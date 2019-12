Liesbeth Fröhlich feiert in Thallwitz 100. Geburtstag: Fürs hohe Alter hat sie ein Erfolgsrezept

Thallwitz

Wasser statt Sekt hatte Liesbeth Fröhlich im Seniorenhotel Nischwitz im Glas, als sie am Sonnabend auf ihr 100. Wiegenfest anstieß. Zu den Gratulanten gehörten natürlich die Betreuer im Seniorenhotel, aber auch Bekannte, die ihr so machen Gefallen getan haben und noch immer tun, sowie der Thallwitzer Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos). Auf dem Tisch standen herrliche Blumen und gleich zwei üppige Torten. „Happy Birthday“ stand auf der einen geschrieben, „Zum 100. Geburtstag“ auf dem zweiten Naschwerk. Und das schnitt die Seniorin gemeinsam mit Alexandra Schönherr vom Pflegepersonal höchstpersönlich an, um ihren Gästen davon etwas abzugeben. Obgleich sich die hochbetagte Dame darauf sichtlich konzentrieren musste, macht sie ihrem Namen noch immer alle Ehre. „Ja, ich bin immer fröhlich und optimistisch gewesen, das liegt wohl in meiner Natur“, plauderte sie.

Keine Laster, aber viel in der Natur

Mit Wasser prostet die 100-jährige Liesbeth Fröhlich ihren Geburtstagsgästen zu. Quelle: Frank Schmidt

Ihrer Wurzeln liegen im thüringischen Ruhla. „Dort habe ich meinen Mann kennengelernt, der aus Hohburg stammt, aber in Thüringen bei den Soldaten war.“ Dass sie dann mit nach Sachsen zog, sei für sie selbstverständlich gewesen, erzählte die Jubilarin. Sie habe es nie bereut und hier vor allem die jungen Jahre in der Landwirtschaft gearbeitet. Später drehte sie für einen Großbetrieb in Heimarbeit Spulen.

Was ist das Erfolgsrezept?

Inzwischen ist sie die Letzte von ihrer Familie. Sowohl ihren Mann als auch ihren Sohn hat sie längst überlebt. Und was ist das Erfolgsrezept für das hohe Alter? „Viel an der frischen Luft, kein Alkohol und keine Zigaretten. Damit habe ich gar nicht erst angefangen“, ließ sie mit Stolz aufhorchen. „Mein Respekt“, entfuhr es da spontan dem Gemeindechef Pöge. „Ach was, wenn man damit nicht anfängt, muss man es sich auch nicht abgewöhnen“, hatte die alte Dame zur allgemeinen Erheiterung einen flotten Spruch auf den Lippen.

Genau so unbeschwert lebte sie sich im Seniorenhotel ein, das sie im Mai bezogen hatte. Doch bis dahin stand sie noch ganz alleine ihren „Mann“ im heimischen Haushalt.

Von Frank Schmidt