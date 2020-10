Lindenallee wird gefällt: Straßenbau in Wurzen sorgt für Unmut

Wurzen

Das Fällen alter Alleebäume und die Reduzierung von Parkplätzen bei einem Straßenbauvorhaben in Wurzen sorgt für Diskussionen. Obwohl der angekündigte Ausbau der Staatsstraße (S) 11 bereits in trockenen Tüchern ist und prinzipiell befürwortet wird, regt sich dennoch Protest. Das aktuelle Vorhaben umfasst eine Strecke von circa 1,1 Kilometer und verläuft von der Bundesstraße 6 (Einmündung Beethovenstraße) über die Bahnhofs- und Stephanstraße, Eduard-Schulze- und Liststraße bis zum Ortsausgang Oelschützer Straße.

Erst Mitte September hatte die Landesdirektion Sachsen offiziell grünes Licht für die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn auf eine einheitliche Breite von 6.50 Meter erteilt. In diesem Zusammenhang sprach die Präsidentin der Behörde, Regina Kraushaar, von „mehr Verkehrssicherheit“ und einem „Gewinn an Lebensqualität für die Bürger der Stadt“.

Parkplatzsituation an der Kita „Arche Noah“ verschärft sich

Eben diesen Aussagen widerspricht der Umweltkreis Wurzen. Zwar sei es wahr, dass sich der marode Zustand wesentlich verbessert, teilte Matthias Förster vom Naturschutzverein mit. Aber mit dem glatten Asphalt werden dann auch höhere Geschwindigkeiten gefahren.

Kritisch äußerte sich die Gemeinschaft ferner zur künftigen Parkplatzsituation. Denn obwohl nach Fertigstellung der Trasse gesonderte Parkbuchten an der DRK-Kita Sonnenschein sowie der Diesterweg-Grundschule existieren, würde die aktuelle Lage vor Ort nicht entschärft. Während es aktuell in der Eduard-Schulze-Straße 13 Dauerparkplätze gebe, so Förster, seien es danach 16. Aber: „Im Bereich der Grüninsel Dehnitzer Weg/ Eduard-Schulze-Straße entstehen elf Parkplätze von derzeit 16 bis 20 genutzten Flächen.“

Mit noch negativeren Folgen rechnet der Umweltkreis in der Liststraße. Hier seien laut Förster elf Parkplätze geplant – „momentan sind aber 35 vorhanden“. Folglich verschlechtere sich insbesondere an der Kita „Arche Noah“ die Möglichkeit eines Zwischenstopps für Eltern beim Bringen und Abholen ihrer Kinder. Vor allem auch deshalb, weil Bahnpendler, Anwohner und das Kita-Personal ebenfalls Nutzer der heutigen Pkw-Areale sind.

Alte Lindenallee geht unwiderruflich verloren

Darüber hinaus verweist Förster auf die „extremen Einschnitte“ beim vorhandenen Grün. Demnach fallen sämtliche alten Alleebäume der Motorsäge zum Opfer. Doch gerade sie sorgen für Schatten und kühlere Temperaturen, filtern Abgase und Feinstaub, sind Lebensraum zahlreicher Insekten sowie Vogelarten

„Natürlich werden die Fällungen naturschutzrechtlich durch Ersatzpflanzungen außerhalb der Stadt und am Stadtrand ausgeglichen.“ Jedoch gehen die Lebensqualität und das Mikroklima der in den 1920er-Jahren vorausschauend gepflanzten Lindenallee unwiderruflich verloren. Deswegen kann der Umweltkreis Wurzen nur allen Interessierten raten, „sich die alleebestandene Straße noch einmal anzusehen und auf sich wirken zu lassen“ bevor sie im Herbst ein für alle Mal verschwindet. Förster zum Schluss: „Eine durchgrünte Stadt ist Lebensqualität, die es zu erhalten gilt.“

