es sind, Ihr habt es schon an den ulkigen Vornamen erraten, Erwachsene! Ziemlich alte noch dazu, der Jüngste ist schon 33.

Von Grimma bis Mutzschen – in vier Stunden

Die drei bauen seit zwei Wochen am Polarexpress. An so einem wie im Film! Nur fährt der nicht auf Schienen, sondern auf der Straße. Es ist auch kein Express, nicht mal ein Bummelzug. Aber mit 20 Sachen ist er immerhin noch schneller als eine Schildkröte. Vier Stunden ist das Gefährt unterwegs und legt dabei gerade mal 80 Kilometer zurück. Die Reise geht von Grimma aus, nein nicht bis zum Nordpol, nur bis Mutzschen.

Dafür aber fährt der Express durch ganz viele Orte. Schaut mal, wir haben Euch den Fahrplan verlinkt, vielleicht ist auch Euer Dorf dabei. Schade, ich wohne in Wurzen. Da kommt er nicht vorbei. Aber zum Beispiel durch Leipnitz. Hihi, Leipnitz, Siegmar Leipnitz heißt der Onkel, der mit an dem Polarexpress schraubt. Im Landwirtschaftsbetrieb ist er der Werkstattmeister. Zum Glück war auch noch ein jüngerer Kollege dabei, Moritz Becker, er ist Lehrling.

Cooler Boss und Cola-Anklang

Steffen Richter ist der Chef vons Janze. Er hat den Tüftlern erlaubt, dass sie während der Arbeitszeit am Express werkeln dürfen. Cooler Boss! Noch cooler ist nur der Truck, der ein bisschen an die Cola-Werbung erinnert. 350 Meter lang ist die Lichterkette, mit der Traktor und Anhänger geschmückt sind. Sogar die Räder sind beleuchtet, genauso wie Weihnachtsbaum, Rentier und Pferdeschlitten.

Oliver Seliga bei letzten Handgriffen am Anhänger des Polarexpresses, der Sonntagnachmittag durch Grimma rollen wird. Er selbst fährt den Traktor. Quelle: Thomas Kube

Aha, der Pferdeschlitten. Das ist das Teil, dem der Junge im Film entgegengefiebert hatte. Der Grimmaer Polarexpress besteht aus mehreren Fahrzeugen. Vornweg die Feuerwehr. Dahinter der Traktor mit dem Anhänger. Es folgen der Weihnachtsmann im Chevy und weitere Nobelhobel. Echt krass. Uwe Müller, Patrick Hirsch, Peter Brumlich, Frank Pastille, Jürgen Rolle, Natalie Rieche, Max Richter – sie alle legen sich für uns ins Zeug.

Der Fahrplan Start ist 16 Uhr in der Bonhoeffer Straße. Die folgenden vier Stunden rollt der Konvoi 80 Kilometer durch das Gemeindegebiet: Von der August-Bebel-Straße geht es über die Straße des Friedens in Richtung Wurzener Straße. Mit einer Runde durch die Beiersdorfer Straße führt die Strecke zum Markt und über die Leipziger Straße auf den Wallgraben weiter nach Grimma-Süd. Gegen 17 Uhr folgen Waldbardau und über die Großbardauer Hauptstraße Großbardau. Weiter geht es nach Großbothen, Kössern, Förstgen, Schkortitz, Kaditzsch und Neunitz in Richtung Grechwitz, Bröhsen, Zeunitz, Leipnitz. Von Dürrweitzschen führt die Strecke circa 18 Uhr Richtung Zschoppacher Feuerwehr und Grundschule und über die Ragewitzer Straße wieder Richtung Dürrweitzschen, nach Ragewitz und Pöhsig. Es folgt ein Abstecher nach Haubitz. Weiter geht es von Pöhsig über Deditz und Schmorditz nach Nerchau auf den Gänsemarkt sowie gegen 19 Uhr über die Alte Fabrikstraße und Schützenstraße in Richtung Würschwitz. Die nächsten Stationen sind Thümmlitz, Cannewitz, Denkwitz, Gornewitz, Fremdiswalde, Roda und Mutzschen. Durch die Mutzschener Bahnhofstraße und die Dr.-Robert-Koch-Straße geht es über den Marktplatz zurück zur Mutzschener Bahnhofstraße, wo die weihnachtliche Kolonne an der Hausnummer 69a gegen 20 Uhr endet.

Wer sind hier eigentlich die Kinder?

So, Kids. Jetzt habt ihr die Peilung. Ihr wisst, dass nun nicht alle an die Strecke stürzen dürfen, um sich ein Auge zu holen. C-o-r-o-n-a! Wie gesagt, bleibt am besten im Haus und guckt aus dem Fenster. Ich weiß, am Ende interessiert Euch der ganze Kindergarten gar nicht, und Ihr wollt lieber zocken. Wirkt aber bitte auf Eure Eltern und Großeltern ein, dass sie an der Straße die Abstände einhalten. Zeigt Ihnen nochmal, wie sie das Handy beim Knipsen halten müssen.

So ähnlich könnte es am Sonntag aussehen. Quelle: privat

Sagt Ihnen bitte auch, dass sie gefälligst Mundschutz tragen, wenn’s zu eng wird. Mein Gott, alles muss man denen sagen. Während wir am Rechner sitzen, rammeln unsere Ellis nach draußen. „Kinder, der Polarexpress kommt!“ Ich höre sie schon rufen. Fragt sich nur, wer hier die Kinder sind? Ein Vorteil hat die Kolonne: In der Zeit gehen uns die Erwachsenen mal nicht auf die Nerven und zicken vor allem nicht rum. Mal sehen, wie lange das anhält.

Von Haig Latchinian