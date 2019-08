Lieber Olaf

Erst einmal vielen Dank dafür, dass Du unsere Stadt vor einem Millionen-Publikum erwähnt hast. Besser schlechte als gar keine Werbung, heißt das ja heute. Zwar bezeichnest Du Wurzen als touristischen Hotspot. Doch wirfst Du ihn in einen Topf mit Orten, die deutschlandweit – oft zu unrecht – als wenig attraktiv gelten. Der Verdacht liegt also nahe, dass Hotspot hier eher als kleine Schwester von hässlich gemeint ist. Vor allem, weil Du Wurzen so aussprichst, als stünde vorne statt des W ein F.

Hier gibt es viele Verehrer Deines Modestils

Deshalb muss ich Dir an dieser Stelle öffentlich den Kopf waschen. Keine Angst, nur das Haupt, nicht die Haare. Ich weiß, dass Du das nicht magst. Ich bin ganz sicher: Wurzen würde Dir zusagen. Besonders an Markttagen siehst Du etliche Freunde und Verehrer Deines Modestils: Kurze Hosen, Sandalen, Kniestrümpfe und – wenn es frischer wird – darf auch der Karo-Pullunder nicht fehlen. Kein Wunder, dass sich in der Haupteinkaufsstraße als einer der wenigen Läden ausgerechnet das Wollgeschäft gehalten hat.

Wurzener Keks – solltest du nicht verpassen

Dort spinnt eine Frau noch ganz stilecht, mit Natur-Garn, am Spinnrad, nicht wie Du mit Oliver Welke, im Fernsehstudio. Ich weiß, auch Du als Not leidender Komiker hast es nicht leicht. Wie wäre es da mit einer Stärkung? Wir hätten sowohl den Wurzener Keks als auch einen nicht minder bekannten Scherzkeks im Angebot: Ringelnatz. Der war wie Du Komiker und hat das Licht der Welt nicht in Köln, Berlin oder Bitterfeld erblickt – sondern, Du ahnst es, in Wurzen. Die Wurzener brauchen seine Bücher nicht zu kaufen. Auf gefühlt jedem zweiten Hausgiebel ist ein überlebensgroßes Zitat des namhaftesten Sohnes der Stadt zu lesen.

Wurzen ist Ringelnatz

Der hielt es nur vier Jahre im Ort aus, wirst Du, lieber Olaf, einwerfen. Stimmt. Aber kurz vor seinem Tod kam er noch einmal zurück nach Wurzen, wenn auch nur zu Besuch. Er wusste, dass es in dieser Stadt einen Menschen gibt, der alles von ihm und über ihn sammelte: Kurt Bergt. Der einfache Arbeiter wurde nach dem Krieg zum Museumsdirektor berufen und präsentierte fortan sämtliche Reliquien des Komikers. Zu jeder Zeit, ob in der braunen, roten oder der heutigen kunterbunt-farblosen – die Wurzener ringen um und mit Ringelnatz.

Wurzen ist, wie Du, nicht porentiefrein

Für über eine Million wird derzeit sein Geburtshaus schick gemacht. Aber schon jetzt kannst Du Dir seinen Seesack im Museum anschauen. Wär’ das nichts? Olaf, mit einigem Befremden musste ich feststellen, dass Du vor der Kamera jetzt öfter ein Sakko trägst. Du wirst doch wohl nicht die Seiten wechseln! Naja, irgendwie geht es Dir da wie Wurzen. Genau wie Du, alter Sachse, zeigt sich auch eine der ältesten Städte Sachsens in neuerem Outfit. Man muss mit der Zeit gehen, viele Häuser wurden herausgeputzt, aber porentief rein, nein, das bist Du nicht und das ist Wurzen auch nicht. Bloß gut.

Wurzen ist die Welt im Miniaturformat

Als einer von uns bist du bestimmt auch ein Sparfuchs. Iwo, ich spiele nicht auf die Ein-Euro-Läden an, die in Wurzen boomen. Es geht noch preiswerter. Hier kannst du sogar einen von fünf Domen Sachsens besichtigen – für lau und ohne Warteschlange. Die Tür steht tagsüber offen. Mit etwas Glück probt an der Orgel gerade die neue Kantorin und Du bekommst sogar ein Gratis-Konzert. Die Dame stammt übrigens auch aus dem Osten, aus Fernost, Japan. Wurzen ist die Welt im Miniaturformat. Mit Ossis, Wossis und Menschen von weiter her. Mit Problemen, Ängsten und Hoffnungen.

Olaf , komm’ doch in den Schweizergarten – traust Du Dich?

Lieber Olaf, Du hast schon Recht: Abgehängt ist besser als aufgehängt. Und ja, Koboldwachteln würden sich bestimmt pudelwohl fühlen, überließe man entvölkerte Regionen Ostdeutschlands der Natur, wie Du flunkertest. Wurzen, die über Tausendjährige, taugt dafür nicht. Derzeit vertrocknen die Bäume hier eher als sie wachsen. Ich lade Dich ein, würde Dir das Örtchen gern zeigen. Deine dünnen Ärmchen kannst du gleich um die Ecke stählen – am Kletterfelsen, in der Schweiz, der Hohburger Schweiz. Du dürftest nacksch in kristallklare Seen hüpfen. Und am Abend ein Soloprogramm geben – für’n Kulturgroschen im Schweizergarten.

Von Haig Latchinian